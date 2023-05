Wizyta prezydenta Ukrainy w Wielkiej Brytani. Pemier ogłosi przekazanie dronów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał w poniedziałek rano z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Wielkiej Brytanii. Jak przekazał brytyjski rząd, podczas niej premier Rishi Sunak ogłosi przekazanie Ukrainie m.in. dronów o zasięgu ponad 200 km.

Fronty wojny Putina mogą znajdować się na Ukrainie, ale pęknięcia rozciągają się na całym świecie. W interesie nas wszystkich jest zapewnienie Ukrainie sukcesu - oświadczył wcześniej Sunak.

Atak dronów na kluczową rosyjską bazę sił powietrznych wskazuje na luki w rosyjskiej obronie powietrznej, co musi niepokoić przywódców tego kraju - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W komunikacie wydanym przez brytyjski rząd wskazano, że Zełenski poinformuje Sunaka o swoich rozmowach, które w miniony weekend odbył w Niemczech i we Francji, a obaj przedyskutują też nadchodzące międzynarodowe szczyty - Rady Europy w Islandii oraz G7 w Japonii. Podczas obu Sunak ma naciskać na trwałe międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy, zarówno w zakresie pomocy wojskowej, jak i długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa.

Zapowiedziano, że Sunak potwierdzi dostarczanie przez Wielką Brytanię kolejnych setek pocisków obrony powietrznej oraz kolejnych bezzałogowych systemów powietrznych, w tym setek nowych dronów bojowych dalekiego zasięgu (ponad 200 km). Wszystkie one zostaną dostarczone w ciągu najbliższych miesięcy, gdy - jak się oczekuje - Ukraina ma podjąć kontrofensywę przeciw rosyjskiej napaści. Sunak i Zełenski mają także omówić, jakiego wsparcia potrzebuje Ukraina od społeczności międzynarodowej, zarówno w zakresie sprzętu wojskowego potrzebnego natychmiast, jak i długoterminowej obrony.

Przypomniano, że w minionym tygodniu Wielka Brytania potwierdziła, że dostarczyła Ukrainie precyzyjne pociski manewrujące Storm Shadow; są to pierwsze przekazane temu krajowi przez sojuszników pociski dalekiego zasięgu.

"Jest to kluczowy moment w oporze Ukrainy wobec straszliwej wojny napastniczej, której nie wybrali ani nie sprowokowali. Potrzebują trwałego wsparcia społeczności międzynarodowej, by bronić się przed falą nieustających i prowadzonych na oślep ataków, które są ich codziennością od ponad roku. Nie wolno nam ich zawieść. Fronty wojny Putina mogą znajdować się na Ukrainie, ale pęknięcia rozciągają się na całym świecie. W interesie nas wszystkich jest zapewnienie Ukrainie sukcesu i to, że barbarzyństwo Putina nie zostanie nagrodzone" - oświadczył Sunak.

Resort obrony W. Brytanii: atak dronów na bazę w Rosji dowodzi luk w obronie powietrznej

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 3 maja kilka bezzałogowych statków powietrznych (UAV) uderzyło w rosyjską bazę lotniczą Seszcza, 150 km na północ od granicy z Ukrainą, wskutek czego prawdopodobnie uszkodzony został jeden ciężki samolot transportowy An-124 rosyjskiego Wojskowego Lotnictwa Transportowego (WTA).

Wskazano, że Seszcza jest węzłem komunikacyjnym wojskowego lotnictwa transportowego w zachodniej Rosji i odegrała główną rolę w umożliwieniu inwazji na Ukrainę, a Rosja wykorzystuje ją również do wystrzeliwania sprowadzanych z Iranu jednokierunkowych bezzałogowych statków powietrznych (dronów kamikadze) w kierunku Kijowa.

"WTA jest dobrze wyposażonym elementem rosyjskich sił powietrznych, niezbędnym do transportu przez rozległy kraj. Rosyjscy przywódcy będą zaniepokojeni faktem, że rosyjska obrona powietrzna jest w dalszym ciągu narażona na szwank, przez co zagrożone są kluczowe aktywa strategiczne, takie jak bazy WTA" - oceniono.