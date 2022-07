Wizyta prezydentów Polski i Litwy na przesmyku suwalskim pokazem gotowości na każdy scenariusz

Wizyta prezydentów Polski i Litwy na przesmyku suwalskim pokazuje, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz i będziemy się bronić gdyby zaszła taka potrzeba. Ma uspokoić obywateli obu krajów, że ten punkt na mapie jest bezpieczny, jest też przesłaniem skierowanym do Rosji - ocenił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

To wydarzenie ma wymiar i wewnętrzny, i zewnętrzny. To pokazanie, że ten newralgiczny punkt na mapie jest bezpieczny, skoro są tam prezydenci, skoro spotykają się z żołnierzami - powiedział Piotr Wawrzyk.

Wizyta pokazała, że NATO jest na przesmyku i jak będzie taka potrzeba, to będzie go bronić - ocenił.

To jest pokazanie, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz i będziemy się bronić, gdyby zaszła taka potrzeba - nie tylko żołnierzami polskimi i litewskimi, ale wojskami całego NATO - stwierdził.

Prezydenci Polski i Litwy - Andrzej Duda oraz Gitanas Nauseda - odwiedzili w czwartek po południu przesmyk suwalski. Najpierw złożyli wspólnie wizytę w mobilnym stanowisku dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Szypliszkach (powiat suwalski), następnie odwiedzili Batalion Logistyczny im. Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda w litewskim Marijampole.

"To wydarzenie ma wymiar i wewnętrzny, i zewnętrzny, ta wizyta to pokazanie nie tylko mieszkańcom naszego regionu, ale obywatelom obu krajów, że ten newralgiczny punkt na mapie jest bezpieczny, skoro są tam prezydenci, skoro spotykają się z żołnierzami, nie tylko swoich krajów, ale też Sojuszu Północnoatlantyckiego, że NATO jest na przesmyku i jak będzie taka potrzeba, to będzie go bronić" - powiedział Wawrzyk.

Prezydent @AndrzejDuda i @GitanasNauseda na przesmyku suwalskim podziękowali wojskom sojuszniczym na stanie na straży bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. pic.twitter.com/DJCxFnI8B7 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 7, 2022

Jak dodał, "jest to także przesłanie do potencjalnego agresora rosyjskiego czy białoruskiego, że jeśli miałby uderzyć w to miejsce, to nie będzie mu łatwo, nie tylko przez obecność wojsk tych dwóch krajów, ale i całego Sojuszu, zatem jest to także i demonstracja skierowana w stronę Rosji i Białorusi w tym wymiarze".

"Pamiętajmy, że prezydenci Polski i Litwy złożyli wizytę w dniu szczególnym, symbolicznym, kiedy w polskim parlamencie finalizowana jest ratyfikacja dotycząca wyrażenia zgody na akcesję do NATO Szwecji i Finlandii, co sprawia, że wzrasta rola NATO na Bałtyku, a tym samym przesmyk suwalski staje się o tyle bezpieczniejszym miejscem, że przestaje być jedyną drogą do świadczenia ewentualnej pomocy krajom bałtyckim przez NATO. Będzie to możliwe od przystąpienia tych krajów do NATO także przez Morze Bałtyckie w stosunkowo bliskiej odległości ze Szwecji i Finlandii, bezpośrednia pomoc będzie mogła być tam wysyłana tam drogą morską" - powiedział Wawrzyk.

Z przesmyku suwalskiego płynie dziś jasny sygnał, że ta ziemia jest bezpieczna pod strażą wojsk polskich, litewskich i naszych sojuszników. pic.twitter.com/UMY9apGJFq — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 7, 2022

"Podsumowując wizyta prezydentów to jest pokazanie, że jesteśmy gotowi na każdy scenariusz i będziemy się bronić, gdyby zaszła taka potrzeba - nie tylko żołnierzami polskimi i litewskimi, ale wojskami całego NATO" - stwierdził minister.

Przesmyk suwalski wielu ekspertów określa jako strategiczny dla całego NATO. Przesmyk ten to obszar wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Kaliningradzki od Białorusi. Portal Politico napisał niedawno, że w razie starcia między Rosją a NATO przesmyk suwalski prawdopodobnie byłby "pierwszym punktem kontaktu".