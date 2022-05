Wkrótce cięcie blach na pierwszą polską fregatę rakietową

Ambitne plany rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej w najbliższych latach związane są z dwoma najważniejszymi i najdroższymi programami polskiej zbrojeniówki: Narew i Miecznik. Ten pierwszy zakłada zakup systemów rakietowych krótkiego zasięgu. W drugim chcemy pozyskać 3 fregaty rakietowe i dedykowany jest on polskim stoczniom. Jedną z nich jest PGZ Stocznia Wojenna.

W 2023 r. rozpocznie się cięcie blach na pierwszą polską fregatę rakietową. Ma ona trafić do służby w 2028 r. Pozostałe - kolejno: do 2033 r. i 2034 r.

Stoczni Wojennej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która w ostatnich latach jest w słabej kondycji finansowej, Miecznik daje szansę wyjścia na prostą.

Stocznia intensywnie przygotowuje się do prac przy budowie polskich fregat, inwestując dziesiątki milionów złotych w infrastrukturę stoczniową.

- Po stu latach od powstania stoczni i wielu latach stagnacji, wraz z programem Miecznik wchodzimy na nowe tory - zapewnia Paweł Lulewicz, prezes PGZ Stoczni Wojennej.

Podkreśla, że stocznia przygotowuje się do realizacji swojego głównego przedmiotu działalności, którym jest produkcja okrętów i konstrukcji pływających. To stawia nowe wyzwania, które wymagają wielu dodatkowych przedsięwzięć organizacyjno-produkcyjnych.

Polskie konsorcjum budujące fregaty dla Miecznika (Polska Grupa Zbrojeniowa, jej spółka PGZ SW oraz stocznia Remontowa Shipbuilding) współpracuje z zagranicznymi partnerami, jak Babcock International, koncerny Thales oraz MBDA UK, realizując największy w historii kontrakt morski – wart co najmniej 8 mld zł.

Dziś nikt nie da gwarancji, że te pieniądze wystarczą... Rosnące ceny surowców z drożejącą stalą, gazem i energią oraz osłabionym złotym – to skłania do wniosku, że ostateczne koszty budowy polskich fregat będą o wiele wyższe.

Implementacja nowych technologii

Obecnie stocznia gdyńska odbudowuje przerwane łańcuchy dostaw, pracuje nad projektami przygotowującymi stocznie do bezproblemowego wprowadzania nowych technologii pozyskanych od Brytyjczyków i podnosi kompetencje załogi.

W stoczni pracuje ponad 600 osób. Chce ona przyjąć dodatkowo kolejnych stu wykwalifikowanych pracowników. Implementuje też rozwiązania zaobserwowane w pracy w stoczni Babcock, która niedawno rozpoczęła budowę pierwszej z pięciu fregat rakietowych typu 31 dla Królewskiej Marynarki Wojennej.

Współpraca z brytyjskimi inżynierami w polskiej stoczni nad wspólnymi projektami rozwija się coraz lepiej, lecz szczegółów - na razie? - nie znamy.

- Obecnie trwają prace, których praktycznie nie widać, ale są bardzo ważne dla przyszłych rozwiązań projektowych i integracyjnych w programie Miecznik - podkreśla prezes Lulewicz.

Inwestycje w infrastrukturę

Będą też nowe inwestycje w infrastrukturę. Program inwestycyjny związany z budową i integracją Miecznika ma kosztować ok. 300 mln. zł. Planowane jest zwiększenie wyporności stoczniowego doku. Będzie też budowana hala montażu finalnego i nie tylko, a inne hale będą doposażane.

Wszystko po to, by sprostać wyzwaniom, które stawia przed stocznią Miecznik: optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych i terminowego prowadzenia prac.

W 2023 r., zgodnie z harmonogramem, rozpocznie się cięcie blach na pierwszą polską fregatę rakietową (ma trafić do służby w 2028 r.). Kolejne fregaty powinny być zbudowane kolejno do 2033 r. i 2034 r.

Do tej pory kondycja PGZ Stoczni Wojennej przysparzała o ból głowy nie tylko pracowników, którzy pisali apele do prezydenta i premiera o pomoc i zamówienia. Marynarka Wojenna była najbardziej zaniedbanym rodzajem sił zbrojnych w Polsce.

Jej modernizacja stała niemal w miejscu, co pogarszało kondycję stoczni i nastroje stoczniowców. Prowadzono wprawdzie inne projekty, jak trzy duże dokowe naprawy główne: polskiego okrętu wsparcia logistycznego ORP Kontradmirał Xawery Czernicki, fregaty ORP Kościuszko oraz okrętu hydrograficznego ORP Arctowski. Nie zmieniło to jednak radykalnie sytuacji, w jakiej znalazła się gdyńska stocznia.

Głębokie remonty

Według prezesa Lulewicza były to "głębokie remonty", którym bliżej było do nowej budowy, niż naprawy. Praktycznie wymieniono w nich wszystko - z wyjątkiem kadłubów. W oczekiwaniu na nowe zlecenia PGZ SW pracowała też nad utrzymywaniem w gotowości innych eksploatowanych okrętów.

W 2017 r. spółka nie odnotowała żadnych dochodów. Rok później przychody wyniosły 114 mln zł, za to wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) był ujemny, na poziomie 19,2 proc.

W 2019 r. przychody wzrosły wprawdzie do 116 mln zł, ale zysk operacyjny poleciał w dół - aż do -63 proc. W 2020 r. przychody skoczyły do 169 mln zł, ale EBITDA wciąż była ponad 17 proc. na minusie... W 2021 przychód był podobny do tego z 2019 r. (116 mln zł), lecz wskaźnik zysku operacyjnego wciąż jeszcze był na minusie o 1,8 proc.

Budowa okrętów dla Miecznika, wyceniona na razie na 8 mld zł, ma zmienić tę sytuację. W stoczni wiedzą, że sami wszystkiego nie zrobią. Wszystkie podejmowane obecnie wysiłki mają jeden cel.

- Wykonywać ustalony wspólnie harmonogram oraz w miarę możliwości, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, skracać terminy - wyjaśnia prezes Paweł Lulewicz.

Model 3D

Jak wygląda ten harmonogram? Po wyborze wstępnego projektu koncepcyjnego fregaty Miecznik, którego bazą ma być brytyjski okręt rakietowy Arrowhead 140PL, 1 kwietnia 2022 r. rozpoczął się drugi etap programu Miecznik – dotyczący aktualizacji przemysłowego studium wykonalności – który ma trwać do marca przyszłego roku.

Jak informuje stocznia, w ramach tego etapu konsorcjum PGZ-Miecznik opracuje projekt wstępny polskich fregat, dokona aktualizacji analiz techniczno-ekonomicznych. Równolegle będą prowadzone prace nad modelem 3D dla jednostek (wielka bazą danych wykorzystywana nie tylko na etapie projektowania i budowy, ale również późniejszego ich serwisowania).

W tym etapie przewiduje się działania zmierzające do wzmocnienia potencjału stoczni, transferu wiedzy i technologii. A to dopiero "roboty" nad wstępnym projektem okrętu.

- To będzie projekt skalowalny. Z jednej strony dostosowany do określonej przez zamawiającego ceny i jego wymagań taktyczno-technicznych, a z drugiej - da możliwość późniejszego prostego podnoszenia zdolności bojowych okrętu - podkreśla Cezary Cierzan, dyrektor programów morskich PGZ.

Co to oznacza?

Możliwość modyfikacji uzbrojenia

Chodzi o możliwość modyfikacji uzbrojenia, zwłaszcza liczby wyrzutni pocisków przeciwlotniczych i przeciwokrętowych na polskich fregatach rakietowych. Pocisków przeciwlotniczych CAMM – jak wyliczyli analitycy wojskowi, uwzględniając tonaż okrętów ok. 7 tys. ton – polska fregata może mieć nawet 32.

Jeśli jednak zdecydujemy się na to, by była ona głównie przeznaczona do innych zadań, można będzie zmienić liczbę wyrzutni i pocisków. Elastyczny projekt daje możliwość szybkiej zmiany konfiguracji – nie tylko uzbrojenia – w budowie kolejnych okrętów w serii.

Przypomnijmy jeszcze, co budujemy. Fregaty dla Miecznika mają być jednostkami o długości prawie 139 m, szerokości ok. 20 m i wysokości 5,5 m. Załoga ma liczyć 100-120 marynarzy. Okręt napędzany będzie czterema silnikami wysokoprężnymi oraz generatorami elektrycznymi o mocy 5,5-6 MW.

Jednostka będzie mógła osiągnąć prędkość maksymalną 28 węzłów. Jego zasięg to ponad 6000 km przy prędkości 18 węzłów. Fregata może przebywać w morzu bez zawijania do portu przez 30 dni. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, oprócz wyrzutni przeciwlotniczych z pociskami Sea Ceptor z rodziny CAMM, będzie też ewentualność umieszczenia na niej do 16 rakiet przeciwokrętowych, wystrzeliwanych z wyrzutni pionowego startu Mk 41.

Dla większego bezpieczeństwa

Tak skomplikowana, złożona i droga inwestycja, jak budowa polskich okrętów dla Miecznika, niesie z sobą wiele problemów. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, powodująca ogromne problemy gospodarcze.

Stąd obawy, czy wystarczy środków i determinacji, by zrealizować ten najważniejszy dla tonącej Marynarki Wojennej RP program. Mimo wielu zgłaszanych zastrzeżeń co do potrzeby polskich fregat na Bałtyku, warto trzymać kciuki za jego powodzenie.

Choć dla wielu zabrzmi to może banalnie, każdy nowoczesny okręt – zwłaszcza rakietowy, mogący ostrzeliwać daleko położone cele - tak, jak to robią okręty rosyjskie na Morzu Czarnym czy Azowskim – jest niezmiernie ważny dla Marynarki Wojennej RP, ale też dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski.