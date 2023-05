Wkrótce Marynarka Wojenna dostanie nowe śmigłowce morskie

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej rozpoczęła końcowe przygotowania do przyjęcia do eksploatacji śmigłowców morskich AW101, jesienią wiropłaty powinny być w bazie w Darłowie – poinformowało w piątek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Załogi szkolą się obecnie w angielskim Yeovil, gdzie znajdują się siedziba firmy Leonardo i linia produkcyjna śmigłowca, oraz w Norwegii. W trzecim kwartale br. Marynarka Wojenna będzie miała wyszkolone cztery pełne załogi, które, mając uprawnienia instruktorskie, będą szkolić kolejne załogi w kraju.

Latem rozpoczną się testy śmigłowców AW101 w PZL Świdnik

Obecnie przyszli piloci i nawigatorzy AW101 odbywają w Yeovil praktyczne szkolenie w powietrzu z pilotażu oraz zastosowania bojowego. Część szkolenia jest odbywa się w ośrodku symulatorowym (full flight simulator) w Norwegii.

Przygotowania szkoleniowe rozpoczęły się od intensywnych kursów językowych dla przyszłych załóg; trwały one od początku 2021 r. i zakończyły w połowie ub. roku. Kolejnym etapem było szkolenie specjalistyczne przeznaczone dla nawigatorów.

Cykl szkoleń zakończy się w trzecim kwartale tego roku i jego efektem będzie wyszkolenie czterech pełnych załóg, które z uprawnieniami instruktorskimi będą mogły podjąć szkolenie kolejnych załóg w kraju.

Zgodnie z harmonogramem na początku drugiej połowy bieżącego roku pierwszy z polskich AW101 przyleci do - należącej do Leonardo - PZL Świdnik, gdzie rozpocznie się cykl testów, wymaganych przed przyjęciem do eksploatacji. Program testów obejmuje próby płatowców i specjalistycznego wyposażenia. Na jesieni tego roku śmigłowce powinny trafić do eksploatacji w 44. Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie.

Przygotowano tam sześć hangarów wraz z częścią magazynowo-socjalną, budynek zabezpieczenia technicznego obsługi lotniska i nowe płaszczyzny postojowe. Trwa także budowa budynku szkoleniowego.

4 śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych za 1,65 mld zł

Pierwszy z czterech śmigłowców dla polskiej marynarki wykonał testowy lot w lipcu ub.r. w brytyjskich zakładach Leonardo, gdzie odbywa się montaż końcowy tych śmigłowców.

Wprowadzenie tej konstrukcji będzie wymagało zmian w szkoleniu, taktyce walki i działań poszukiwawczo-ratowniczych, analizie i obróbce danych z misji.

"Wiąże się to ze zmianą struktur etatowych i specjalności; większy akcent niż dotychczas kładziony jest na odpowiednie wykorzystanie olbrzymiej ilości danych, którą sensory AW101 są w stanie pozyskać" - zaznaczyło DGRSZ. Podkreśliło, że nowe systemy łączności i wymiany informacji, zdolność do wymiany danych z innymi platformami "wprowadzają w lotnictwie morskim nowy wymiar rozpoznania i walki elektronicznej".

Umowę za 1,65 mld zł z firmą PZL-Świdnik na dostawę dla Marynarki Wojennej czterech ciężkich śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych (ZOP), przystosowanych także do misji bojowego ratownictwa (CSAR), MON podpisało w kwietniu 2019 r. Kontrakt obejmuje także zabezpieczenie logistyczne i szkolenia. Początkowo dostawy miały się zakończyć do roku 2022.

AW101 to wielozadaniowy, trzysilnikowy śmigłowiec opracowany w kooperacji brytyjsko-włoskiej i produkowany w zakładach w angielskim Yeovil i włoskim Vergiate. Masa własna śmigłowca to ok. 11 ton, udźwig ok. 5 ton.