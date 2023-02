Władimir Putin legalizuje wojenną korupcje w Rosji

Wojna dla niektórych to dobry interes. Putin podpisał dekret zezwalający rosyjskim deputowanym i senatorom na niepublikowanie informacji o dochodach. Ze składania deklaracji zwolnił urzędników, w tym wojskowych. Otwiera to drogę do zalegalizowanej wojennej korupcji w Rosji.

Rosjanie mogą rzucić dodatkowo 200 tys. zmobilizowanych, dobrze uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy do ofensywy jeszcze pod koniec lutego.

Rozpoczęło się szkolenie ukraińskich pancerniaków na czołgach Leopard. Potrwa kilka tygodni.

Z Wielkiej Brytanii przypływa statek wozami bojowymi Bradley. USA przekażą Ukrainie 59 takich maszyn.

Na froncie ukraińska armia jest w bardzo trudnej sytuacji. Trwają ciężkie walki o Bachmut. Pozycje ukraińskie są pod ciągłym ostrzałem Rosjan, toczą się walki o każdy dom i ulicę, ale Bachmut wciąż nie jest okrążony przez Rosjan i dociera do niego zaopatrzenie. Bardzo ciężko jest w całym obwodzie donieckim. Rosjanie szykują tam kolejną ofensywę.

Siły rosyjskie osiągnęły nieznaczne taktyczne zdobycze na północny wschód od Kupiańska oraz w rejonie Swatowe-Kreminna. Siły ukraińskie utrzymują pozycje w Biłohoriwce. Kontynuowały też ograniczone próby przekroczenia Dniepru.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało, że na Wyspy przybyli ukraińscy żołnierze, którzy mają odbyć szkolenie w zakresie używania samobieżnych armatohaubic AS90. W Polsce szkolenie na czołgach Leopard rozpoczęli ukraińscy pancerniacy. Potrwa od trzech do pięciu tygodni.

Ukraińcy przygotowują się na krwawy bój. Za kilka dni może rozpocząć się ofensywa

Kijów nie ma wątpliwości, że tabu dotyczące przekazania Ukrainie eskadry nowoczesnych samolotów z Zachodu zostanie przełamane. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba uważa, że nie ma przy tym znaczenia, czy będzie to amerykański F-16, szwedzki Gripen, francuski Mirage czy Rafale, a może Eurofighter.

Według ukraińskiego wywiadu Rosja planuje zmobilizować dodatkowo od 300 do 500 tys. osób do udziału w operacjach ofensywnych na wschodzie i południu Ukrainy wiosną i latem 2023 roku. Nowa fala mobilizacji w Rosji może potrwać około dwóch miesięcy. Najwyraźniej Kreml nie planuje zakończenia wojny.

Rosjanie przywożą do okupowanego obwodu ługańskiego i donieckiego coraz więcej żołnierzy i sprzętu wojskowego. Według ukraińskiego wywiadu mogą niebawem, po 15 lutego, ruszyć do ataku w obwodach donieckim i ługańskim, a być może również zaporoskim.

Szef ukraińskiego MON straci stanowisko? Zginął jedenasty już generał rosyjski

Amerykańska stacja NBC News przekazała, że prezydent USA Joe Biden uda się do Polski, aby upamiętnić pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

Po tym, jak zastępcy szefa ukraińskiego Ministerstwa Obrony podpisywali kontrakty na zakup żywności po wielokrotnie zawyżonych cenach, ze stanowiskiem pożegnać ma się Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy.

Zginął już 11. rosyjski generał. Zabity to generał-major gwardii Dmitrij Uljanow, były dowódca rosyjskiej 98. Dywizji Powietrznodesantowej. Poszedł na front jako ochotnik. Był dowódcą pułku strzelców zmotoryzowanych z Tatarstanu.

Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie już ok. 660 dronów kamikadze Shahed i oczekuje na nową partię bezzałogowców. Najprawdopodobniej będzie je też wkrótce produkować u siebie.

Chętnych na wojnę zaczyna brakować nawet w rosyjskich więzieniach. Władimir Putin legalizuje korupcję

Premier Norwegii Jonas Gahr Store zapowiedział w poniedziałek nowy pięcioletni pakiet pomocy dla Ukrainy na zakup broni oraz pomoc cywilom o wartości 75 mld koron (ok. 6,7 mld euro). Pieniądze mają pochodzić ze sprzedaży gazu i ropy.

Możliwe, że Szwajcarzy przekażą jednak swoje Leopardy Ukrainie. Rząd jest w tej sprawie coraz bardziej podzielony. Przybywa zwolenników, którzy uważają, że takie działanie, mimo neutralności Szwajcarii, byłoby dobrym posunięciem.

Stany Zjednoczone nałożą 200-procentowe cło na rosyjskie aluminium już w tym tygodniu - ustalił Bloomberg. Taki ruch ma położyć kres importowi metalu z Rosji na amerykański rynek i wywrzeć presję na Moskwę w obliczu zbliżającej się rocznicy inwazji na Ukrainę.

Źródło rekrutów do grupy Wagnera, jakim były rosyjskie kolonie karne, wysycha. Przez wysoką śmiertelność zainteresowanie osadzonych spadło o ponad 65 proc. Części osadzonych nie chcą puszczać sami nadzorcy więzienni. Z tych których się dało namówić żyje ok. 20 proc.

Według brytyjskiego resortu obrony, na okupowanych terenach południowej i wschodniej Ukrainy, Rosja planuje we wrześniu przeprowadzić "wybory" regionalne. Ich sfałszowany wynik ma posłużyć jako argument uzasadniający okupację tych terenów i ich rusyfikację.

