Władimir Putin mówi o polskich najemnikach walczących w Rosji

Siły ukraińskie są wciąż w natarciu. Mogą wciąż liczyć na pomoc militarną i humanitarną NATO i Zachodu. Rosjanie bronią się silnie i dokonują ataków rakiet i dronów na ukraińskie miasta. Władimir Putin mówi o polskich najemnikach, którzy zaatakowali Rosję.

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie.

Wojska ukraińskie wolno, ale systematycznie posuwają się naprzód wyzwalając nowe terytoria.

Katastrofa ekologiczna. Wysadzanie tamy na Dnieprze zanieczyściło tyle wody pitnej, ile świat zużywa przez 2 dni.

Amerykanie wyślą pilnie Ukraińcom kolejne wozy bojowe Bradley. Przywódcy Trójkąta Weimarskiego zapowiadają pomoc Ukrainie tak długo, jak będzie trzeba.

Siły ukraińskie kontynuowały kontrofensywę w co najmniej trzech kierunkach i 13 czerwca dokonały dalszych ograniczonych zdobyczy terytorialnych. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że wojska ukraińskie posunęły się o 250 metrów na północny wschód od Bachmutu i 200 metrów na południe od tego miasta.

Poinformowała również, że posunęły się o 500-1000 metrów w ciągu ostatnich 24 godzin wokół granicy administracyjnej między obwodami zaporoskim i donieckim, wyzwalając około trzech kilometrów kwadratowych terytorium na tym obszarze.

Siły ukraińskie kontynuowały ataki naziemne na południowy zachód od Orichowa i na południe od Hulyaipole w zachodnim obwodzie zaporoskim. Andrij Kowaliow, rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego poinformował, że siły ukraińskie od rozpoczęcia operacji kontrofensywnych wyzwoliły ponad 100 kilometrów kwadratowych terytorium.

Zakończyła się procedura ratunkowa w Krzywym Rogu, gdzie Rosjanie ostrzelali cywilów. Zginęło 11 osób, a 28 zostało rannych. Dziś w Krzywym Rogu obchodzony jest dzień żałoby. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że terroryści odpowiedzą za każdej wystrzelony pocisk. Krzywy Róg to jego rodzinne miasto.

13 czerwca siły rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe i dronowe na Ukrainę. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły rosyjskie wystrzeliły 16 pocisków manewrujących Kh-101/555 i cztery drony Shahed 131/136, które trafiły w infrastrukturę w obwodzie charkowskim i budynki w Odessie. Siły ukraińskie zniszczyły 11 pocisków Kh101/555 i jednego drona Shahed.

Pomoc NATO jest Ukrainie bardzo potrzebna. Zależy od niej sukces kontrofensywy

Ukraińskie wojsko ewakuowało część powodzian z okupowanej przez Rosję wschodniej części obwodu chersońskiego. Władze ukraińskie donoszą, że wysadzanie tamy na Dnieprze zanieczyściło tyle wody pitnej, ile świat zużywa przez 2 dni.

Sekretarz generalny NATO w Waszyngtonie powiedział, że pomoc sojuszu robi różnicę na polu bitwy. Ukraińcy wolno, ale jednak wciąż posuwają się naprzód. Prezydent Zełenski podziękował żołnierzom za postępy w kontrofensywie na wschodzie kraju.

Dania chce przekazać swoje F-16 Ukrainie. Być może nastąpi to już jesienią.

Amerykanie zapowiadają pilne dostawy pojazdów opancerzonych Bradley. Padły też kolejne obietnice pomocy, także humanitarnej dla Ukrainy po wysadzeniu zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce, ze strony przywódców Trójkąta Weimarskiego, którzy spotkali się w Paryżu.

O ile jest zgoda, że Ukrainie trzeba dać gwarancje bezpieczeństwa, to już co do tego, jakie to powinny być gwarancje zgody brakuje. Różnica zdań dotyczy głównie ubiegania się Ukrainy o członkostwo w NATO.

Kanclerz Niemiec Olafa Scholz uważa, że powinno to nastąpić po wojnie, prezydent Andrzej Duda, że Ukraina czeka na klarowne informacje już teraz, a prezydent Emanuel Macron, że jest gotów poprzeć deklarację Ukrainy.

W Ukraińskim ataku rakietowym zginął rosyjski generał

Sygnały na temat ukraińskiego członkostwa w NATO wsparły propozycje dalszych dostaw broni i amunicji dla Ukrainy, które do Kijowa mają docierać tak długo, jak to będzie potrzebne. Polska i Niemcy chcą u siebie mieć fabryki i magazyny.

Tę informację podało rosyjskie MON. W walkach na kierunku zaporoskim wojska rosyjskie zdobyły opancerzone pojazdy armii ukraińskiej – czołgi Leopard oraz wozy piechoty Bradley. Rosjanie podali, że nagranie ze zniszczonymi wozami pochodzi z agencji Reuters.

O ile Reuters potwierdził, iż pojazdy, które widać na nagraniu to czołgi Leopard i wozy bojowe Bradley, to nie był w stanie zweryfikować samodzielnie ani lokalizacji, ani daty nagrania.

Partyzanci z Melitopola wysadzili most łączący Krym z obwodem zaporoskim. Żołnierze 68. Samodzielnej Brygady Rangersów we współpracy z jednostkami Sił Obronnych Ukrainy wyzwolili wieś Błahodatne. W odbiciu miejscowości pomógł sprzęt z Polski.

Źródła rosyjskie podały, że ukraiński atak rakietowy zabił szefa sztabu 35 Armii Połączonej (Wschodni Okręg Wojskowy) generała dywizji Siergieja Goriaczowa w obwodzie zaporoskim. To może sugerować, że siły rosyjskie oddelegowały elementy 35 Armii Połączonej do operacji w obwodzie zaporoskim i że niektórzy rosyjscy wyżsi dowódcy wojskowi nadal działają blisko linii frontu i są narażeni na celne uderzenia ukraińskie.

Władimir Putin mówi o polskich najemnikach i mobilizacji w Rosji

Czy ukraińskie ataki, to kontrofensywa, która będzie stanowiła punkt zwrotny w wojnie na Ukrainie? Wielu ekspertów tego oczekuje, zwracają jednak uwagę, że wojna może potrwać jeszcze wiele miesięcy lub nawet lat.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną informuje, że prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się 13 czerwca z 18 czołowymi rosyjskimi blogerami blisko związanymi z Ogólnorosyjską Państwową Kompanią Telewizyjną i Radiową, z wyłączeniem milblogerów (blogerów skupiających się na tematach militarnych), którzy byli bardziej krytyczni wobec działań wojennych Putina, aby omówić postępy rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Podczas spotkania odniósł się do kilku kluczowych problemów związanych z ukraińską kontrofensywą, rosyjskimi celami na Ukrainie, rosyjską mobilizacją i możliwością wprowadzenia stanu wojennego, formalizacją prywatnych firm wojskowych (PMC) oraz wrogimi najazdami na obwód biełgorodzki.

Powiedział m.in., że cele Kremla właściwie się nie zmieniły i wierzy, że Rosja może przetrwać zachodnie wsparcie militarne dla Ukrainy. Przyznał, że niektóre rosyjskie osoby publiczne dyskutują o pilnej potrzebie mobilizacji, ale zauważył, że obecnie nie ma potrzeby mobilizacji.

Putin powiedział, że kontrofensywa ukraińska zaczęła się 4 czerwca i trwa do dzisiaj. Chwalił się rosyjskimi wysiłkami rekrutacyjnymi do służb kontraktowych. Rosyjskie wojsko zwerbowało od stycznia 2023 r. 150 000 żołnierzy kontraktowych oraz ponad 6000 ochotników. Wspomniał też o polskich najemnikach, którzy brali udział w atakach na przygraniczne tereny Rosji i ponieśli ciężkie straty.