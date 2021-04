Władimir Putin: praca nad nową bronią idzie zgodnie z planem

Praca nad nowymi systemami rosyjskiego uzbrojenia idzie zgodnie z planem - zapewnił w środę prezydent Władimir Putin. Zapowiedział, że do końca 2022 roku trafi do służby pierwszy pułk uzbrojony w całości w międzykontynentalne rakiety balistyczne Sarmat.

W orędziu do Zgromadzenia Federalnego (połączonych izb parlamentu Rosji) Putin przypomniał, że do armii już trafił system Awangard, uzbrojony w międzykontynentalne rakiety balistyczne z hiperdźwiękowymi głowicami manewrującymi, i że do służby wszedł także laser bojowy Pierieswiet.

O istnieniu tych nowoczesnych rodzajów uzbrojenia Putin poinformował po raz pierwszy w 2018 roku, również w dorocznym orędziu do Zgromadzenia Federalnego.