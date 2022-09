Władimir Putin wymachuje atomowym straszakiem, bo jego arsenał jest wielki

To było to, co najgorsze, to czego się spodziewaliśmy - oznajmił prezydent Sauli Niinisto, komentując piątkowe oświadczenie Władimira Putina o aneksji terytoriów Ukrainy. - Sytuacja pod względem bezpieczeństwa w Europie jest niebezpieczna, a końca wojny nie widać - ocenił.

Władimir Putin ogłosił, że Rosja anektuje terytoria Ukrainy, które wcześniej zajęła jej armia.

Prezydent Rosji odgraża się, że do obrony zaanektowanych terytorium jest w stanie użyć wszelkich środków.

Tym samym Rosja wymachuje straszakiem atomowym. To o tyle istotne, że jest państwem z największym arsenałem atomowym na świecie, przynajmniej na papierze.

- Podjęliśmy decyzję o włączeniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej - ogłosił w piątek prezydent Rosji Władimir Putin w propagandowym wystąpieniu na Kremlu.

Władimir Putin zapowiada obronę zajętych terytoriów Ukrainy wszelkimi sposobami

Formalną podstawą tego postanowienia były pseudoreferenda na okupowanych terytoriach Ukrainy, gdzie ludzie brali udział w głosowaniach bojąc się o własne życie. Rosja złamała tym samym prawo międzynarodowe.

Wystąpienie Putina obfitowało w liczne oskarżenia pod adresem Zachodu oraz interpretacje historii zgodne z punktem widzenia Kremla. "Rosja stworzyła możliwości rozwoju wielu narodom" - twierdził Putin, zapowiadając "początek końca zachodniej hegemonii". W ocenie Putina Zachód kieruje się w swoich działaniach "rasizmem" i "kolonializmem", dopuszcza się "eksploatacji" i eksterminacji narodów oraz inicjuje liczne konflikty na świecie. Przywódca wyrażał też ubolewanie z powodu rozpadu ZSRR.

Putin zadeklarował, że mieszkańcy okupowanych ziem Ukrainy będą już "na zawsze" obywatelami Rosji, a Moskwa zastrzega sobie prawo do obrony podbitych terenów "wszelkimi sposobami".

To ostatnie stanowi ledwie zawoalowany szantaż, że Rosja jest zdolna do użycia broni jądrowej. Władimir Putin wspomniał o tym już wielokrotnie. Ostatnio jednak natężenie tego rodzaju gróźb nasiliło się.

Niebezpieczne czasy nie mogą nas sparaliżować. Potencjał NATO wokół Rosji wzrośnie

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto stanowczo potępił zorganizowane na zajętych przez Rosję terenach Ukrainy "sfingowane plebiscyty".

Odniósł się także do członkostwa Finlandii i Szwecja w NATO. "To było zwycięstwo demokracji i dyplomacji" - przyznał.

Przypomniał również, że po inwazji na Ukrainę, jeden z filarów fińskiej polityki bezpieczeństwa - tj. stosunki z sąsiednią Rosją, "runął". Podkreślił przy tym, że Finlandia nigdy wobec Rosji nie była "naiwna", ale z tym krajem graniczy, chociaż "stosunki są trudne".

"Niebezpieczne czasy nie mogą nas sparaliżować. Finlandia zareagowała stosownie do zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa" - dodał.

Wyraził nadzieję, że ostatnie brakujące ratyfikacje protokołów akcesyjnych do NATO przez Turcję i Węgry "nadejdą w odpowiednim czasie".

Przestrzegł, że należy być przygotowanym zarówno w Finlandii, jak i w Europie na "przykre niespodzianki" ze strony Rosji. Mówił o tym odnosząc się do ostatnich incydentów związanych z uszkodzeniem rurociągów Nord Stream i wyciekami gazu.

"Jedno jest pewne. W nadchodzących czasach nasza wytrzymałość zostanie przetestowana" - stwierdził prezydent Niinsito, przemawiając podczas pierwszego dnia Forum Bezpieczeństwa w Helsinkach, zorganizowanego przez Fiński Instytut Polityki Zagranicznej.

Atomowy arsenał Rosji jest największy na świecie. Przynajmniej na papierze

Na rosyjskie groźby użycia arsenału atomowego NATO i zachodnie demokracje zawsze reagują nerwowo. Dotychczas jednak komentatorzy przekonywali, że użycie broni przez Rosjan jest niemożliwe. Przecież nastąpiłby odwet. Obie strony zostałyby unicestwione.

Kiedy jednak Rosjanie zaczęli ponosić upokarzające niepowodzenia w wojnie z Ukrainą, a w kraju zaczęły się protesty i chaos wywołane ogłoszeniem mobilizacji, obawy te znacznie wzrosły.

Według oficjalnych danych Rosja posiada największy arsenał jądrowy na świecie.

Federation of American Scientist wskazuje, że w 2022 r. na całym świecie było 12,7 tys. głowic jądrowych, z czego niemal 91 proc. (11 807 głowic) w posiadaniu dwóch krajów: USA i Federacji Rosyjskiej.

Rosjanie posiadają ich ponad 6,3 tys. i jest to największy arsenał jądrowy na świecie. USA dysponują ok. 5,6 tys. głowic atomowych, Francja ma ich 290, a Wielka Brytania ok. 215. Reszta rozkłada się pomiędzy Chiny (ok. 350 szt.), Indie i Pakistan (po ok. 160), Koreę Północną (20) oraz Izrael (90).

Nie są to jednak dokładne dane, bo informacje na temat tej broni trzymane są w tajemnicy. Do tego dochodzi taktyczna broń jądrowa, krótkiego i średniego zasięgu od 500 do 5,5 tys. km.

W przypadku tej broni Rosjanie są potęga. Szacuje się, iż mają od 2 tys. do 6 tys. takich głowic. W arsenale amerykańskim jest ich od 500 do 1000 szt., w tym ok. 200 rozmieszczonych w bazach krajów NATO w Europie.

Ocenia się, że wybuch dziesięciokilotonowej bomby atomowej stworzyłaby krater o głębokości 20 m, a w promieniu 1,5 km zginęłoby ponad 50 tys. ludzi. Osoby poza tym zasięgiem zostałyby napromieniowane i poparzone.

Najwięcej systemów zdolnych do przenoszenia głowic jest rozmieszczonych w obwodach: kaliningradzkim, leningradzkim i murmańskim.