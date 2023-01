Władimir Putin zawdzięcza życie zachodnim lekarzom. Sensacyjne doniesienia

Bachmut wciąż w ogniu. Trwają zaciekłe walka o utrzymanie kluczowej dla zapatrzenia ukraińskich wojsk drogi w tamtym rejonie. Nad Bachmutem nadal powiewa ukraińska plaga. Nie powiodły się też ograniczone kontrataki na w rejonie Swatowe-Kreminna.

Z Ukrainy płyną doniesienia o złym stanie zdrowia Władimira Putina. Prezydenta Rosji przy życiu mają utrzymywać lekarze z Zachodu.



Obok walk wokół Bachmutu siły rosyjskie kontynuowały ataki na zachodnich obrzeżach Doniecka.

Rosyjskie wojska przeprowadziły prawdopodobnie nieudaną operację ofensywną w obwodzie zaporoskim.

Siły ukraińskie atakowały rosyjskie obszary koncentracji w okupowanym obwodzie ługańskim. Zestrzeliły w ciągu ostatniej doby 2 samoloty Su-25, śmigłowiec Ka-52, drona Orlan-10 i dwa pociski rakietowe Kh-59.

Z Berlina płyną informacje, że Niemcy nie będą przeciwni decyzjom państw, które tak jak Polska będą chciały przekazać czołgi Leopard Ukrainie. Annalena Baerbock, szefowa MSZ Niemiec powiedziała, że jak tylko otrzyma taką propozycję od Polski czy innych krajów, to Niemcy na pewno ją poprą.

Nadmierne poleganie Grupy Wagnera na rekrutacji z kolonii karnych ma coraz większe konsekwencje dla zdolności bojowych. Szefowa niezależnej rosyjskiej organizacji praw człowieka Olga Romanowa podała, że z ok. 50 tys. więźniów, których zwerbował Wagner, z powodu dużej liczby ofiar, poddania się oraz wysokiej dezercji, tylko 10 tys. walczy na linii frontu na Ukrainie.

Polska w ramach małej koalicji przekaże swoje Leopardy 2 Ukrainie, nawet bez Niemiec

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że teraz najważniejsze jest zebranie koalicji krajów chętnych do przekazania tych czołgów.

- Wystąpimy o zgodę na ich przekazanie do Niemiec, ale nawet gdybyśmy tej zgody nie dostali, to i tak przekażemy je Ukrainie w ramach małej koalicji - zapowiada premier. Nawet jeśli nie będzie w niej Niemców. Jak twierdzi, niemiecka armia ma 350 Leopardów w linii i około 200 magazynach.

Także Francja myśli o wysłaniu swoich czołgów Leclerc na Ukrainę. Żadne decyzje jednak jeszcze nie zapadły.

Zwrot w polityce Węgier w sprawie pomocy dla Ukrainy? Minister spraw zagranicznych Węgier na spotkaniu szefów MSZ państw Unii Europejskiej w Brukseli zapewnił, że Budapeszt nie będzie blokować zwiększenia środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Władimir Putin jest chory. Według Ukraińców żyje tylko dzięki pomocy zachodnich lekarzy

Ukraiński wywiad ocenił, że siły rosyjskie przygotowują się do ofensywy wiosną lub wczesnym latem 2023 r. w obwodzie donieckim i ługańskim, gdzie przerzucają swoje siły, m.in. jednostki powietrznodesantowe, które wycofali z obwodu chersońskiego.

Unia Europejska zatwierdziła nową transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 500 mln euro. Chce też przeznaczyć 45 mln euro na szkolenie ukraińskich żołnierzy w UE.

Według wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Władimira Putina leczą lekarze z państw zachodnich i tylko dlatego jeszcze żyje.

Rosja wystrzelała się z pocisków o wysokiej precyzji

Minister obrony Łotwy Inara Murniece oświadczyła na konferencji prasowej w Rydze, że kolejne dwa miesiące będą miały decydujące znaczenie dla ukraińskiej kontrofensywy przeciw Rosji, dlatego Zachód musi zapewnić Ukrainie wszelką pomoc, jakiej potrzebuje.

Według ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosji zostało już jedynie około 20 proc. zapasów pocisków o wysokiej precyzji. Posiada jeszcze ok. 550 takich pocisków.

To wystarczy do przeprowadzenia dwóch lub trzech zmasowanych ataków. Dlatego używają teraz dronów kamikaze. To już kolejna z wielu wcześniejszych takich zapowiedź. Czy też jedynie życzeniowa?