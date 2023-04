Władimir Putin ze strachu przed Ukrainą odwołuje wojskowe defilady

Do sieci wyciekło nagranie prywatnej rozmowy rosyjskiego miliardera Romana Trocenki z biznesmenem Mykołą Matuszewskim. Zgadzają się, że Rosja jest w szponach jakichś szumowin. Według nich to się dobrze nie skończy i ludzie będą zabijać się na ulicach Moskwy.

Poniżej przedstawiamy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Kluczowa bitwa wciąż trwa w Bachmucie, który Rosjanie próbują zająć już od ponad dziewięciu miesięcy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył długą i znaczącą rozmowę telefoniczną z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem.

W obawie przed ukraińskimi dronami prezydent Rosji Władimir Putin odwołał defilady w wielu miejscowościach i wydał specjalną instrukcję obrony podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja.

Obecnie walki w Bachmucie toczą się zarówno w mieście, jak i wokół niego. Według ukraińskich dowódców odcinek ten to wciąż epicentrum bojów na całym froncie na wschodzie kraju.

Wojska ukraińskie starają się utrzymać kontrolę nad jedyną realnie dostępną drogą 0506, nazywaną drogą życia, którą dociera zaopatrzenia do Bachmutu w obwodzie donieckim.

To ważne, bo według brytyjskiego ministerstwa obrony inne ukraińskie opcje zaopatrywania Bachmutu są prawdopodobnie skomplikowane przez błotniste warunki na nieutwardzonych drogach.

Suwerenność i integralność terytorialna podstawą stosunków ukraińsko-chińskich

Na to wydarzenie czekano od dawna. Wołodymyr Zełenski odbył długą i znaczącą rozmowę telefoniczną z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem.

Jak powiedział, wierzy, że to wydarzenie da potężny impuls do rozwoju stosunków dwustronnych. Zostanie również powołany ambasador Ukrainy w Chinach.

Xi Jinping zapowiedział, że specjalny wysłannik Chin odwiedzi Ukrainę, aby rozmawiać o sposobach rozwiązania konfliktu z Rosją. Podkreślił, że wzajemne poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej jest podstawą stosunków ukraińsko-chińskich.

Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, skomentował dokumenty dotyczące przygotowania Rosjan do odparcia ewentualnego ataku z powietrza podczas defilady wojskowej na Placu Czerwonym.

Rosja może zawiesić jednostronne moratorium rozmieszczenia naziemnych rakiet nuklearnych

Kreml jest poważnie przerażony sukcesem ukraińskich dronów na terytorium Rosji, dlatego odwołał defilady w wielu regionach przygranicznych oraz na Krymie. Ukraiński wywiad odradza chodzenie na paradę 9 maja i zaleca trzymanie się z daleka od sprzętu wojskowego.

Władimir Jermakow, przedstawiciel rosyjskiego MSZ, stwierdził, że Rosja może zawiesić jednostronne moratorium na rozmieszczenie naziemnych rakiet nuklearnych średniego i dalekiego zasięgu.

Jego zdaniem winę za to, jak łatwo się domyśleć, ponoszą destabilizujące programy wojskowe Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, które sprawiają, że moratorium jest coraz bardziej kruche, zarówno w regionie Azji i Pacyfiku, jak i w Europie.

Izrael prowadzi w Kijowie testy systemu ostrzegania przed nadlatującymi rakietami

- Nikt i nigdzie na świecie nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie jest pokonany. Tego dowodzi każdy dzień na Ukrainie, wszystko to, co rosyjskie wojska i służby specjalne okupanta robią na naszej ziemi wobec naszych ludzi. Rosyjskie siły marzą, by przenieść to na ziemie innych narodów - przypomniał Zełenski w mediach społecznościowych.

Ambasador Izraela odniósł się do informacji dotyczących rozpoczęcia testów swojego cywilnego systemu ostrzegania przed nadlatującymi rakietami w Kijowie. Ukraińcy mieszkający na zagrożonym terenie otrzymywać będą na swoje telefony komórkowe ostrzeżenie o zagrożeniu.

Szczegóły tych działań są utrzymywane w tajemnicy, ale obie strony pracują nad przyspieszeniem procesu. Testy rozpoczną się w maju. Prowadzić je będzie izraelskie Dowództwo Frontu Wewnętrznego.

Od początku inwazji Kreml przekonuje, że na terenie Ukrainy znajduje się kilkadziesiąt laboratoriów, w których prowadzone są badania nad bronią chemiczną i biologiczną.

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku Władimir Putin mówił wprost o "sieci zachodnich laboratoriów biologicznych" jako o jednym z zagrożeń, które Moskwa zwalcza swoją inwazją.

Kolejne surowe kary za prawdę. Za „kompromitację” Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej można stracić obywatelstwo

Okazuje się, że ukraińska ziemia rzeczywiście skrywa niebezpieczne pułapki. Nie mają nic wspólnego z tajnymi laboratoriami, jednak można natrafić na prawdziwą bombę biologiczną.

Przekonali się o tym niedawno rosyjscy żołnierze, którzy kopali umocnienia w okupowanej części obwodu zaporoskiego. Mer okupowanego Melitopola Iwan Fedorow ujawnił, że Rosjanie przez przypadek rozkopali miejsce, gdzie pogrzebano zakażone wąglikiem świnie i zakazili się tą bakterią.

Ciąg dalszy kodyfikacji wewnętrznych restrykcji w Rosji. Rada Federacji zatwierdziła trzy projekty ustaw, które pozwolą na pozbawienie rosyjskiego obywatelstwa za kompromitację Sił Zbrojnych FR oraz za działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Za zdradę stanu będzie dożywocie, a 5 lat więzienia za promowanie decyzji organizacji międzynarodowych, w których Rosja nie uczestniczy.

Do sieci wyciekło nagranie prywatnej rozmowy rosyjskiego miliardera, jednego z najbogatszych Rosjan Romana Trocenki z biznesmenem Mykołą Matuszewskim. Obaj komentują aktualną sytuację w ich kraju, zgadzając się, że Rosja jest w szponach jakichś szumowin.

Obaj snują też ponure wizje na przyszłość. To nie może się dobrze skończyć, to się skończy w piekle. Ludzie nie będą mogli wybierać pieniędzy z banku i bankomatów, wyjeżdżać za granicę, a ich dzieci zostaną wezwane na wojnę. Rosjan czeka horror. Ludzie będą się zabijać na ulicach Moskwy.

Zmiany w rosyjskim dowództwie sposobem na odwrócenie losów wojny

Dziennikarze, aby potwierdzić autentyczność nagrania, skontaktowali się z Matuszewskim, który po wysłuchaniu nagrania rozmowy stwierdził, że jest to fake lub nieśmieszny żart z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Władimir Putin desperacko szuka sposobów na odwrócenie losów wojny, którą wywołał. Jednym z nich mają być zmiany w najwyższym dowództwie. Ponoć dekret w tej sprawie podpisał osobiście.

Miał odesłać na emeryturę gen. Aleksandra Dwornikowa, dowódcę rosyjskich sił na Ukrainie, byłego dowódcę Zachodniego Okręgu Wojskowego, gen. Aleksandra Żurawliowa, admirała Siergieja Awakjanca, byłego dowódcę rosyjskiej Floty Pacyfiku czy gen. Rustama Muradowa, który dowodził katastrofalną w skutkach rosyjską ofensywą na Wuhłedar.