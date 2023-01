Władimir Putin zmienia wojsko, bo marzy o Stalingradzie na Ukrainie

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że siły rosyjskie przy wsparciu lotnictwa prowadzą działania ofensywne w pobliżu Bachmutu, w obwodzie donieckim oraz w obwodzie zaporoskim. Ukraińcy, choć ponoszą ciężkie straty, utrzymują swoje pozycje.

Rosja rzuca desperacko coraz to nowe siły, by zdobyć Bachmut. Atakuje po trupach swoich żołnierzy.

Rosyjskie wojska kontynuowały też działania ofensywne w dwóch kierunkach w obwodzie zaporoskim, skupiając się głównie na Hulajpolu i Orichowie.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o odparciu ataków wroga w pobliżu 11 miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim.

Bachmut stał się ważny dla Ukraińców. Rosja zaangażowała w zdobycie Bachmutu ogromne siły. Tym samym blokuje sobie możliwości prowadzenia ofensywy w innych miejscach.

W Ramstein, w gronie 15 państw, które użytkują czołgi Leopard, rozmawiano na temat wysłania Ukrainie właśnie tych czołgów. Żadne decyzje nie zapadły, ale kwestia przekazania Leopardów będzie tematem kolejnych rozmów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje o czołgi. Kijów potrzebuje ciężkiego sprzętu na froncie jak powietrza, ponieważ już 1/3 poradzieckich czołgów, które posiadał, została zniszczona.

Z Władimirem Putinem trzeba rozmawiać z pozycji siły, a nie z pozycji umiłowania pokoju

Zmiany w strukturach rosyjskich wojsk oraz plany rozbudowy armii mogą świadczyć, według brytyjskiego wywiadu, że Rosjanie szykują się do długoletniej wojny na wyniszczenie.

Ołeksij Daniłow, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy przekonuje, że Putin żyje obrazami z przeszłości. Marzy o zwycięstwie w totalnej wojnie na wyniszczenie, dlatego potrzebuje „ukraińskiego Stalingradu” na miarę swoich możliwości.

Holenderska minister obrony Kajsa Ollongren oświadczyła, że jeśli Ukraina poprosi o dostawę holenderskich myśliwców F-16, to rząd podejdzie do tego z należytą uwagą. Ostatecznie jednak władze w Hadze oświadczyły, że nie wyślą Ukrainie tych maszyn.

- Z Putinem trzeba rozmawiać z pozycji siły. Na pewno nie z pozycji pacyfizmu i umiłowania pokoju - twierdzi, podobnie jak część polskich analityków wojskowych, Boris Bondariew, który do 2022 r. pracował w MSZ Rosji. Odszedł w proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Podkreślił też, że trzeba być rosyjskim patriotą, żeby potępić tę wojnę. Ona jest, jego zdaniem, Rosji najmniej potrzebna.

Polska wyposaży w posiadane jeszcze czołgi T-72 ukraińską brygadę pancerną

Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej zapowiedział, że polska do marca przygotuje i wyposaży w czołgi T-72, które jeszcze zostały ukraińską brygadę pancerną. Powiązał to z zakupami czołgów i dział w USA i Korei Południowej, dzięki którym ma być to możliwe bez uszczerbku dla uzbrojenia polskiej armii.

Ekaterina Kocar protestowała samotnie na Placu Czerwonym w Moskwie z napisem „Nie dla wojny”. Została aresztowana pod zarzutem dyskredytowania rosyjskiej armii.

Fala krytyki mieszkańców Niemiec po braku decyzji co do przekazania czołgów Leopard 2 Ukrainie. Protestujący przed niemieckim parlamentem w Berlinie obecne postępowanie nazwali wstydem dla Niemiec.