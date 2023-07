Włochy na pancernych zakupach. Na Leopardy wydadzą co najmniej 4 mld euro

Włochy planują zakup ponad 130 nowych niemieckich czołgów Leopard 2 i zmodernizowanie 125 czołgów Ariete własnej produkcji. "Bella Italia" zamierza w ten sposób spełnić wymagania NATO – informuje Defense News.

Plany zakupów ogłosiła we włoskim parlamencie podsekretarz obrony Isabella Rauti, informując równocześnie, że kraj potrzebuje ponad 250 czołgów, aby spełnić wymagania NATO.

Włosi planują zakup niemieckich maszyn typu Leopard 2 A8, czyli rozwojowej wersji A7, oraz modernizację włoskiego czołgu C1 Ariete. Te ostatnie nie są już produkowane od ponad 20 lat, a -według Defense News - spośród 200 egzemplarzy, tylko 50 nadal działa.

Modernizacja 125 Ariete może kosztować około 900 milionów euro, przedłużając ich żywotność do 2034 roku. Natomiast zakup Leopardów to co najmniej 4 miliardy euro. Całkowite nakłady na modernizację włoskich sił pancernych do 2037 roku oszacowano w parlamencie na około 8 miliardów euro.

Zdaniem włoskiego rządu, inwestycje w unowocześnienie sił zbrojnych są konieczne, co wyraźnie pokazał konflikt toczący się na Ukrainie.

Jak poinformowała parlamentarzystów podsekretarz stanu, zakup niemieckich czołgów pozwoli Włochom na bliższe związanie się z tamtejszym przemysłem, w rezultacie także na udział w przygotowaniach do wprowadzenia Main Ground Combat System (MGCS).

Ten niemiecko-francuski projekt ma doprowadzić do zastąpienia czołgów Leopard w Niemczech i Leclerc we Francji zupełnie nową platformą bojową po 2035 roku.