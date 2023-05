Włochy: Szef Sztabu Generalnego: przerwanie dostaw broni dla Ukrainy nie doprowadziłoby do negocjacji

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Włoch generał armii Pietro Serino uważa, że trudno sobie wyobrazić, by ewentualne przerwanie dostaw broni dla Ukrainy mogło doprowadzić do podjęcia negocjacji z Rosją. W wywiadzie dla dziennika "Corriere dellla Sera" w czwartek generał ujawnił również, że Kijów zwrócił się do Rzymu o nieużywany sprzęt, by go naprawić i wykorzystać.

Trudno sądzić - stwierdził Serino - że "przerwanie dostaw broni dla Ukrainy mogłoby być warunkiem wstępnym dla negocjacji" pokojowych. "Żadne rozwiązanie tego rodzaju nie może wynikać z faktu, że zaatakowany nie ma już jak się bronić" - podkreślił włoski generał.

Dodał następnie: "Zdaję sobie sprawę z tego, że sprzęt wojskowy nie ma szlachetnych celów". "Ale musi być pomoc ze strony krajów, które podzielają wartości wolności i demokracji między narodami" - wskazał.

Generał Serino ponadto zaznaczył, że Ukraińcy poprosili również o nieużywany, starszy włoski sprzęt , by - jak dodał - "mimo jego stanu dokonać jego przeglądu i uruchomić".

Szef Sztabu Generalnego wyraził opinię, że konieczna jest integracja włoskiego przemysłu zbrojeniowego. "Wojna na Ukrainie nauczyła nas, że to, co wydaje się odległe, może nagle okazać się bliskie naszego domu" - oświadczył Serino.