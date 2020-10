Włoscy lotnicy dostali ostatni samolot Eurofighter Typhoon. To też nadal propozycja dla Polski

Jak informuje firma Leonardo, w ostatnich dniach października 2020 r. włoskie siły powietrzne otrzymały najbardziej zaawansowany europejski myśliwiec Eurofighter Typhoon. To podstawowy samolot chroniący włoskie niebo, ale też ważna maszyna w europejskim systemie ochrony powietrznej. W tle wątek Polski.

Wątek polski

Po stronie rządowej, program jest zarządzany przez agencję NATO Eurofighter &Tornado Management Agency (NETMA), utworzoną dla sprostania wymogom przetargowym sił zbrojnych czterech krajów uczestniczących w programie: Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Hiszpanii.Wkład Leonardo w program europejskiego myśliwca Eurofighter stanowi ok. 36 proc. wartości całego programu. Włoska firma odgrywa kluczową rolę w zakresie dostarczania komponentów aeronautycznych oraz elektroniki pokładowej. Jest odpowiedzialna za dwa główne czujniki, radar oraz IRST, a także za technologie związane z awioniką.Poza czterema krajami partnerskimi, które już zamówiły 472 samoloty Typhoon, obecnie klientami są także: Arabia Saudyjska (72 samoloty), Austria (15), Oman (12), Kuwejt (28) oraz Katar (24), co łącznie daje 623 zamówionych samolotów.Po raz pierwszy Włosi zaproponowali nam tę maszynę w 2017 w ramach w przetargu na dostawę dla Polski samolotu wielozadaniowego. Z propozycji nie zrezygnowali, mimo zakupu przez Polskę samolotów F-35. W 2019 r. zaproszono Polskę, by stała się piątym partnerem w programie rozwoju myśliwca wielozadaniowego Eurofighter w przyszłości.- Gdyby Polska stała się członkiem konsorcjum, to zgodnie z obowiązującą w programie Eurofighter zasadą wydatkowania środków w kraju zamawiającym, mogłaby liczyć na ulokowanie 50-60 proc. zamówień związanych z Typhoonami w rodzimym przemyśle lotniczym i zbrojeniowym. Przy kwotach programu idących w miliardy złotych, to niemało - mówi WNP.PL Costantino Panvini Rosati, wiceprezes programu Eurofighter Leonardo Aircraft.Zobacz także: Borsuk po testach ogniowych. Kiedy trafi do wojska?

Na pytanie WNP.PL, czy ich propozycja nie koliduje z zakupem przez Polskę samolotów F-35, Rosati przypomina, że samoloty te doskonale się uzupełniają. - Wielka Brytania kupuje F-35, co nie przeszkadza jej w utrzymaniu floty blisko 120 samolotów Eurofighter Typhoon. To się nie wyklucza - zapewnia Costantino Panvini Rosati.Co więcej są kraje, jak Hiszpania, która chciała pozyskać około 45-50 maszyn klasycznego startu i lądowania F-35A przeznaczonych dla lotnictwa, a także 12-15 sztuk pokładowych F-35B dla lotnictwa morskiego, które miały zastąpić eksploatowane obecnie samoloty EF-18A/B Hornet. Ostatecznie wybrała Eurofighter Typhoon w najnowszej wersji określanej przez producenta jako Tranche 3+. Hiszpanie uczestniczą w programie europejskiego myśliwca przyszłości.