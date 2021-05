Włosi mają coś dla polskich marynarzy. Czy krajowy przemysł skorzysta?

Na początku maja 2021 r. PGZ Stocznia Wojenna ogłosiła, że do programu Miecznik, w którym chcemy pozyskać fregaty rakietowe, zgłosiły się cztery stocznie z pięciu zaproszonych do składania ofert. Wiemy, że propozycję dla Miecznika ma norweski Kongsberg oferujący okręty typu Vanguard oraz konsorcjum firm Fincantieri i Leonardo.





Systemy Leonardo dla PPA

Silne efektory Leonardo

Na Bałtyk i otwarte morza

Modułowość i możliwość rozbudowy to niezwykle ważny czynnik, ponieważ umożliwia dostosowanie konfiguracji PPA do scenariuszy pojawiających się zagrożeń na następne 20-30 lat. W rzeczywistości możliwe będzie wprowadzanie nowych technologii i produktów, zarówno sensorów i efektorów.Technologie najnowszej generacji, te same, które realizuje włoska marynarka wojenna w ramach programu PPA, zostaną udostępnione polskiej Marynarce Wojennej bez ryzyka związanych z tym kosztów i czasu na rozwój. Pozwoliłyby na rekonfigurację okrętowego systemu walki zgodnie z ewoluującą doktryną i misjami operacyjnymi Marynarki Wojennej RP.PPA jest wyposażony w najnowsze systemy Leonardo, nowy radar z nieruchomymi antenami ścianowymi AESA Kronos Dual Band Radar (DBR), pracujący w pasmach C i X. To wielofunkcyjny system zdolny do automatycznego wykonywania większej liczby operacji w tym samym czasie.Ta stacja może wspierać obronę obszaru lokalnego i samoobronę, zapewniać kierowanie ogniem i naprowadzanie pocisków; osiąga wysoką skuteczność również w strefie przybrzeżnej, zapewniać wykrywanie i śledzenie pocisków balistycznych.Z kolei najnowsza wersja okrętowego systemu SADOC4 CMS zapewnia pełną kontrolę nad wyposażeniem okrętu poprzez wielofunkcyjne, 43-calowe (ekranowe) wielodotykowe konsole, przy użyciu inteligentnego HCI - podobnego do tego, który jest w nowoczesnych smartfonach i tabletach. Możliwa jest również integracja różnych typów systemów bezzałogowych.PPA posiada również nowy wielosensorowy, dwuzakresowy radar systemu kierowania ogniem NA30S Mk2, nowy interrogator z matrycą kołową, system wykrywania i śledzenia celów w podczerwieni zdolny do pasywnego nadzoru w czasie rzeczywistym w zakresie 360° i obserwacji wokół okrętu.Dane dostarczane przez rozproszony system podczerwieni są dostępne wewnątrz okrętu na konsolach CMS, na dużych ekranach i ewentualnie na wyświetlaczach montowanych na hełmach. Jest też modułowy i lekki sonar z aktywną anteną holowaną o zmiennej głębokości zanurzania.Na uzbrojeniu okrętu jest armata średniego kalibru 127/64, zdolna do strzelania amunicją Vulcano, która ma zwiększony zasięg, a także armata średniego kalibru 76/62 „Sovraponte” niepenetrująca, zdolna do strzelania kierowaną amunicją DART.Unikatowe możliwości tego systemu pozwalają na wykonywanie wielu różnych zadań, w tym obrony powierzchniowej i przeciwlotniczej CIWS oraz w najbliższej przyszłości NGS.Okręt ma też system rakietowy Aster 15/30/B1 AAW, który po aktualizacji do wersji NT może zapewnić, w połączeniu z dwuzakresowym radarem Kronos, między innymi obronę przed pociskami balistycznymi.Posiada również system pocisków Teseo o rozszerzonym zasięgu (jako opcja) klasy SSM do ataku powierzchniowego morskiego i lądowego, system wystrzeliwania lekkich torped (LWT) dla torped MU90 i innych lekkich torped zgodnych ze standardami NATO oraz system wystrzeliwania środków zakłócających przeciwko zagrożeniom powietrznym i podwodnym (AAW/ASW).Powyższe możliwości pozwolą okrętom PPA w konfiguracji Full na operowanie w bańkach antydostępowych A2/AD na Bałtyku, na otwartych morzach i oceanach oraz jako część wielonarodowych grup okrętów o wysokim poziomie autonomii.Zobacz także: Kolejny krok w programie Narew. Kiedy ruszą inwestycje?

Wszystkie wersje PPA są przystosowane do pełnej wersji systemu walki - dotyczy to również systemów rakietowych - odpowiedniego do sytuacji i zagrożenia. W szczególności system rakiet przeciwlotniczych włoskiej marynarki wojennej opiera się na wyrzutniach pionowego startu, zdolnych do wystrzeliwania wszystkich pocisków MBDA Aster (15/30/B1 i w najbliższej przyszłości NT).Gdyby udało się zawrzeć umowę o współpracy z włoskim konsorcjum, to krajowe spółki przemysłu obronnego, jak przekonują oferenci, dostałyby technologie umożliwiające produkcję nowoczesnego morskiego uzbrojenia oraz potrzebną wiedzę i kompetencje.