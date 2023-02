Włosi zyskali nowe centrum symulacji operacji powietrzno-morskich

We Włoszech otwarto nowe Centrum Symulacji Operacji Powietrzno-Morskich. To pierwszy i jedyny w swoim rodzaju taki ośrodek szkoleniowy w Europie, zapewniający skuteczne i bezpieczne szkolenie załogi w zakresie interoperacyjności w złożonych scenariuszach.

Ośrodek powstał dzięki połączeniu doświadczeń operacyjnych Guardia di Finanza z technologiami i usługami Leonardo.

Powstały w bazie lotniczej Pratica di Mari w Rzymie ośrodek integruje w jedno środowisko wirtualnej rzeczywistości systemy statków powietrznych i misji.

Do symulacji wykorzystano najbardziej zaawansowane i innowacyjne technologie w dziedzinie symulacji.

Guardia di Finanza, włoska policja ze specjalizacją w zakresie spraw gospodarczych i finansowych oraz jedyne morskie siły policyjne we Włoszech, otworzyła swoje Centrum Symulacji Operacji Powietrzno-Morskich, którego budowa trwała od 2020 r.

Będą tam się szkoliły załogi Guardia di Finanza prowadzące operacje powietrzno-morskie. Do symulacji wykorzystuje się zaawansowane technologie w tej dziedzinie. Nowe centrum, jedyne tego typu w Europie, integruje systemy symulacji sieciowej w jednym środowisku.

Nowe centrum, jedyne tego typu w Europie, integruje zaawansowane systemy symulacji sieciowej w jednym środowisku. Symulatory w pełni odzwierciedlają śmigłowce i samoloty Leonardo, które zostały niedawno nabyte przez Guardia di Finanza i są wykorzystywane do realizacji różnych zadań operacyjnych, posiadają one pokładowe systemy misji używane między innymi do obserwacji i identyfikacji.

Dzięki symulatorom włoska policja szkoli się do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem, patrolowaniem i ratownictwem

Symulowane scenariusze misji, opracowanego przez Leonardo, są w stanie wirtualnie wygenerować środowisko, w którym platformy i personel współpracują w ramach jednej misji. Całkowicie nowe symulatory „mini motion” śmigłowców AW169/AW139 i samolotów P-72B, oznaczone jako Enhanced Training Device (ETD e-Motion), wiernie odtwarzają osiągi, awionikę i kokpity, a dzięki zintegrowanym z platformą siłownikom są w stanie zapewnić załogom odpowiednie fizyczne efekty.

Szkolenie pilotów uzupełnia szkolenie załogi w przypadku korzystania z systemu misji Leonardo ATOS (pokładowy taktyczny system obserwacyjno-rozpoznawczy) dla AW139 i P-72B, jak również z wyciągarki dzięki imponującej wirtualnej rzeczywistości dla misji poszukiwawczych i ratowniczych.

Dzięki tym możliwościom symulacyjnym personel Guardia di Finanza będzie szkolony w środowisku zdolnym do odzwierciedlenia z niezwykłym realizmem interoperacyjności wymaganej zazwyczaj w obecnych i przyszłych scenariuszach wielozadaniowych, czyli dokładnie tych, w których Guardia di Finanza wykonuje swoje misje, takie jak bezpieczeństwo, obserwacja, patrolowanie i ratownictwo.

Propozycja dla krajowych i międzynarodowych służb do szkolenia w organizacji bezpieczeństwa na świecie

Centrum jest organizacją szkoleniową zatwierdzoną przez EASA i uzyskało certyfikat ENAC (włoski urząd lotnictwa cywilnego) w zakresie szkolenia zdalnie sterowanych statków powietrznych.

Mieści się w Bazie Lotniczej i jest w pełni zintegrowane z globalną siecią Akademii Szkolenia Śmigłowcowego Leonardo, która koordynowała realizację projektu.

Guardia di Finanza, ze swoim ośrodkiem szkoleniowym, staje się punktem odniesienia dla innych krajowych i międzynarodowych służb i wojska skupiając się na doskonaleniu interoperacyjności w scenariuszach dla organizacji bezpieczeństwa na całym świecie.