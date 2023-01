Wnioski o przekazanie Leopardów Ukrainie będa rozstrzygane z zachowaniem procedur

Ewentualne wnioski o przekazanie Ukrainie czołgów Leopard będą rozstrzygane z zachowaniem ustalonych procedur, stwierdził rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit.

Rzecznik rządu Steffen Hebestreit zapytany w poniedziałek w Berlinie, czy minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni) wypowiada się w imieniu całego rządu federalnego, mówiąc, że Niemcy nie sprzeciwią się dostawie na Ukrainę czołgów Leopard z innych krajów, nie udzielił dokładnej odpowiedzi - pisze portal RND.

"Chciałbym to może ująć w ten sposób: gdyby taki wniosek został złożony w Niemczech, co w tej chwili nie ma miejsca, to istnieją ustalone procedury odpowiadania na taki wniosek. I wszyscy się ich trzymamy" - powiedział Hebestreit, cytowany przez RND.

W odniesieniu do coraz bardziej energicznych żądań ze strony Ukrainy, a także w Niemczech, dotyczących czołgów bojowych dla Ukrainy, rzecznik rządu powiedział: "Prowadzimy namiętne debaty i te namiętności czasami prowadzą do przesady po wszystkich stronach". Ukraina może liczyć na Niemcy - powiedział rzecznik. Trzeba zrozumieć wypowiedzi z Kijowa. "To dosłownie sprawa życia i śmierci" - stwierdził Hebestreit.