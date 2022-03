Wnioski z wojny w Ukrainie. Polska kupuje kolejne bojowe drony

Rozwój bezzałogowców, obok technologii hipersonicznych oraz sztucznej inteligencji, która ma wspierać decyzje dowódców - to najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed lotnictwem w najbliższych dekadach. Konflikt w Ukrainie to potwierdza, a Polska to dostrzega. Realizacja programów bezzałogowych statków powietrznych (BSL) przyspieszyła.

W Polsce z pozyskiwaniem bezzałogowych statków powietrznych, planowanym już w kilku ambitnych programach, mieliśmy wiele problemów.

Rosnące zagrożenie rosyjską agresją w Ukrainie spowodowało, że resort obrony zakupił uzbrojone bezzałogowce w Turcji, a pod koniec minionego roku ogłosił plany zakupu kilku nowych rodzajów BSL.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że wojsko chce kupić BSL klasy MALE z prawdziwego zdarzenia - MQ-9 Reaper, mogące przenosić wiele różnorodnego uzbrojenia.

Rosyjskie wojsko twierdziło, że Bayraktar nie będzie dla niego dużym zagrożeniem.

Sprawdzone w boju

Tureckie Bayraktary TB2 rozsławiły tureckie działania na Bliskim Wschodzie w Syrii przeciw Kurdom. W trakcie wojny armeńsko-gruzińska w Górskim Karabachu w 2020 r. odnosiły one spektakularne sukcesy w atakowaniu armeńskich systemów obrony powietrznej i czołgów.

Rosyjska niewiara w bezzałogowe systemy powietrzne zdziwiła gen. Stanisława Kozieja. - Bezzałogowe statki powietrzne to już standard na polu walki - mówił.



Dziś wiemy, że wojsko ukraińskie skutecznie ukryło swoje powietrzne drony, dzięki czemu już od pierwszego dnia ruszyły one do walki. I to ze strasznymi dla rosyjskich żołnierzy skutkami.

Zadziwiająco skuteczne

Uzbrojone w szybujące bomby