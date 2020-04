Wojenna flota we mgle koronawirusa. Murena uśmiercona, Ratownik później

W dobie pandemii Covid-19 polska zbrojeniówka bardziej od koronawirusa boi się redukcji zamówień i rezygnacji z niektórych planów modernizacyjnych. Najgorsze informacje już płyną do marynarzy.

Według wojska cięcia prawdopodobnie miałyby objąć plany modernizacji małych okrętów rakietowych projektu 660 typu 151 Orkan, uzbrojonych w szwedzkie pociski przeciwokrętowe Saab RBS-15 Mk3, z których 3 są jeszcze w służbie (Orkan, Piorun i Grom) oraz zakup sześciu lekkich okrętów rakietowych uzbrojonych w rakiety przeciwokrętowe w programie Murena, które w przyszłości miały zstąpić Orkany.Jak się dowiedział WNP.PL, będzie to pierwszy z programów modernizacji MW, który zostanie odwołany - ze względu na zmiany priorytetów inwestycyjnych MON. Najpierw słyszeliśmy deklaracje, że program Murena nie znajdzie się w planie modernizacyjnym MW. Ale w styczniu 2017 r. płk Dariusz Pluta, szef IU stwierdził, że pozyskanie okrętów w ramach programu Murena znalazło się w planie finansowym MON zatwierdzonym w październiku 2016 r.Zobacz także: Marynarka Wojenna RP idzie na dno. Jest jeszcze jedna zła informacja

W październiku 2019 r. dowiedzieliśmy się zaś, że w piętnastoletnim Planie Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035, podpisanym przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, prócz programów Miecznik oraz Orka, znalazł się także program Murena.Wydawało się, że wojsko wróciło do starej koncepcji użycia lekkich okrętów rakietowych, którą zarzucono po wprowadzeniu w Polsce nadbrzeżnych dywizjonów rakietowych (mamy takie dwa) z rakietami przeciwokrętowymi NSM norweskiej firmy Kronsberg (o zasięgu większym niż 200 km).Dodajmy, że liczba okrętów tej klasy na świecie, ze względu na ich wady, z roku na rok się zmniejsza. Nie mogą skutecznie bronić się przed atakiem z powietrza, nie mają możliwości wykorzystania rakiet przeciwokrętowych na maksymalnych odległościach bez systemu dalekiego rozpoznania...Do tego duża prędkość nie gwarantuje obecnie bezpiecznej ucieczki okrętu. Eksperci przyznają, że praktycznie wszystkie zalety kutrów rakietowych trzeba dziś odesłać do lamusa. Były potrzebne w czasach, kiedy brakowało platform do przenoszenia nowego wówczas uzbrojenia, jakim były rakiety przeciwokrętowe. Lotnictwo nie było wtedy jeszcze w nie wyposażone.Miały one niewielki zasięg, do ok. 40 km, co wymagało podejścia do przeciwnika odpowiednio blisko by wykonać atak, za to były duże i ciężkie, a ich systemy kierowania zajmowały tak wiele miejsce, że jedynie okręty mogły to wszystko udźwignąć.Zobacz także: Zestawy rakietowo-artyleryjskie do remontu. Zabytkowe ale groźne Już podczas wojny Yom Kippur w 1973 r., w której po raz pierwszy walczyły okręty rakietowe, okazało się że KTR mogą być całkowicie nieskuteczne, jeżeli zastosuje się odpowiednią taktykę i systemy uzbrojenia. Dziś poza Finlandią planują zrezygnować z nich lub już zrezygnowały Dania i Niemcy.W Polsce nadal istnieje wielu zwolenników kutrów rakietowych. Program ich pozyskania miał się rozpocząć w 2020 r., a poszczególne jednostki miały trafiać do służby w latach 2027-2030. Dziś ten program, podobnie jak wiele wcześniejszych przewidywanych dla MW, to już historia.Przypomnijmy, czego konkretnie nie dostaną marynarze wskutek rezygnacji z programu Murena. Będą musieli się obejść bez 6 lekkich okrętów rakietowych, które - w założeniach techniczno-taktycznych MON - miały być szybkimi okrętami patrolowymi o wyporności około 450 ton, długości około 50 metrów i prędkości około 50 węzłów.Miały być trochę większe od trzech obecnie wykorzystywanych przez MW jednych z najnowocześniejszych okrętów tej floty, czyli kutrów rakietowych typu Orkan, uzbrojonych w armatę 76,2 mm, armatkę przeciwlotnicza 30 mm, 8 szwedzkich rakiet przeciwokrętowych RBS15 Mk3 oraz wyrzutnię Strzała 2M.Jednostki te mają wyporność 369 ton, długość 48,9 m i prędkość 36 węzłów. Nieco większe były - wycofane z służby - małe okręty rakietowe projektu 1241 typu Mołnia (w kodzie NATO: Tarantul) o wyporności 455 ton, długości 57 m i z prędkością maksymalną około 42 węzłów.Wyposażenie i uzbrojenie lekkich kutrów z programu Murena w założeniach składałoby się z radaru kierowania uzbrojeniem, aktywno-pasywnego system walki elektronicznej, ośmiu rakiet przeciwokrętowych, armaty dziobowej kal. 57 mm lub 76 mm oraz armaty kalibru 35 mm lub 23 mm do obrony przed celami powietrznymi.Czy to koniec złych wieści dla marynarki? Dziś mowa o tym, jak spodziewane spowolnienie gospodarcze wpłynie na inne programy modernizacyjne Marynarki Wojennej - zwłaszcza te największe i najdroższe, jak Miecznik i Orka, które od dawna są przesuwane na później - przypominałoby wróżenie z fusów.Ale jeśli problemy gospodarcze będą narastać, nie wydaje się zbytnio prawdopodobne, aby szybko podjęto decyzję o wydaniu przynajmniej ok. 10 mld zł na zakup trzech okrętów podwodnych nowej generacji - w ramach programu Orka. Do tego wyposażonych w pociski manewrujące dalekiego zasięgu.Podobny problem rysuje się z budową dwóch wielozadaniowych okrętów w programie Miecznik. Najpierw miały to być jednostki obrony wybrzeża klasy korweta, potem - fregaty. I mimo zapewnień MON, że nie ma wątpliwości, że Marynarka Wojenna RP musi obudowywać potencjał, deklaracje te coraz trudniej wpisują się w modernizacyjną rzeczywistość polskiej marynarki. I patrząc w przyszłość, jaka rysuje się przed tym rodzajem sił zbrojnych, coraz trudniej być optymistą...