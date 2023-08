Wojna na Ukrainie daje zarobić. Tam gdzie Kowalski liczy złotówki, giganci liczą miliardy

Żołnierz strzela, koncern zarabia. Ukraińsko-rosyjska wojna sprawiła, że państwa wydają miliardy dolarów na zbrojenia i badania nad bronią. Zyskuje także Polska.

Wojna ukraińsko-rosyjska obudziła zbiorowe obawy i zapomniane lęki. Rządy wielu państw pod społeczną presją uznały za konieczne podniesienie wydatków na zbrojenia i systemy bezpieczeństwa - pompują gigantyczne pieniądze w wyposażenie i unowocześnienie swoich armii.

Kryzys to - niezależnie od moralnych skrupułów - biznesowa okazja. W pandemii rosły zyski koncernów farmaceutycznych, teraz bogacą się firmy zbrojeniowe.

Dzięki wojnie Polska stała się najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy, w czym ma swój udział eksport broni i amunicji.

Kryzys to nie tylko wyzwanie, ale też ogromna szansa. A nie ma większego kryzysu niż wojna.

- Rynki finansowe nie lubią takich szokowych wydarzeń, jak konflikt zbrojny czy pandemia. Pierwszym efektem, który wtedy następuje, jest gwałtowny spadek cen akcji notowanych na rynkach finansowych. Inwestorzy po prostu nie wiedzą, co będzie się dalej działo. W związku z tym chcą jak najszybciej uchronić wartość swoich aktywów i sprzedają akcje. Po pewnym czasie, jeżeli sytuacja, która wywołała to zamieszanie na rynkach finansowych, nie pogłębia się, nie ma eskalacji, na rynki wraca normalność i stabilizacja. Widzimy, że powróciła już ta normalność, co wynika z faktu, że ten konflikt nie eskaluje w tym znaczeniu, że żadne inne państwo nie jest bezpośrednio w niego wciągane - mówi dr Witold Gradoń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ale tam, gdzie przeciętny Kowalski liczy złotówki, wielcy gracze liczą miliardy.

Przemysł zbrojeniowy - w czasie wojny rosną sprzedaż i zyski. Najwięcej zarabiają najwięksi

Najbardziej oczywistą branżą, która zarabia na każdej wojnie, jest szeroko pojęta zbrojeniówka i przemysł pracujący na jej rzecz, na przykład dostarczający nowoczesne rozwiązania cyfrowe czy optyczne.

Doskonale to widać na przykładzie gigantów rynku zbrojeniowego, takich jak amerykański Lockheed Martin czy RTX. Ta pierwsza firma tylko w drugim kwartale tego roku osiągnęła sprzedaż netto w wysokości 16,7 mld dolarów, co stanowi wzrost o 8 proc. rok do roku. Produkuje m.in. samoloty F-16, F-22, F-35 czy transportowce, a to właśnie samoloty stały się jednym z najbardziej pożądanych towarów po wybuchu wojny. Nie wspominając o mobilnych wyrzutniach rakietowych typu HIMARS, które stały się wręcz towarem pierwszej potrzeby. Ich najlepszą reklamą jest zabójcza frontowa skuteczność.

Drugi potężny gracz na amerykańskim rynku zbrojeniowym, czyli RTX (dawny Raytheon), także rośnie dzięki większym zamówieniom, osiągając w drugim kwartale tego roku sprzedaż na poziomie 18,3 mld dolarów, co stanowi wzrost o 12 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Koncern zakłada przy tym większy wzrost zysku w całym roku niż planowany. RTX to producent m.in. wyrzutni przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot czy ręcznych przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin, które okryły się sławą w pierwszej fazie wojny w Ukrainie.

Podobnych, większych i mniejszych firm na amerykańskim rynku jest więcej. Rosną nie tylko dzięki zamówieniom z innych państw, ale też dzięki temu, że ogromne pieniądze pompuje w rynek amerykański rząd. Nie tylko poprzez zamówienia na rzecz własnych sił zbrojnych, ale też finansując militarne wsparcie dla Ukrainy. Ta ostatnia wartość do końca maja tego roku - według danych kilońskiego Instytutu Światowej Ekonomii - wyniosła 42,84 mld dolarów.

A zbroją się niemal wszyscy, zwłaszcza kraje członkowskie NATO. Potężne pieniądze płyną do europejskich potentatów. Na przykład niemiecki koncern Rheinmetall, produkujący m.in. działa czołgowe, amunicję czy drony, odnotował w drugim kwartale tego roku znaczący wzrost sprzedaży na poziomie ponad 1,49 mld euro, gdy w pierwszym kwartale było to nieco ponad 1,36 mld euro.

- Nie można w tej chwili zupełnie zawiesić kwestii zbrojeń, nawet w przypadku wygaszenia konfliktu. Rządzący już zdają sobie sprawę z tego, że konflikt zbrojny może pojawić się nawet z błahego powodu, widzą, że jednak trzeba modernizować armię. Tak jak w okresie pandemii zarabiały firmy farmaceutyczne, tak dziś zarabiają firmy zbrojeniowe - wyjaśnia dr Gradoń.

Polska się zbroi. Miliardy płyną do zagranicznych producentów sprzętu i uzbrojenia, ale zarabia też krajowy przemysł

W gronie państw finansujących własne zbrojenia na dużą skalę jest Polska. W Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla żołnierzy zaplanowano rekordowe środki finansowe - aż 524 mld zł, a tylko w tym roku - 97,4 mld zł, czyli około 3 proc. PKB.

Znaczna część tych pieniędzy popłynie za granicę, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych (na przykład na zakupy czołgów M1 Abrams czy wyrzutni HIMARS) i Korei Południowej (samoloty FA-50, czołgi K2 czy wyrzutnie rakietowe Chunmoo), ale bardzo dużo trafi też do polskiego przemysłu. Według Agencji Uzbrojenia jest to stosunek 2:1 na korzyść polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Na modernizacji sił zbrojnych zarobi Polska Grupa Zbrojeniowa - na przykład zakup amunicji artyleryjskiej w konsorcjum spółek z grupy PGZ to wydatek sięgający miliarda złotych.

W 2022 r. PGZ osiągnęła ponad 8,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o jedną trzecią w stosunku do 2021 roku, gdy sprzedaż wynosiła 6,3 mld zł. Wpływ działań wojennych na grupę jest wyraźny: eksport spółek PGZ wyniósł 1,47 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej, gdy było to ok. 690 mln zł.

Ale zarobi nie tylko PGZ. - Zakres naszych obowiązków jest olbrzymi, zawieramy setki kontraktów. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat było to około 200 podpisanych umów - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową ppłk Grzegorz Polak z Agencji Uzbrojenia.

Wojna - także handlowa. Na globalnym rynku zbrojeniowym następują głębokie przetasowania

Dzięki działaniom wojennym na Ukrainie dochodzi też do dużych przetasowań w handlu zagranicznym. Na początku sierpnia portal France 24 podał, że Francja może wkrótce zająć miejsce Rosji jako drugiego światowego eksportera broni.

Jak wyjaśnia francuski portal, za spadek rosyjskiego eksportu może odpowiadać konieczność uzupełniania zużywanego podczas inwazji sprzętu, a liczne międzynarodowe sankcje uniemożliwiają Rosji pozyskiwanie niezbędnych w produkcji materiałów i części.

W dodatku sytuacja na froncie miała podkopać reputację rosyjskiego sprzętu. - Wojna była dla rosyjskiej technologii militarnej doświadczeniem upokarzającym - ocenił prof. Cullen Hendrix z uniwersytetu w Denver, którego opinię przytacza PAP.

Nie bez znaczenia jest też nacisk Stanów Zjednoczonych na rządy, by współpracowały z innymi niż Rosja dostawcami.

Na przykład Indie rozpoczęły dostawy broni i amunicji do Armenii, wypierając z rynku zajętą wojną Rosję i stając się największym dostawcą broni dla Erywania. Po ataku na Ukrainę dostawy rosyjskiej broni przestały bowiem docierać na Kaukaz. Według portalu India Defence News armeńsko-indyjskie umowy opiewają na 400 milionów dolarów, co stanowi jedną trzecią budżetu wojskowego Armenii.

Wojna ożywiła również przemysł zbrojeniowy na Bliskim Wschodzie, gdzie dotychczas dominowała Rosja. Portal Al Arabiya News już w lipcu informował, że tamtejsze państwa budują krajowe branże zbrojeniowe, korzystając przy tym z transferu technologii, nawiązują też regionalną współpracę.

Al Arabiya News przypomina, że Turcja podpisała umowy z Katarem na wspólną produkcję uzbrojenia artyleryjskiego i czołgów, a z Kazachstanem - na produkcję dronów. Z kolei Egipt zaczął współpracę z Koreą Południową przy produkcji uzbrojenia artyleryjskiego i myśliwców, zamierza też współpracować z Indiami.

Polska głównym partnerem handlowym Ukrainy. Przez granicę płynie broń i amunicja

Niespodziewaną konsekwencją wojny jest fakt, że Polska po raz pierwszy w historii stała się najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, "w efekcie rosyjskiej inwazji w 2022 r. Polska stała się dla Ukrainy pod względem obrotów głównym partnerem handlowym (największym odbiorcą eksportu i drugim po Chinach dostawcą). Z kolei Ukraina była 9. odbiorcą polskiego eksportu".

Według PIE, polskie obroty w handlu międzynarodowym z Ukrainą w 2022 r. wzrosły o 56 proc., do 74,7 mld zł. Eksport wyniósł 45,6 mld zł, co stanowiło wzrost o 59 proc., import - 29,1 mld zł, co oznacza wzrost o 52 proc.

"Największy wzrost (o 7,4 mld zł) zanotowano w eksporcie oleju napędowego i innych produktów ropopochodnych (wzrost 74-krotny). Drugą ważną kategorią wzrostu eksportu była broń i amunicja; wzrósł rok do roku ponad 45-krotnie, do 3,9 mld zł" - podaje Instytut.