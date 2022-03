Wojna strachów. Putin grozi bronią masowego rażenia

Po trzech tygodniach wojna dotarła w pobliże polskiej granicy. Po wizycie premierów krajów Europy Środkowej w Kijowie , Rosjanie straszą "denazyfikacją Polski", która według nich chce wciągnąć NATO do wojny z Rosją. Moskwa grozi Sojuszowi Północnoatlantyckiemu użyciem broni jądrowej. Blef? A jeśli nie?

Elektrownia jako broń

Putin grozi całym arsenałem zagłady

Wykorzystywanie kolejnych strachów

Szaleństwo czy rozsądek?

- W rosyjskiej doktrynie jest możliwość użycia taktycznej broni nuklearnej, ale Rosjanie nie są zainteresowani apokalipsą nuklearną - uważa dr Witold Rodkiewicz z Ośrodka Studiów Wschodnich.Podkreśla, że Putin straszy atomem, bo wie, że to paraliżuje drugą stronę. - Na razie będą się trzymać wojny konwencjonalnej - uważa Rodkiewicz. Putin, żeby straszyć Zachód, wcale nie musi używać broni atomowej.Na początku marca rosyjskie wojska ostrzelały, wywołując pożar, a następnie zajęły szturmem Zaporoską Elektrownię Atomową niedaleko Enerhodaru, na rzece Dniepr.To największa elektrownia atomowa w Ukrainie, ale także w Europie. Ogień nie dosięgnął reaktora. Tym razem nie doszło do tragedii. Po dwóch tygodniach wyjaśnił się również niepokojący brak działania autonomicznego systemu kontroli dozymetrycznej.Rosjanie wywieźli z elektrowni komputery i specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Ale czy elektrownia jest bezpieczna? Podobne pytania stawiała sobie Europa wcześniej, kiedy Rosjanie przejęli zamkniętą w 2000 r. ukraińską elektrownię atomową w Czernobylu.Obawiano się, że Rosjanie mogą wykorzystać przejęte odpady do zastraszania choćby walczących Ukraińców. Kiedy w 1986 r. w czernobylskiej elektrowni doszło do awarii, podwyższony poziom radiacji zanotowano w wielu krajach w Europie, również w Polsce.Po zajęciu zaporoskiej elektrowni wciąż jeszcze działają 3 takie same: w Jużnoukraińsku - ok. 350 kilometrów na południe od Kijowa, w Waraszu - w obwodzie rówieńskim, w Nityszynie - 190 km od granicy z Polską.Czy można wykluczyć całkowicie celowy atak rakietowy czy bombowy na którąś z tych elektrowni, w celu zmuszenia Ukraińców do poddania się?Czytaj też: Wojnę wygrywają logistycy. Rosyjska armia poznaje bolesną dla niej prawdę

Nadzieję, oby nie złudną, daje demontaż urządzeń elektrowni Zaporoże, co może świadczyć, że zamiast regionalnych kataklizmów, wywołanych niszczeniem elektrowni, Rosjanie wolą zdobycz wywieźć i wykorzystać u siebie.Putin nie poprzestaje na straszeniu świata atomem. Grozi również użyciem innych rodzajów broni masowego rażenia - biologicznej i chemicznej. W każdym razie przed możliwością jej użycia przestrzegają Amerykanie.Na konieczność wzmocnienia obrony państw członkowskich i wojsk Sojuszu przed bronią chemiczną wskazywali eksperci już przed dwoma laty, przy okazji dyskusji o reformie NATO. Może diagnoza posłużyła Putinowi do wygenerowania kolejnych strachów?W połowie marca 2022 r. Pentagon oraz Unia Europejska ostrzegły, że odnotowują „oznaki” możliwego użycia przez Rosję broni biologicznej lub chemicznej i wzywały do powstrzymania eskalacji działań wojennych oraz wykorzystywania zakazanej broni.Amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, odbył rozmowę telefoniczną z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji, gen. Nikołajem Patruszewem, dotyczącą możliwości użycia broni chemicznej lub biologicznej w Ukrainie.Sullivan ostrzegł przed konsekwencjami i skutkami ewentualnej decyzji Rosji o użyciu broni chemicznej lub biologicznej w Ukrainie.Z podobnym ostrzeżeniem wystąpił także minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian, oświadczając, że jeśli w ukraińskim konflikcie zostanie użyta broń chemiczna lub biologiczna, odpowiedzialność spadnie na Rosję. Tyle że Rosjanie tymi ostrzeżeniami nie muszą się przejmować. Bezkarnie używano broni chemicznej w Syrii i nikt za jej użycie nie poniósł odpowiedzialności.W wojnie z Ukrainą Rosjanie użyli już broni kasetowej termobarycznej, zabronionej prawem międzynarodowym - także bezkarnie.- Stanowiłoby to niedopuszczalną eskalację i doprowadziłoby w odpowiedzi do absolutnie masowych i radykalnych sankcji gospodarczych, bez tematów tabu - zagroził francuski minister.Prawda jest taka, że wciąż nie dopuszczamy nawet myśli, że znalazłby się szaleniec, który zdecydowałby się na użycie broni jądrowej, bo to oznaczałoby armageddonem. O możliwości użycia broni chemicznej czy biologicznej tym bardziej wolimy nie myśleć.- Jeśli prezydent Putin użyłby w Ukrainie broni chemicznej, NATO będzie musiało zastanowić się, co zrobić, bo byłaby to sytuacja niebezpieczna dla całego świata - powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla BBC.Najgroźniejszy konflikt od czasu II wojny światowej trwa - podobnie jak nadzieja, że nad indywidualnym szaleństwem zwycięży zbiorowy rozsądek.