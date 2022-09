Wojna wchodzi na wyższy poziom

Putin zarządził wczoraj częściową mobilizację rezerwistów i postraszył użyciem broni jądrowej. Na front mogą trafić także mieszkańcy przygotowywanych do aneksji terenów okupowanych.

Władimir Putin zapowiedział aneksję czterech ukraińskich regionów po referendach. Głosowanie - nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, które zabrania takich praktyk pod okupacją - będzie niemal przymusowe.

Od razu po ogłoszeniu wyników okupacyjne administracje poproszą o przyjęcie w skład Federacji Rosyjskiej i podpiszą z Putinem stosowne umowy. Samozwańcze DRL i ŁRL, których niepodległość Rosja uznała w przededniu inwazji, zostaną anektowane pod tymi nazwami, a ich siły zbrojne włączone do rosyjskiej armii.

Świat nie uzna nielegalnych aneksji. Niepodległość DRL i ŁRL w ślad za Rosją uznały jedynie Korea Płn. i Syria, ale Moskwa będzie mogła określić kontynuację kontrofensywy atakiem na jej terytorium i zagrozić użyciem broni atomowej.

"Dziennik Gazeta Prawna" podkreśla, że prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział w środę aneksję czterech ukraińskich regionów po referendach, które Kreml ma tam zorganizować 23-27 września. "Poprzemy decyzje o przyszłości, które podejmie większość mieszkańców Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodów zaporoskiego i chersońskiego" - oświadczył.

"DGP" zaznacza, że "głosowanie - nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, które zabrania takich praktyk pod okupacją - będzie niemal przymusowe".

"Marionetkowe administracje obszarów okupowanych deklarują, że ze względów bezpieczeństwa komisje będą zbierać głosy, chodząc po domach. Ogłoszone wyniki powinny być zgodne z przedstawionym we wtorek sondażem mówiącym o poparciu dla aneksji wahającym się od 80 proc. w obwodzie chersońskim do 94 proc. w donieckim" - czytamy w dzienniku.

Gazeta zwraca uwagę, że z wypowiedzi urzędników można wywnioskować dalsze kroki. "Od razu po ogłoszeniu wyników okupacyjne administracje poproszą o przyjęcie w skład Federacji Rosyjskiej i podpiszą z Putinem stosowne umowy. Samozwańcze DRL i ŁRL, których niepodległość Rosja uznała w przededniu inwazji, zostaną anektowane pod tymi nazwami, a ich siły zbrojne włączone do rosyjskiej armii, która i dziś sprawuje nad nimi pełną kontrolę" - czytamy.

Jak podkreśla "DGP", kolaboranci z obwodów chersońskiego i zaporoskiego pójdą drogą Krymu z 2014 r. i najpierw ogłoszą niepodległość, którą Moskwa uzna, a po krótkim czasie podpisze z nimi podobne umowy, co z Donieckiem i Ługańskiem. "Obwód chersoński ma zachować obecną nazwę, za to Zaporoże zmieni się w Kraj Zaporoski" - podkreśla gazeta.

Dziennik podkreśla też, że źródła portalu Meduza mówią, że głównym celem referendów jest powstrzymanie ukraińskiego kontrnatarcia. "Ukraińcy mieliby nie ryzykować walki na terenie Rosji. Kijów uważa takie podejście za świadectwo braku realizmu, zwłaszcza że wcześniejsze ostrzały Krymu pozostały bez odpowiedzi. Dezokupację dowolnej miejscowości uznają za napad Ukrainy na Rosję. Stąd wojna i mobilizacja zamiast specoperacji - mówił "Ukrajinśkiej prawdzie" Serhij Hajdaj, szef ługańskiej administracji obwodowej" - czytamy.

"DGP" podkreśla jednak, że świat nie uzna nielegalnych aneksji. "Niepodległość DRL i ŁRL w ślad za Rosją uznały jedynie Korea Płn. i Syria, ale Moskwa będzie mogła określić kontynuację kontrofensywy atakiem na jej terytorium i zagrozić użyciem broni atomowej" - czytamy.

"Przy zagrożeniu dla integralności terytorialnej naszego kraju dla obrony Rosji wykorzystamy wszelkie środki, jakimi dysponujemy. To nie blef" - deklarował Putin. "Rosyjska doktryna przewiduje, że Moskwa może użyć broni jako pierwsza jedynie w sytuacji zagrożenia dla istnienia państwa. Eksminister obrony Ukrainy Andrij Zahorodniuk, pytany przez DGP w marcu, czy Kreml może to zrobić, odparł jednak, że +potencjalnie tak+. To będzie pełna katastrofa także dla Rosji - zastrzegł" - podkreślono w "DGP".

Dlatego - jak dodano - większość zachodnich ekspertów uważa taki wariant za mało prawdopodobny. "Z drugiej strony w kręgach związanych z Kremlem politologów pomysł użycia taktycznych głowic jądrowych bywał rozważany. Choćby w artykule z 2008 r. z "Russkiego żurnała", opisującym potencjalną inwazję na Ukrainę, który trafnie przewidział operacje Kremla z 2014 i 2022 r." - czytamy w dzienniku.