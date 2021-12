Wojska węgierskie i czeskie mogą wesprzeć polskich żołnierzy

Trwają rozmowy ws. wsparcia żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią przez wojska węgierskie i czeskie - poinformował w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Dziękował też za wsparcie inżynieryjne i rozpoznawcze w strefie nadgranicznej ze strony żołnierzy brytyjskich i estońskich.

Żołnierze brytyjscy i estońscy są już w Polsce w sile kompanii żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Po odprawie koordynacyjnej przystąpią do realizacji zadań.

Teraz trwają rozmowy odnośnie wsparcia żołnierzy Wojska Polskiego przez komponent wojskowy węgierski i czeski.

Od środy do 1 marca przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy.

Zakaz wprowadzono w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim przylegających do granicy z Białorusią. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do 30 listopada, obowiązywał stan wyjątkowy.

Obostrzenia w strefie nadgranicznej wynikają z kryzysu wywołanego przez reżim Łukaszenki na granicach Białorusi z Unią Europejską. Jak informowano, wojsko ze wsparciem brytyjskich i estońskich jednostek naprawia uszkodzone podczas działań migrantów wspieranych przez służby białoruskie bariery graniczne i zabezpiecza technicznie granicę.