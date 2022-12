Wojsko dostało kilkadziesiąt ulepszonych czołgów. Będą kolejne

O tym, jak przebiega realizacja kontraktów Bumaru dla wojska i czy umowy z południowokoreańskim przemysłem sprawią, że w Łabędach znów będzie się produkować czołgi, WNP.PL rozmawia z Edytą Szymańską, prezesem, dyrektorem generalnym Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy.

Obecnie realizujemy dwa duże kontrakty na modernizację czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL/M1 oraz modyfikację czołgów T-72 - mówi prezes Edyta Szymańska.

Bumar-Łabędy pozostaje w otwartym dialogu z przedstawicielami przemysłu obronnego Ukrainy - w celu uruchomienia możliwości współpracy w obszarze pancernym - dodaje.

Zamierzamy również poszerzyć zakres usług o czołgi starszego typu – tego wymagają aktualne działania na wschodzie, jak i zupełnie nowe platformy, w przypadku których konieczne będą duże inwestycje - podkreśla.

Od ponad 70 lat spółka specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego. Jaki był dla Bumaru mijający rok? Co udało się zrobić, a z czego trzeba było zrezygnować?

- Obecny rok był dla Bumaru-Łabędy czasem bardzo pracowitym. Realizujemy dwa duże kontrakty na modernizację czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL/M1 oraz modyfikację czołgów T-72. Do końca listopada br. przekazaliśmy do użytkownika 17 Leopardów 2PL/M1 (trzy kolejne są w trakcie przekazywania), a także 22 zmodyfikowane czołgi T-72.

Dodatkowo realizujemy umowę na remonty główne czołgów PT-91 oraz wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2.

Polska wysłała na Ukrainę swoje czołgi. Mieliście w tym też swój udział?

- Polska Grupa Zbrojeniowa, a co za tym idzie także należące do niej Zakłady Bumar-Łabędy, od pierwszych dni udzielają wsparcia SZ RP, w celu umożliwienia przekazania przedmiotowych czołgów do strony ukraińskiej.

Bumar-Łabędy pozostaje w otwartym dialogu z przedstawicielami przemysłu obronnego Ukrainy, w celu uruchomienia możliwości współpracy w uzbrojeniu pancernym.

Wojna na Ukrainie pokazuje, jak ważny jest sprzęt pancerny, ale też możliwość jego remontu i modernizacji. Jaki sprzęt pancerny remontujecie i czy jest możliwe rozwinięcie tej działalności?

- Nasze pakiety modernizacyjne oraz usługi remontowe w zakresie wszystkich typów pojazdów pancernych obejmują m.in. czołgi Leopard, PT-91, wozy zabezpieczenia technicznego WZT-2 i WZT-3 oraz różne typy czołgów rodziny T-72. Spółka Bumar-Łabędy posiada niezbędną infrastrukturę przystosowaną do produkcji specjalnej.

Jako jedyny w Polsce zakład dysponujemy własnym poligonem doświadczalnym przystosowanym do przeprowadzania prób sprzętu pancernego.

Zamierzamy również poszerzyć nasz zakres usług o czołgi starszego typu – tego wymagają aktualne działania na wschodzie, jak i zupełnie nowe platformy, w przypadku których konieczne będą duże inwestycje w naszym zakładzie.

Czy wojna w Ukrainie wpłynie na przyśpieszenie tych przedsięwzięć? Macie środki, by wykonywać zwiększone remonty sprzętu pancernego i czy są obecnie możliwe sposoby ich pozyskiwania?

- Konflikt zbrojny toczący się w Ukrainie niewątpliwie wpłynął na dynamiczny rozwój sektora zbrojeniowego w wielu krajach, także w Polsce, co widać na przykładzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, której spółka jest częścią.

W przypadku Bumaru-Łabędy mamy doświadczenie zarówno produkcyjne, jak i technologiczne oraz systematycznie doskonalona polityka zachowania jakości tworzą potencjał firmy, która jest zdolna sprostać rosnącym wymaganiom rynku krajowego oraz zagranicznego. Spółka ma zdolności, by rozwijać swą działalność i odpowiadać na zwiększone zapotrzebowanie rynku.

Proszę powiedzieć coś więcej o modernizacji czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL/M1. Jak przebiegają te prace i czy można je przyspieszyć? Co jest do tego potrzebne?

- Modernizacja czołgów Leopard jest procesem bardzo złożonym, z wieloma zmiennymi, na które spółka nie zawsze ma bezpośredni wpływ. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby te procesy zoptymalizować. Niestety często napotykamy na problemy, np. w łańcuchu dostaw, gdzie dostępność części zamiennych jest bardzo ograniczona.

W hali głównej tworzone są dodatkowe stanowiska montażowe do modernizacji

W tym roku przekazaliśmy wojsku 17 zmodernizowanych Leopardów, kolejne trzy wozy są natomiast w trakcie odbiorów. Dokładamy starań, aby proces modernizacji przebiegał w sposób rytmiczny i w miarę możliwości zwiększamy wolumen oddawanych wozów. Poprzez działania restrukturyzacyjne, rozpoczęte w tym roku, zamierzamy zwiększyć nasze moce produkcyjne w tym zakresie.

W hali głównej tworzone są dodatkowe stanowiska montażowe do modernizacji, które wraz z centralnym magazynem z pełną automatyką obsługiwanych procesów logistycznych będą stanowić nowoczesne Centrum Serwisowo-Logistyczne Leoparda. Inwestycje te powinny być zakończone w drugiej połowie 2023 r.

Czy można już powiedzieć, jak pod względem finansowym wypadł dla Bumaru ten rok? Będą zyski?

- Na pełne podsumowanie obecnego roku jest zdecydowanie za wcześnie, gdyż do końca grudnia czeka nas jeszcze realizacja kilku zadań, które wpłyną na ostateczny wynik finansowy naszego przedsiębiorstwa.

Odnosząc się zaś do lat ubiegłych, spółka w 2021 uzyskała znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu z rokiem 2020. Na podstawie wstępnych wyników możemy stwierdzić, że 2022 r. powinniśmy zamknąć z zyskiem.

Specjalizujemy się w usługach remontowych oraz pracach modernizacyjnych

Bumar-Łabędy to jedyne w kraju zakłady zdolne do produkcji podstawowego sprzętu pancernego dla polskiej armii. Jak dotychczas, zamiast produkować czołgi, fabryka obawiała się o swoją przyszłość. Zakłady mają mieć swój udział w produkcji koreańskich czołgów i dział samobieżnych. To zmieni sytuację zakładów? Czy spółka już się do tego przygotowuje?

- Obecnie specjalizujemy się w usługach remontowych oraz pracach modernizacyjnych, w których wypracowaliśmy silną pozycję wynikającą z odpowiednich zasobów technicznych i sprzętowych, a także zasobów ludzkich.

Zmiany w środowisku bezpieczeństwa i wzrost ryzyka eskalacji konfliktu w naszym regionie skłaniają do powrotu koncepcji użycia ciężkich pojazdów. Klasyczna ochrona pancerna będzie miała zatem w dalszym ciągu kluczowe znaczenie.

Zakład przez ponad 70 lat swojej działalności wyprodukował, a także wyremontował i obecnie nadal remontuje dużą liczbę czołgów oraz innych pojazdów gąsienicowych. Umowy ramowe, zawarte przez MON w tym roku z południowokoreańskim przemysłem, są szansą dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która może umożliwić generacyjną wymianę i rozbudowę sprzętu dla polskich wojsk pancernych, a przede wszystkim zwiększyć potencjał obronny naszego kraju.

Mamy niezbędną infrastrukturę przystosowaną pod produkcję specjalną

Mamy niezbędną infrastrukturę przystosowaną do produkcji specjalnej, jednakże czeka nas wiele pracy i inwestycji, by dostosować się do przyszłych realizacji. Na razie przygotowujemy się w Gliwicach do inwestycji w dodatkową linię produkcyjną, która umożliwiłaby stworzenie kompetencji do spawania i obróbki na potrzeby ewentualnego pojawienia się zapotrzebowania Sił Zbrojnych RP do znacznego zwiększenia zdolności do rocznych dostaw armatohaubic Krab.

Jest to dla nas wielka szansa na dalszy rozwój i rozszerzenie naszego portfolio. Z pewnością pozytywnie wpłynie to nie tylko na nasz zakład i załogę, ale również na aglomerację śląską.

Czy w tegorocznych planach były założenia, których nie dało się zrealizować? Jakie najważniejsze wyzwania stają przed spółką w 2023 r.?

- Zrealizowaliśmy więcej, niż zakładaliśmy na początku roku. Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy to śląskie przedsiębiorstwo z potencjałem pancernym, zatrudniające wielu doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Obecnie, gdy na rynku pracy brakuje specjalistów technicznych oraz inżynierów, my jesteśmy na etapie tzw. wymiany pokoleniowej.

Aktualnie skupiamy się na poszukiwaniu fachowców, którzy będą w stanie podołać czekającym nas wyzwaniom. Zainteresowanych pracą w naszej firmie zachęcam do odwiedzania i obserwowania naszej strony internetowej bumar.gliwice.pl, gdzie publikujemy informacje dotyczące aktualnie prowadzonych naborów.