Wojsko dostało nowe samochody terenowe

We wtorek 15 grudnia 2020r. w 2. Regionalnej Bazie Logistycznej w Warszawie została przekazana wojsku pierwsza partia nowych samochodów Ford Ranger XLT. Trafią one do jednostek wojskowych w całym kraju zastępując pojazdy Honker, które są używane w wojsku od lat 90.

W pierwszej transzy do wojska trafiło sto samochodów Ford RangerXLT.

Zgodnie z umową z marca 2020 r. wojsko pozyska 648 nowych samochodów ciężarowo-osobowych.

Nowe pojazdy wojskowe posiadają wiele rozwiązań technicznych zwiększających zdolność do jazdy w terenie, a także bezpieczeństwo użytkowników.