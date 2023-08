Wojsko dostanie 700 nowych wozów bojowych. A to nie koniec

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zatwierdził trzy umowy z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) na nowe pojazdy dla Wojska Polskiego. Umowy dotyczą lekkich pojazdów rozpoznawczych, bojowych wozów piechoty i nowych kołowych transporterów opancerzonych.

Pierwsza umowa dotyczy blisko 400 sztuk Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych LPR w układzie jezdnym 4x4.

Druga umowa dotyczy konstrukcji i produkcji kilkuset ciężkich wozów bojowych piechoty, które uzupełnią lżej opancerzone i mniejsze Borsuki.

Trzecia umowa dotyczy Nowych Kołowych Transporterów Opancerzonych.

W poniedziałek, 14 sierpnia 2023 r., w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) szef resortu Mariusz Błaszczak zatwierdził trzy umowy z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) na nowe pojazdy dla Wojska Polskiego. Umowy dotyczą lekkich pojazdów rozpoznawczych, bojowych wozów piechoty i nowych kołowych transporterów opancerzonych.

Trzy ważne umowy. Blisko 700 nowych bojowych wozów

"Wszystkie trzy umowy, które zatwierdziłem są bardzo ważne. Pierwsza z nich dotyczy ciężkiego bojowego wozu piechoty. To realizacja pomysłu dotyczącego wykorzystania technologii, która już wcześniej była w posiadaniu PGZ na rzecz Wojska Polskiego. Pozyskamy 700 bojowych wozów piechoty, które skonstruowane zostaną na podwoziu AHS Krab, a na nim osadzimy bezzałogową wieżę, która została opracowana i skonstruowana w konsorcjum na czele z PGZ" - wyjaśnił Mariusz Błaszczak.

Jak wskazał, drugie opracowanie dot. nowego kołowego transportera opancerzonego Rosomak.

"Kiedy popatrzymy historycznie ta licencja wzmocniła Wojsko Polskie. Rosomaki to dobry produkt, ale ta licencja nie należała do najlepszych. Są pewne ograniczenia jeżeli chodzi o możliwości rozwoju tego produktu. Korzystamy z dotychczasowej wersji KTO, zamówiliśmy kilkadziesiąt, niebawem zamówimy kolejne. Mimo to, podjęliśmy wyzwanie dotyczące opracowania nowej wersji tego wozu" - wyjaśnił minister Błaszczak.

Jak zapewnił, będzie to "hit eksportowy".

Poprzednia licencja ograniczała możliwości eksportowe, nowa likwiduje te bariery.

"Zaspokajamy potrzeby Wojska Polskiego, ale chcemy, by te produkty mogły być też eksportowane, bo cieszą się zainteresowaniem naszych sojuszników" - podkreślił.

Trzecia umowa dot. pojazdów rozpoznawczych.

"Zamówiliśmy niemal 400 sztuk, które będą produkowane przez zakłady Rosomak w bardzo krótkim czasie. Era Honkerów przechodzi do historii. Wprowadzamy sprawdzony pojazd, w jak najkrótszym czasie gotowy do wykorzystania przez wojsko" - podkreślił szef MON.

"Cieszę się, że dzięki nowym zamówieniom kierowanym przez resort obrony do polskiego przemysłu, wpisujemy się w proces wzmacniania potencjału obronnego Rzeczpospolitej" - ocenił prezes PGZ Sebastian Chwałek w komunikacie opublikowanym przez PGZ po zatwierdzeniu umów. "Z jednej strony dostarczamy nowoczesny sprzęt, a z drugiej równolegle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, których potrzebują żołnierze" - dodał Chwałek.

400 sztuk Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych LPR w układzie jezdnym 4x4

Jak wcześniej informowano, pierwsza umowa dotyczy blisko 400 sztuk Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych LPR w układzie jezdnym 4x4.

Jest to pierwsza z serii umów na różne wersje specjalistyczne rodziny Lekkich Pojazdów Taktycznych we współpracy z KIA, których przekazanie zaplanowano na lata 2024-2030. Wartość kontraktu to ok. 1,2 mld zł brutto.

Pojazd LPR 4x4 to polonizacja koreańskiej rodziny pojazdów KLTV, produkowanych przez koncern KIA.

Wóz już od pierwszych dostaw otrzyma nowe, unowocześnione nadwozie przygotowane na potrzeby polskiego projektu. W ciągu kolejnych lat Rosomak S.A. planuje stopniowe przenoszenie produkcji komponentów pojazdu do Polski, począwszy od transferu technologii produkcji nadwozia oraz wprowadzenia zmian konstrukcyjnych pod kątem wymagań Sił Zbrojnych RP. Jednym z priorytetów, podobnie jak w przypadku rozwoju platformy KTO Rosomak, jest maksymalne dostosowanie konstrukcji w oparciu o uwagi użytkowników pojazdów.

Pojazdy te są wyposażone w opancerzenie zapewniające ochronę przed pociskami karabinowymi (I poziom normy STANAG 4569), silnik o mocy 225 KM oraz niezależne zawieszenie na wszystkich osiach. Ponadto wozy wyposażone są w obrotnicę na dachu, umożliwiają montaż karabinu maszynowego lub granatnika.

Konstrukcja i produkcja kilkuset ciężkich wozów bojowych piechoty

Druga umowa dotyczy konstrukcji i produkcji kilkuset ciężkich wozów bojowych piechoty, które uzupełnią lżej opancerzone i mniejsze Borsuki.

Umowa ramowa konsorcjum PGZ i Huty Stalowa Wola na Ciężkie Bojowe Wozy Piechoty dotyczy kilkuset nowoczesnych wozów w różnych konfiguracjach w tym z zastosowaniem krajowej wieży bezzałogowej ZSSW-30.

Obok samych pojazdów przewiduje się również dostawy pakietu logistycznego i szkoleniowego" - podał przedstawiciel PGZ. Jak wskazał, podstawą nowego pojazdu będzie podwozie stosowane obecnie w produkowanych przez HSW armatohaubicach Krab.

Zgodnie z przyjętą pragmatyką pierwszym krokiem w opracowaniu każdego nowego sprzętu jest jego wstępny projekt, potem budowany jest demonstrator technologii (funkcjonalny model rzeczywistych rozmiarów), a następnie opracowywane są kolejne wersje testowe, które przechodzą szeroki wachlarz testów, prób wytrzymałościowych, w tym m.in. próby balistyczne czy przeciwminowe. Taka sama procedura zostanie zastosowana w procesie opracowywania ciężkiego bwp. Zgodnie z zapowiedziami z początku roku planowane jest opracowanie demonstratora technologii do końca tego roku" - zapowiedział Matuszak.

Trzecia z umów dotyczy Nowych Kołowych Transporterów Opancerzonych.