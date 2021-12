Wojsko dostanie wreszcie drony klasy mini i to produkowane w Polsce

Na koniec 2021 r., 29 grudnia, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, zatwierdził umowę na dostawę bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) NeoX 2 klasy mini pod kryptonimem Wizjer. MON chce pozyskać 25 takich zestawów wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Zgodnie z umową do polskiej armii do 2027 r. ma trafić 100 dronów klasy mini.

Nowoczesny środek rozpoznawczy

Eliminowanie konkurencji

Polska Grupa Zbrojeniowa, która dysponuje systemem NeoX, opracowanym w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, poinformowała niedawno, że przeprowadzono testy weryfikacyjne bezzałogowca NeoX-2, proponowanego Siłom Zbrojnym RP w postępowaniu na system Wizjer.Pozytywne zakończenie tych badań, prowadzonych na lotnisku w Sochaczewie oraz na poligonie, było ważnym elementem postępowania na zakup przez wojsko 25 zestawów bezzałogowców klasy mini.- Polska Grupa Zbrojeniowa ma kompetencje w zakresie projektowania i produkcji bezzałogowych statków powietrznych, dzięki którym uczestniczy we wszystkich kluczowych programach modernizacyjnych polskiej armii - podkreśla Sebastian Chwałek, prezes PGZ.Dodaje, że zawarta umowa włącza spółki PGZ w proces dostarczenia wojsku nowoczesnego środka rozpoznawczego, jakim jest BSP klasy MINI NeoX 2 opracowany w ITWL.Droga do tego nie była jednak łatwa. Postępowanie na BSP Wizjer trwa już od wielu lat. Już w 2015 r., w ramach tego programu, PGZ zaoferowała systemy Orbiter 2B izraelskiej firmy Aeronautics Defense. Dzięki transferowi technologii systemy klasy mini miały powstawać w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy.Umowy na zakup tych systemów dla Wizjera miały zostać podpisane w 2017 r., a dostawy przewidywano na lata 2017-2018. Pierwsze systemy miały trafić do wojska w 2020 r. Postępowanie jednak, po dodatkowej ocenie występowania Podstawowego Interesu Bezpieczeństwa Państwa, anulowano w 2016 r.Zobacz też: Żołnierze dostali nowe Kraby. To największy kontrakt Wojsk Lądowych

Nowe rozpoczęto w 2018 r. Dopuszczono w nim wyłącznie podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa. Wcześniej mogły w nim brać udział również krajowe firmy prywatne. Wywołało to protesty. Między innymi Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, zarzucił MON celowe eliminowanie konkurencji dla PGZ.W rezultacie opóźnień, jakimi obarczony jest program, wojsko dostanie 25 zestawów bezzałogowców klasy mini NeoX 2 do 2028 r. Znane powiedzenie głosi, że lepiej późno, niż wcale. Niech to będzie dobrą puentą na ten świąteczny czas i pomyślną zapowiedzią realizacji kolejnych programów BSP.