Wojsko i systemy przeciwpancerne. Karabela wisi, Pustelnik leży, a Grot - nieostry

Rok 2021 miał być przełomowy dla polskiej armii, jeśli chodzi o pozyskanie nowych systemów broni przeciwpancernej. Niestety, najprawdopodobniej na nadziejach się skończy... Według informacji uzyskanych przez WNP.PL żaden z programów – Pustelnik, Karabela czy Grot – w których wojsko chce kupić lekkie i ciężkie przeciwpancerne systemy rakietowe, nie zostanie w tym roku sfinalizowany!

W oczekiwaniu na decyzje

Alternatywa dla Pustelnika

Przeciwpancerne pociski kierowane

Jednorazowy granatnik przeciwpancerny

Skąd pieniądze na programy?

– Mesko oczekuje na podjęcie przez wojsko negocjacji, aby móc zawrzeć umowy i rozpocząć dostawy tych systemów do Sił Zbrojnych RP (równolegle z rozszerzaniem zdolności do produkcji) – mówił Tomasz Stawiński, prezes zarządu Mesko S.A., przed odwołaniem ze stanowiska - w kwietniu 2021 r.Fakt, że ze strony resortu obrony brak zainteresowania tym sprzętem (a przynajmniej wojsko do takich negocjacji się nie pali) potwierdza notatka opublikowana na portalu Telegram, pochodząca rzekomo z komputera Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, którego pocztę w czerwcu tego roku zaatakowali hakerzy.Według autora maila (zastrzeżmy: jeśli jest prawdziwy, choć nikt nie zaprzeczył, że jest inaczej), Mesko mimo że kończy projekt Pirat, nadal jest on na etapie rozwojowym. W konkluzji pada stwierdzenie, że nie jest to jeszcze gotowy produkt, a w zestawieniu z amerykańskim Javelinem czy izraelskim pociskiem Spike, polski Pirat wypada słabo.Zasadniczym problemem jest brak głowicy tandemowej. Dlatego bez jednoznacznej deklaracji zapotrzebowania ze strony MON i Sił Zbrojnych RP w projekt ten nie będą inwestowane dodatkowe środki - i pozostanie on jedynie prototypem.Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że Pirata można rozwijać i ulepszać, doposażając go również w głowicę tandemową. To konstrukcja typowo polska a system nie służyłby do identycznych zadań, jak Javelin i Spike. Zapas 3 pocisków na wyrzutnię jest jednak wręcz skandalicznie mały.Na pocieszenie: przypomnijmy deklarację Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, który - przy okazji podpisanej w maju 2020 r. umowy na zakup przez Polskę za 54,5 mln dol. netto 60 wyrzutni oraz 180 pocisków Javelin - zapewnił, że systemy te nie będą alternatywą dla Pustelnika.Wciąż też nie ma decyzji resortu obrony co do programu przeciwpancernego pod kryptonimem Karabela. W tym programie, mającym zapewnić wojsku ciężkie przeciwpancerne pociski kierowane, ze swoim systemem przeciwpancernym Moskit próbuje się przebić Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.Jak dotychczas - bez rezultatu. W 2019 r. WITU pokazał demonstrator pocisku przeciwpancernego, a rok później - już w pełni funkcjonalny prototyp ppk Moskit ER o zasięgu do 8-10 km oraz w wersji LR (o zasięgu do 2,5 km) odpalany przez jednego żołnierza z ramienia.Pocisk skonfigurowano z przyrządami celowniczymi z kamerą dzienną, termowizyjną i dalmierzem laserowym oraz głowicą kumulacyjną pozwalającą na pokonanie pancerza reaktywnego czołgu, zanim jego główny ładunek przebije właściwy pancerz. WITU opracował go we współpracy z PCO.- Zakładamy, że prace nad projektem sfinalizowane zostaną do końca 2021 r. - zapewniał WNP.PL ppłk Piotr Ruliński, kierownik Zakładu Balistyki Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.Robota nad systemem trwa - mimo braku jednoznacznych informacji, czy wojsko zechce zmaterializować (zamówienia) ten projekt. Rozwój ten broni na razie finansowane są ze środków WITU (wydano już kilka milionów złotych).Dlatego szefostwo WITU chciałoby wiedzieć, czy to projekt atrakcyjny dla przyszłego użytkownika tego systemu... MON jednak najwyraźniej zwleka z podjęciem decyzji co do Moskita.Nie inaczej jest z programem Grot, czyli projektem wyposażenia żołnierzy wojsk lądowych i WOT-u w lekki jednorazowy granatnik przeciwpancerny. Odpowiedzią na ten program jest propozycja Mesko, które realizuje projekty w kilku kluczowych programach Sił Zbrojnych RP.Podczas MSPO w 2020 r. skarżyskie Mesko przedstawiło jednorazowy granatnik kalibru 60 mm o zasięgu do 300 m, wyposażony w głowicę przeciwpancerną lub termobaryczną, który jest w 100 proc. polskim produktem.Ma on służyć pojedynczym żołnierzom do niszczenia lekko opancerzonych pojazdów, wozów bojowych i stanowisk nieprzyjaciela. Pocisk leci z prędkością 100-250 m/s. Ale na razie też nie dowiemy się, czy propozycja granatnika Mesko trafi do polskiego wojska...W wspomnianych, ujawnionych w wyniku afery mailowej (rzekomych?) dokumentach jest też zapis, że armia ma dalsze plany współpracy z Izraelem w sprawie pozyskiwania pocisku przeciwpancernego. Obecnie ppk Spike-LR, produkowane na licencji izraelskiej, stanowią podstawę obrony przeciwpancernej WP.Według informacji z Mesko, w ofercie zakładów znajduje się obecnie pocisk Spike-LR2, o znacznie zwiększonych możliwościach bojowych, jednocześnie w pełni kompatybilny z istniejącymi wyrzutniami.Mesko jest gotowe do płynnego przejścia do produkcji pocisków Spike-LR2 drogą modyfikacji. Z punktu widzenia spółki, aby zachować ciągłość produkcji, najkorzystniejsze byłoby sfinalizowanie rozmów na temat dostaw pocisków Spike-LR2 jeszcze w tym roku. Jednak i tu pewności, że tak się stanie, również nie ma.Zobacz także: Umowa na Narew jeszcze w tym roku. Rakietę wyprodukuje polski przemysł

- Zakup Abramsów nie odbędzie się kosztem innych programów modernizacyjnych dla Wojska Polskiego, a finansowanie tego zakupu będzie realizowane spoza budżetu MON - twierdził Jarosław Kaczyński, wicepremier ds. bezpieczeństwa, ogłaszając wspólnie z szefem MON, że kupimy 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams SEPv3.Oby! Ale - biorąc pod uwagę kontrakt na Abramsy za ponad 23 mld zł i inne kosztowne projekty, z których priorytetem jest obecnie zakup fregat dla Miecznika - mocne wątpliwości pozostają.