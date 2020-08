Wojsko kupi lampy mikrofalowe z PIT-Radwar

Jak informuje WNP.PL PIT-Radwar SA, przedstawiciele firmy PIT-Radwar oraz 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpisali umowę na dostawę lamp mikrofalowych do sprzętu radiolokacyjnego i dowodzenia OPL. Wartość umowy to ok. 6 mln zł.

Oddział Wrocław firmy Radwar jest jedynym producentem lamp z falą bieżącą w Polsce, opracowanych przez kadrę inżynierską spółki.

Lampy mogą pracować jako wzmacniacze lub źródła mocy w impulsowych układach radiolokacyjnych.

Umowa dotyczy lamp z falą bieżącą oraz wzmacniaczy półprzewodnikowych, a jej realizacja przewidziana jest na koniec listopada 2020 r. Wartość kontraktu wynosi blisko 6 mln zł brutto.