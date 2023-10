Wojsko kupuje nowy sprzęt za ponad miliard złotych

W środę (11 października) w Nowej Dębie spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarły umowy z Agencją Uzbrojenia na dostawę sprzętu i środków bojowych dla Wojska Polskiego. Ich łączna wartość przekracza 1 mld zł.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na nowe uzbrojenie dla Wojska Polskiego.

Są to umowy na mosty towarzyszące MS-20 Daglezja-S, wozy dowodzenia Zawilec, pojazdy samochodowe dla Morskich Jednostek Rakietowych oraz aneks na dostawy amunicji 120 mm do moździerzy samobieżnych RAK.

- Wzmacniamy w każdej dziedzinie Wojsko Polskie; jesteśmy w połowie drogi, finał to 300 tys. żołnierzy i uzbrojenie tak dobre, nowoczesne, żeby skutecznie odstraszyć agresora - powiedział szef MON.

"Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na mosty towarzyszące MS-20 Daglezja-S, wozy dowodzenia Zawilec, pojazdy samochodowe dla Morskich Jednostek Rakietowych oraz aneks na dostawy amunicji 120 mm do moździerzy samobieżnych RAK" - poinformowało w środę Ministerstwo Obrony Narodowej na platformie X.

- Wzmacniamy w każdej dziedzinie Wojsko Polskie - zapewnił w Nowej Dębie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak - Jesteśmy w połowie drogi, finał to 300 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, uzbrojenie tak dobre, nowoczesne, żeby skutecznie odstraszyć agresora - powiedział szef MON.

43 mosty towarzyszące na podwoziu samochodowym MS-20

PGZ oraz Agencja Uzbrojenia zawarły trzy umowy oraz podpisały aneks, dzięki którym do jednostek Wojska Polskiego trafi nowoczesny sprzęt oraz środki bojowe.

W ramach pierwszej umowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych Obrum dostarczy do Sił Zbrojnych RP 43 mosty towarzyszące na podwoziu samochodowym MS-20. Wartość kontraktu, który zostanie zrealizowany w latach 2025-2028, to blisko 767 mln zł.

Spółka Obrum, posiadająca zdolności projektowe i produkcyjne, jest twórcą konstrukcji mostu MS-20, opartego na ciągniku Jelcz. Jest to rozwiązanie opracowane i wykonane w pełni w Obrumie.

"Umowa na dostawy 43 zestawów mostów towarzyszących dla Sił Zbrojnych RP potwierdza po raz kolejny zdolności polskiego przemysłu obronnego w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań" - podkreśla Agencja Uzbrojenia.

Dotychczas Obrum przekazał Wojsku Polskiemu 12 mostów MS-20, których dostawy zakończono w 2017 r. Pojazdy stały się ponadto produktem eksportowym – w 2021 r. Obrum wyprodukował i dostarczył 4 MS-20 do Wietnamu, w zmodyfikowanej wersji uwzględniającej warunki lokalne.

Będzie więcej amunicji dla moździerzy samobieżnych Rak

Drugie z podpisanych porozumień to aneks do umowy na dostawy 120-mm amunicji moździerzowej odłamkowo-burzącej dla moździerzy samobieżnych Rak. Przedmiotem aneksu do obecnie realizowanej umowy z 29 kwietnia 2021 r. jest kolejne zwiększenie dostaw amunicji Rak-HE-1 dla 120 mm moździerzy samobieżnych M120K Rak, wchodzących w skład kompanijnych modułów ogniowych dla Sił Zbrojnych RP.

Powyższa umowa, zawarta w 2021 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-Rak Amunicja w składzie PGZ, ZM Dezamet, Mesko i ZCH Nitro-Chem, obejmowała pozyskanie odłamkowo-burzącej amunicji moździerzowej w latach 2022-2024 za kwotę ok. 256,3 mln zł brutto. W efekcie zawartego aneksu dotychczasowa umowa została rozszerzona o dodatkowe kilkanaście tysiące sztuk amunicji Rak-HE-1, bez zmiany terminu dostaw.

W ramach aneksowanej obecnie umowy Zakłady Metalowe Dezamet dostarczyły już kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji moździerzowej 120 mm. W swoim portfolio ma ona nie tylko amunicję 120 mm, ale także amunicję różnych typów i kalibrów od 40 mm do 155 mm oraz zapalniki i granaty. Spółka należy do domeny amunicyjnej PGZ, którą tworzą także Mesko, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma, Zakłady Chemiczne Nitro-Chem oraz Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat.

Jelcz dla Morskich Jednostek Rakietowych, wozy dowodzenia na podwoziu kołowego transportera opancerzonego

Trzecia umowa dotyczy pozyskania podwozi samochodowych oraz pojazdów kołowych Jelcz, na których zostaną zabudowane elementy systemu Naval Strike Missile wchodzące w skład dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych, zakontraktowanych podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wartość zamówienia, które zrealizuje Jelcz, wynosi ok. 470 mln zł brutto. Dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w latach 2024-2029. Wojsko Polskie ma już na swoim wyposażeniu Morską Jednostkę Rakietową, także posadowioną na podwoziach Jelcza.

Ostatnia z umów dotyczy pozyskania sześciu nowych wozów dowodzenia na podwoziu kołowego transportera opancerzonego. Umowę zrealizuje siemianowicka spółka Rosomak. Jej wartość to ok. 100 mln zł brutto, a dostawy pojazdów zostaną zrealizowane w 2025 roku. Będą one posiadać takie same parametry trakcyjne jak Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak wykorzystywane w Wojsku Polskim. Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo załogi oraz osób funkcyjnych zastosowano tu m.in. fotele wyposażone w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, dodatkowy system ogrzewania i klimatyzacji.

Zainstalowany sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje, został zabudowany przez specjalistów Rosomaka oraz firmę WB Electronics.