Wojsko kupuje Raki, Groty, hełmy. Chce wesprzeć zbrojeniówkę

Kwiecień 2020 r. był czasem dobrych informacji dla niektórych zakładów obronnych. Najwięcej powodów do radości mają Huta Stalowa Wola i spółka Rosomak negocjujące umowę na dostawę trzeciej transzy 120-mm moździerzy samobieżnych M120K Rak za 680 mln zł. Zapowiedziano popisanie innych umów. Czy polska zbrojeniówka ma prawo do optymizmu?

Hełmy i karabinki

Komputery i szelki

Tarcza dla zbrojeniówki?

W skład każdego kompanijnego modułu ogniowego Rak oprócz samych moździerzy wchodzą także cztery Artyleryjskie Wozy Dowodzenia (AWD), pozyskiwane dotychczas wraz z moździerzami oraz trzy Artyleryjskie Wozy Amunicyjne (AWA) i jeden Artyleryjski Wóz Remontu Uzbrojenia (AWRU).Kontrakty na te ostatnie pojazdy zawierano oddzielnie, w ramach odrębnych umów z 2017 i 2019 r. Dostawy AWRU już się zakończyły, natomiast wszystkie AWA mają być w służbie w 2020 r.Zobacz także: Polskie radary dla wojska. Dobre, nasze, mało znane Docelowo moduły ogniowe moździerzy Rak mają też posiadać Artyleryjskie Wozy Rozpoznawcze (AWR) na podwoziu KTO Rosomak, nad którymi prace rozwojowe mają się zakończyć w 2020 r.O tym, że w najbliższych tygodniach zostanie podpisana umowa na dostawę kolejnych moździerzy samobieżnych Rak produkowanych w Hucie Stalowa Wola, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, poinformował 24 kwietnia 2020 r.Blaszczak zaznaczył, że zgodnie z zapowiedziami, resort przyspiesza zakupy z polskiego przemysłu zbrojeniowego. Informując o finalizacji kontraktu na 50 tys. nowoczesnych hełmów kompozytowych w Przedsiębiorstwie Sprzętu Ochronnego Maskpol, należącym do PGZ, zapowiedział kolejne zamówienia w polskim przemyśle.MON nie mówił wprost, że plany te mają związek z pandemią koronawirusa i obawami zakładów obronnych, przed którymi wraz ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym epidemią Covid-19 i możliwym obniżeniem wydatków na wojsko stanęło widmo spadku zamówień.Podkreśla jedynie, że MON wspierając polski przemysł, wzmacnia zdolności sił zbrojnych, a tym samym bezpieczeństwo państwa. Jednak fakt, że informacje o planowanych kontraktach podawane są akurat teraz, w szczycie pandemii, nie wydaje się przypadkowy.Obok planowanego zakupu 50 tys. hełmów kompozytowych HA-05 z firmy Maskpol, MON poinformowało o prowadzeniu prac nad pozyskaniem dodatkowych 18 tys. karabinków MSBS Grot dla wojska polskiego z Fabryki Broni Łucznik w Radomiu.Także Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi duże postępowanie na realizację dostaw sprzętu komputerowego, w którym chce pozyskać stacje robocze i graficzne, monitory, skanery, notebooki, tablety i drukarki.Przykładowo w jednym z zadań wymienia się 5430 stacji roboczych i komputerów osobistych w zamówieniu gwarantowanym oraz do 3262 sztuk jako dodatkowa opcja. Zamówienie jest jednym z zakupowych priorytetów CZC SZ oraz Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Termin składania ofert - do 26 maja 2020 r.Zobacz także: W Opolu cywile będą strzec wojska. Pandemia zmienia branżę ochroniarską Do 17 maja 2020 r. ma się zakończyć składanie ofert na prowadzony od roku wybór nowego systemu do przenoszenia wyposażenia dla żołnierzy Wojsk Lądowych. Podpisanie umowy na ten nowy system zakończyłoby niezbyt chlubną historię, która rozpoczęła się w latach 90. ubiegłego wieku.Wówczas do przenoszenia sprzętu przez żołnierza wprowadzono szelki noszące nieoficjalne miano „lubawka”, które są etatowym wyposażeniem polskiego piechura do dziś. Żołnierze nie są z nich jednak zadowoleni...Czy zapowiedzi kolejnych planowanych zakupów spowodują, że w polskiej zbrojeniówce zmniejszą się obawy przed oszczędzaniem na armii w czasie nieuchronnego kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa? Dla niektórych zakładów nawet najmniejsze dziś zamówienie od wojska to bez wątpienia zastrzyk optymizmu.Jest mało prawdopodobne, że załamanie gospodarcze nie odbije się na modernizacji armii. Bez korekty tegorocznego budżetu i cięć w wydatkach wojskowych się nie obejdzie. Już dowiadujemy się o analizie programów modernizacyjnych i planach rezygnacji z niektórych zamówień.Z drugiej strony rośnie determinacja państw, które traktują wsparcie i finansowanie nowych zamówień we własnym przemyśle jako priorytet, by bazę przemysłową utrzymać, by mogła się rozwijać. Czy Polska może być wśród nich?Aby tak się stało, konieczne byłoby – sądząc po komentarzach z polskiej branży obronnej – przekierowanie większości wielomiliardowych środków z zamówień zagranicznych do polskich producentów i przygotowanie odrębnej tarczy antykryzysowej, której zbrojeniówka pilnie potrzebuje.