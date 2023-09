Wojsko ma dostać jeszcze więcej samolotów. Sprawdzamy, co to za maszyny

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak twierdzi, że potrzebujemy jeszcze dwóch eskadr samolotów bojowych. Na uzbrojeniu mielibyśmy wówczas 160 odrzutowców.

Polska zapowiedziała, że dokupi kolejne 32 samoloty wielozadaniowe. To plany na bliżej nieznaną przyszłość, ale już dziś budzą emocje.

Wiele firm już przedstawiło swoją ofertę. Wybór nie będzie prosty, tym bardziej, że niezbyt precyzyjnie określono, czego naprawdę potrzebujemy.

Dwie dodatkowe eskadry to ważny dla Polski zakup. Dlatego wymaga przemyślenia.

Informacja ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o tym, że potrzebne są nam jeszcze przynajmniej dwie eskadry samolotów wielozadaniowych nie jest dla branżowych analityków i komentatorów zaskoczeniem.

Już w 2022 r. wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będziemy mieli zarówno F-35, jak i samoloty przewagi powietrznej. W połowie września tego roku minister Błaszczak stwierdził, że chcemy kupić maszyny wielozadaniowe. Według gen. dyw. Ireneusza Nowaka, Inspektora Sił Powietrznych, Polska potrzebuje w sumie 160 samolotów bojowych.

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Boeing, producent F-15 EX Eagle II, prezentował tę maszynę jako najlepszą odpowiedź na polskie deklaracje, dotyczące potrzeby pozyskania samolotów przewagi powietrznej.

Maszyna może przenosić ponad 13 t uzbrojenia, w tym 12 rakiet powietrze-powietrze, takich jak AIM-120 AMRAAM i jednocześnie bomby, pociski manewrujące lub dodatkowe zbiorniki paliwa. Cena jednego samolotu F-15EX to ok. 90 mln dolarów. Na tapecie są też: Eurofighter, F-35A czy najnowsza wersja F-16 i nowy koreański myśliwiec KF-21 Boramae.

Zakup kolejnych samolotów to oczywiście plany na bliżej nieznaną przyszłość, ale już dziś budzą emocje.

Wiąże się z tym też szereg kwestii, które warto wcześniej wyjaśnić. Podstawowe pytania brzmią: jakie samoloty są obecnie najbardziej potrzebne Siłom Powietrznym RP i które z maszyn, dostępnych na rynku, najlepiej spełniałyby wymogi polskich lotników?

Różnica między samolotami wielozadaniowymi a myśliwcami przewagi powietrznej ma w lotnictwie wojskowym duże znaczenie

Minister Błaszczak wskazał, że będą to myśliwce wielozadaniowe, wicepremier Kaczyński mówił o samolotach przewagi powietrznej. Dla czytelników, którzy nie są znawcami lotnictwa, podział ten jest mało istotny. Ważne, że będą kolejne, nowoczesne samoloty bojowe.

Jak jednak podkreśla w rozmowie z WNP.PL gen. Jan Rajchel, pilot wojskowy klasy mistrzowskiej i były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, rozróżnienie to ma w lotnictwie wojskowym duże znaczenie.

- Samolot wielozadaniowy to taka maszyna, która w zależności od rodzaju podwieszanego uzbrojenia może wykonywać zarówno zadania bombowe, szturmowe, jak i myśliwskie. Dlatego jej parametry muszą być uśrednione, dostosowane do wykonywania tych wszystkich zadań - mówi gen. Rajchel.

Wśród najważniejszych wymienia duży udźwig, niezbędny, aby samolot nadawał się do przenoszenia dużej liczby pocisków, np. powietrze-ziemia i powietrze-powietrze. Musi też posiadać niezbędne urządzenia, które pozwolą odpalać rakiety zarówno do celów na ziemi, jak i maszyn przeciwnika w powietrzu.

Ponieważ jest to uniwersalna maszyna do wykonywania wielu różnorodnych zadań o wypośrodkowanych parametrach, nigdy nie będzie rasowym myśliwcem.

Myśliwiec przewagi powietrznej powinien mieć możliwość przenoszenia dużej liczby pocisków powietrze-powietrze

Myśliwiec przewagi powietrznej charakteryzuje się m.in. bardzo dużym przyspieszeniem, czyli uzyskiwaniem dużej prędkości naddźwiękowej w krótkim czasie oraz lotem z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalania, czyli bez konieczności zwiększania zużycia paliwa.

Powinien też mieć możliwość przenoszenia bardzo dużej liczby pocisków powietrze-powietrze, bo nie ma sensu wysyłanie do wykonania operacji samolotu myśliwskiego z czterema rakietami. Nawet jeśli zatankuje w powietrzu, to szybko będzie musiał wrócić na ziemię, by uzupełnić uzbrojenie.

Myśliwiec musi wisieć w powietrzu maksymalnie długo i mieć do tego odpowiednią ilość środków rażenia. Do tego dochodzi duża manewrowość i możliwość osiągania w jak najkrótszym czasie bardzo dużych wysokości, aby przykładowo móc przechwytywać bombowe samoloty strategiczne, lecące na wysokości 20 km.

- Myśliwiec, aby strącić bombowiec przeciwnika musi się też tam „wdrapać”. Samolot wielozadaniowy na taki pułap nie wejdzie - podkreśla generał Rajchel.

Dodaje, że są takie konstrukcje, jak np. samoloty F-16, Eurofighter czy F-15, których zdolności aerodynamiczne i technologiczne pozwalają na wykonywanie zadań samolotu myśliwskiego. Jeżeli jednak na wyposażeniu znajdzie się np. stacja do wyszukiwania celów naziemnych, to taka maszyna będzie samolotem wsparcia.

Polskie lotnictwo będzie posiadać duże zdolności uderzeniowe. Gorzej z odparciem agresji i przewagą w powietrzu

Zapytaliśmy naszych rozmówców, generałów dziś poza służbą, którzy mieli wpływ na rozwój naszych sił powietrznych, które z tych samolotów są nam najbardziej potrzebne.

Gen. Rajchel zwraca uwagę, że już obecnie mamy lub będziemy posiadać kilka typów samolotów. Siły powietrzne dysponują obecnie trzema eskadrami samolotów wielozadaniowych F-16 C/D (48 maszyn) oraz niewielką liczbą wycofywanych już ze służby samolotów myśliwsko-bombowych Su-22 (18 maszyn).

Wciąż też mamy ok. 14 myśliwców 4. generacji MiG-29 (14 starszych maszyn tego typu przekazaliśmy Ukrainie) oraz włoskie samoloty szkoleniowe Bielik. Docelowo mają dojść jeszcze dwie eskadry F-35 (32 samoloty - pierwsze już w przyszłym roku) oraz 3 eskadry FA-50 (48 maszyn), z których 12 ma być jeszcze w tym roku (pierwszych sześć jest już w naszych siłach powietrznych).

- Wielość różnego rodzaju samolotów i dokupowanie kolejnego wiąże się z ogromną logistyką. Większość ich uzbrojenia będzie taka sama, natomiast zdolności obsługowe i logistyczne na pewno będą musiały być znacznie zwiększone - podkreśla gen. Rajchel.

Zwraca uwagę, że polskie lotnictwo będzie posiadać duże zdolności uderzeniowe, czyli powietrze-ziemia. Do tego dokupiono samoloty FA-50, które po polonizacji również będą miały możliwości pełnienia roli samolotów wsparcia.

- Każdy z tych samolotów ma zdolności myśliwskie, ale żadna z tych maszyn rasowym myśliwcem nie jest. Potrzebą naszych sił powietrznych, państwa granicznego, jest przed wszystkim odparcie agresji przeciwnika w powietrzu, bo od tego z reguły zaczyna się każdy konflikt, i wywalczenia przewagi w powietrzu. Do tego nie mamy żadnych środków - twierdzi generał.

Potrzebujemy przede wszystkim myśliwców. Warto skorzystać z ukraińskich doświadczeń

Przypomnijmy, że została nam jedna eskadra (niepełna, bo polska eskadra liczy 16 samolotów) samolotów myśliwskich MiG-29. Według byłego komendanta dęblińskiej Szkoły Orląt powinniśmy zatem zakupić samoloty myśliwskie. I to nawet więcej niż dwie eskadry.

- Aby zapewnić skuteczną obronę powietrzną, powinniśmy posiadać przynajmniej 4 eskadry typowego lotnictwa myśliwskiego plus naziemne systemy obrony powietrznej - wyjaśnia Rajchel.

- Inaczej niebo zostawimy przeciwnikowi. Dopiero wtedy możemy myśleć o rozbudowie naszych sił lądowych. Musielibyśmy walczyć tak, jak Ukraina, która nie ma samolotów myśliwskich, a do obrony przed atakami z powietrza używa głównie środków naziemnej obrony przeciwlotniczej, przez co ich obrona powietrzna jest słaba - dodaje.

Część wojskowych uważa, że im więcej rodzajów samolotów tym gorzej. Koszty utrzymania będą kosmiczne

Gen. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych RP, również podkreśla, że przy zakupach należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, by nie mnożyć typów samolotów, które wprowadzamy na uzbrojenie.

- Jeśli się kupuje po 30-40 samolotów w różnych wariantach, to trzeba się liczyć z tym, że może być i tak, że żaden z nich nie będzie latał - mówi.

- Proszę sobie wyobrazić, jakie są koszty utrzymania tych maszyn, jeżeli do każdego rodzaju maszyn trzeba będzie mieć oddzielny system szkolenia, oddzielne symulatory, system szkolenia techników czy oddzielną bazę części zapasowych - dodaje gen. Drewniak.

Wyjaśnia, że to są kosmiczne koszty, a efekt tego wcale nie musi być zadowalający. Może być i tak, że zabraknie pieniędzy na to, by te samoloty latały. Dlatego jest zwolennikiem zakupu większej liczby samolotów jednego typu, co pozwoliłoby na unifikację szkolenia i zbudowanie bazy szkoleniowej z prawdziwego zdarzenia.

- Jeśli chcemy kupić kolejne samoloty, to najlepiej, gdyby były to F-16, które już mamy i stworzyliśmy do ich obsługi niezbędną bazę logistyczną albo F-35. Dokupienie samolotów kolejnych typów może sprawić, że logistycznie i obsługowo to będzie tragedia - ostrzega gen. Drewniak.

- Wszystkie dotychczasowe zakupy dla sił powietrznych wydają się nieuporządkowane, jakby podejmowane ad hoc bez głębszego przemyślenia. Nie powinniśmy być krajem, który będzie miał 160 samolotów w pięciu wariantach. Tak to nie działa - podsumowuje.

Samoloty przewagi powietrznej dałyby wojsku nowe możliwości. Do wyboru są tu Boeing F-15EX oraz Eurofighter Typhoon

Z kolei Gen. Dariusz Wroński, pilot wojskowy, były dowódca Lotnictwa Wojsk Lądowych, obecnie szef zespołu ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa, podkreśla w rozmowie z WNP.PL, że potrzeba powiększenia naszego lotnictwa o nowe samoloty i śmigłowce jest ważna także dlatego, aby móc wreszcie zastąpić stary poradziecki sprzęt, w który wyposażone były polskie siły powietrzne. To priorytet.

- Widzimy, co się dzieje obecnie na Ukrainie, jak bardzo potrzebuje ona lotnictwa bojowego, które jest konieczne, by stworzyć warunki do wywalczenia przewagi w powietrzu po to, by wojska lądowe mogły w miarę swobodnie operować i wykonywać zadania - mówi gen. Wroński.

Przypomina, że posiadamy już samoloty F-16, dokonaliśmy wyboru i zamówiliśmy najnowocześniejsze maszyny F-35A. Rozpoczęły się dostawy pierwszych koreańskich samolotów wsparcia FA-50.

Samoloty te mają być w dużym stopniu polonizowane i mają stanowić wypełnienie pomiędzy F-16 a F-35. Będą to samoloty wsparcia bojowego, mogące wypełniać wszystkie nałożone zadania zgodne z wymogami współczesnego pola walki.

Łącznie będziemy mieli 128 samolotów. Według generała do pakietu 160 samolotów bojowych brakuje jednego elementu.

- Polska potrzebuje dodatkowo jeszcze dwie eskadry samolotów przewagi w powietrzu. Widzę tu dwóch poważnych kandydatów do realizacji tego zadania. Jeden to amerykański samolot F-15. Drugi, jego konkurent, to europejski myśliwiec Eurofighter Typhoon - uważa gen Wroński.

Przypomina, że ciężki dwusilnikowy F-15EX uważany jest na świecie za maszynę, która wykonuje znakomicie kilka zadań w jednym czasie i miejscu w ramach różnych operacji. Ma on bardzo duży udźwig, doskonałe zdolności pilotażowe oraz wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie.

Z kolei konkurent F-15, europejski myśliwiec Eurofighter Typhoon, który jest oferowany z dużym pakietem polonizacyjnym, ma ogromną prędkość, bardzo duży pułap oraz udźwig uzbrojenia umieszczonego na 23 punktach podwieszenia. Samolot jest nowocześnie wyposażony i zintegrowany komputerowo i cyfrowo ze wszystkimi systemami NATO.

- Jeśli rozstrzygniemy wybór pomiędzy tymi dwoma statkami powietrznymi, będziemy mieli najlepsze wyposażenie w Europie - konkluduje generał.