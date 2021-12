Wojsko ma dostać nowe wozy bojowe. Prezes PGZ zdradza plany

O tym, skąd się biorą trudności spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, o zawartych w 2021 r. kontraktach, prowadzonych pracach, przyzwoitym roku 2021 i o tym, dlaczego Programu Modernizacji Gospodarki nie można traktować jako rządowej „kroplówki” - WNP.PL rozmawia z Sebastianem Chwałkiem, prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Większość minionych lat obrachunkowych grupy kapitałowej PGZ zakończyło się stratami. W 2020 r. przychody skonsolidowane PGZ wyniosły 5,95 mld zł, a zysk 191 mln zł przy rentowności wynoszącej 3 proc. Jak będzie w tym roku? Widać poprawę?



- Proszę zauważyć, że zakłady, które zostały włączone w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nigdy nie startowały z równego pułapu. Doprowadzenie do sytuacji, w której większość naszych przedsiębiorstw jest w stabilnej, a kilka w dobrej sytuacji finansowej, wymagało od nas ogromu pracy i zaangażowania.



Efektem tego są rosnące w skali rocznej wskaźniki rentowności realizowanych i pozyskiwanych kontraktów, terminowość dostaw, a także te dane, które wskazują, że trend jest pozytywny i widać poprawę. Na to, żeby wyniki w PGZ były z roku na rok coraz lepsze, pracuje się latami, ale nie każdy chce to zrozumieć.



Spółki prawa handlowego nie przechodzą sanacji z dnia na dzień, owoce kontraktów zawieranych dwa, trzy lata temu widzimy dopiero po kilku latach. Ale już teraz mogę powiedzieć, że rok 2021 zapowiada się przyzwoicie. Nie są to wyniki, które pozwalają spocząć na laurach, jednakże są one potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku.



Przyzwoicie, czyli jak?

- Zawarte w 2021 r. kontrakty opiewają na kwotę kilku miliardów złotych, które już modyfikują nasze prognozy na to, jaki będzie rok przyszły i następny. Przychody będą rosnąć, aczkolwiek lwią ich część będziemy inwestować w rozbudowę naszych zdolności produkcyjnych i technologicznych.



Mamy świadomość, że są obszary, w których musimy przyśpieszyć tempo dostaw lub tak przygotować łańcuchy produkcyjne, by przejść ze zdolności przezbrajania w nowoczesny sprzęt wojskowy nie bataliony czy pułki, ale brygady.



To rozszerzenie dynamiki mocy produkcyjnych jest konieczne w związku z rosnącą liczbą zapytań o produkty - szczególnie w obszarze broni strzeleckiej, systemów obrony przeciwlotniczej czy radiolokacji. Jednym z naszych celów strategicznych jest zwiększenie dostaw na potrzeby Sił Zbrojnych RP, zarówno pod względem liczby, jak i wartości kontraktów.

Zobacz też: Mariusz Błaszczak: Pierwsze bojowe strzelanie systemu Narew w 2026 roku

Pozwoli to nam na zapewnienie rzetelnych harmonogramów dla potencjalnych klientów zagranicznych. Nasi partnerzy z Azji, Bliskiego Wschodu czy Ameryki Południowej są zainteresowani dostawą pierwszej partii produktu już po dwunastu, osiemnastu miesiącach.

To świetna motywacja dla kontynuowania zachodzących w Grupie procesów - ta chęć „wskoczenia” na wyższy poziom - produkcyjny, technologiczny i kompetencyjny, przy wykorzystaniu szansy, jaką jest realizacja Planu Modernizacji Technicznej z udziałem PGZ.- Na stałe współpracujemy z ponad 20 polskimi uczelniami badawczo-rozwojowymi i instytutami badawczymi, w tym Politechniką Świętokrzyską, Instytutem Łączności czy Siecią Badawczą Łukasiewicz. Obecnie realizujemy ponad 190 projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości ok. 3,5 mld zł.- Do kluczowych bez wątpienia zaliczyć można projekt nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk, projekt zdalnie sterowanego systemu wieżowego z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych czy też projekt dotyczący systemów radiolokacyjnych, które realizuje PIT-Radwar i które trafią do systemów Wisła oraz Narew.Nie są to naturalnie jedyne projekty, z którymi wiążemy duże nadzieje. Rozwijamy również broń elektromagnetyczną, systemy broni energii kierowanej czy nowoczesne systemy optoelektroniczne. Notujemy też postępy w obszarze autonomicznych, bezzałogowych platform lądowych.- To są odpowiedzi na nadchodzące wyzwania, przed którymi staną współczesne siły zbrojne. Niedługo zakończy się etap selekcji w programie Szafir nadzorowanym przez NCBiR, który ma przyczynić się do optymalnego wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego państwa, wypełniania luk technicznych i technologicznych z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa.Tam również zgłosiliśmy szereg ambitnych projektów.- Jeżeli chodzi o program Narew, czyli opracowanie i dostawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, to jesteśmy po podpisaniu pierwszej umowy wykonawczej, która ustala reguły współpracy z wojskiem przy jego realizacji. To największy, jeśli chodzi o powojenną historię polskiego przemysłu obronnego, kontrakt.W jednej umowie polska armia pozyska 23 zestawy krótkiego zasięgu wraz z osprzętem. Jesteśmy w toku negocjacji kolejnych kontraktów, w tym kluczowego, dotyczącego pozyskania na korzystnych dla nas warunkach wiedzy i technologii systemu wyrzutni wraz z rakietą krótkiego zasięgu.Równocześnie przyszły rok jest terminem zakończenia prac badawczo-rozwojowych dla niektórych z systemów radiolokacyjnych, które w tych zestawach będą.Systematycznie otwierają się kolejne możliwości, związane z umowami wykonawczymi. Wciąż też prowadzimy dialog w sprawie uzyskania środków na opracowanie naszego krajowego systemu klasy C2 do zestawów, które pozyskane będą w ramach programu.- Odnosząc się do programu Miecznik, to 10 grudnia 2021 r. złożyliśmy do Inspektoratu Uzbrojenia MON dokumentację zawierającą tzw. przemysłowe studium wykonalności oraz analizy techniczno-ekonomiczne dotyczące trzech propozycji platform fregat wraz ze zintegrowanymi systemami walki.Na podstawie tych dokumentów Siły Zbrojne RP wybiorą najbardziej odpowiadające im rozwiązania, które później jako konsorcjum zbudujemy i dostarczymy.Podczas gdy wojsko będzie decydować o wyborze docelowej platformy oraz systemów walki, wracamy do rozmów z naszymi partnerami biznesowymi. Zaczynamy proces negocjacji, by wypracować formułę, w jakiej będziemy, w przypadku wyboru danego rozwiązania, współpracować.

Zobacz też: Dowódcze Rosomaki jadą do wojska

Harmonogram projektu jest na tyle ambitny, że dążymy do tego, żeby po decyzji wojska być już „poukładanym” z kluczowymi partnerami, by od razu wejść w proces przygotowywania linii produkcyjnej.



Chcemy przygotowywać ludzi do szkoleń oraz tworzyć całą administracyjno-instytucjonalną strukturę potrzebną do procesu TOKAT-u, czyli transferu technologii i wiedzy (ang. Transfer Of Technology And Knowledge).



Co z innymi sztandarowymi programami PGZ, np. Borsukiem?



- Obecnie NBPWP Borsuk przechodzi kolejną turę badań wstępnych, których termin zakończenia to połowa 2022 r., natomiast zamknięcie całego procesu B+R to perspektywa 2023 roku. Prowadzimy z NCBiR oraz Siłami Zbrojnymi RP rozmowy, żeby cztery Borsuki - na podstawie pozytywnych wyników badań wstępnych - wprowadzić do wojska wcześniej.



Takie działanie pozwoliłoby na przejście przez proces badań eksploatacyjno-wojskowych, wyeliminowanie chorób wieku dziecięcego, dopracowanie pojazdów pod względem ergonomii oraz funkcjonalności, które wychodzą tylko podczas codziennej eksploatacji.



W ten sposób zyskujemy możliwość przyśpieszenia całej pracy rozwojowej oraz procedury rozpoczęcia seryjnej produkcji.



Borsuk, oczywiście, z nową wieżą.



- Nierozerwalnie z Borsukiem związany jest nasz system wieżowy ZSSW-30. Tutaj jesteśmy już o krok od otrzymania zaproszenia do negocjacji dotyczących pozyskania przez wojsko pierwszej partii wież dla KTO Rosomak.



To tylko dwa programy z kilkuset, które są obecnie przez Polską Grupę Zbrojeniową realizowane. Nie możemy zapominać o dziesiątkach egzemplarzy dostarczanego ciężkiego sprzętu - dywizjonowych modułach ogniowych Reginy czy kołowych Rakach, ciężarówkach Jelcz, elementach sytemu Wisła, przeciwlotniczych Popradach, karabinach z Fabryki Broni czy moździerzach z Tarnowa.

Pracujemy na pełnych obrotach, by odpowiedzieć na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP i wojsk innych krajów.- PGZ, tak samo jak szereg innych firm, zarówno państwowych, jak i prywatnych, czasem nawet bezpośrednio niezwiązanych z przemysłem obronnym, otrzymuje środki z Programu Modernizacji Gospodarki. Przeznaczamy je na utrzymanie mocy produkcyjnych kluczowych dla naszej obronności produktów.Często nie są to nasze kluczowe linie biznesowe, tylko produkty, które w sytuacji potencjalnego zagrożenia nie mogą stać się naszym słabym punktem, tj. nie może ich zabraknąć i musimy je wytwarzać sami.- PMG nie można traktować jak rządowej „kroplówki”, bo utrzymywanie gotowości w jednym obszarze ogranicza zawsze możliwości wykorzystania swojego potencjału przy realizacji innych projektów.Taka jest nasza rola w systemie bezpieczeństwa państwa i tak samo jak pozostałe podmioty objęte tym programem działamy zgodnie z wytycznymi - jeżeli pojawi się stosowne rozporządzenie, to linia produkcyjna jednego czy drugiego wyrobu jest gotowa do rozpoczęcia produkcji w ekspresowym czasie.- Rok 2021 zapisał się w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego pod znakiem uruchomienia kluczowych programów z Planu Modernizacji Technicznej o kryptonimach Narew i Miecznik. Liczymy, że w 2022 roku więcej usłyszymy o ZSSW-30, Borsuku i Orliku.W tych projektach spodziewamy się sporych postępów. Oczywiście projekty dotyczące obrony przeciwlotniczej czy prace nad fregatami wielozadaniowymi dla Marynarki Wojennej RP będą intensywnie prowadzone i tutaj też będzie się dużo działo. Ale żeby to wszystko mogło mieć pozytywny finał, musimy podjąć się najważniejszego wyzwania stojącego przed naszą Grupą, czyli modernizacji wielu zakładów.Odliczając kilka przedsiębiorstw, takich jak podkarpacka Huta Stalowa Wola czy radomska Fabryka Broni lub ZM Tarnów, nasze spółki potrzebują projektów inwestycyjnych, w tym modernizacji i rozbudowy parków maszynowych.Kolejnym wyzwaniem jest wypełnienie luki pokoleniowej i zapewnienie wysoce wykwalifikowanej kadry dla naszych zakładów. Myślę, że jest to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoimy nie tylko w 2022 r., ale także w kolejnych latach.Mamy do zaprojektowania, zbudowania i zintegrowania dwadzieścia trzy zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu, składające się z setek wysoce skomplikowanych pojazdów. Mamy do zespawania, uposażenia i zwodowania trzy wielozadaniowe fregaty, a przecież wciąż są setki jednostek sprzętu, który dostarczaliśmy i dostarczamy do wojska i formacji sojuszniczych.Ten sprzęt, jak każdy, wymaga bieżącego serwisu, napraw i modernizacji. Kapitał ludzki jest więc kluczowy dla naszego dalszego rozwoju.