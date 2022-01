Wojsko ma nowe pojazdy na granicy z Białorusią. Od razu zaliczyły usterki

Pierwsze polskie lekkie opancerzone pojazdy uderzeniowe LPU-4 Wirus, zakupione przez wojsko w 2017 r. w programie Żmija, przed kilkoma tygodniami przekazano do jednostek rozpoznawczych. Niemal od razu trafiły na granicę polsko-białoruską. Tam okazało się, że wozy ulegają awariom... Usterki zostały usunięte przez producenta na własny koszt.

Pierwszą partię 25 pojazdów LPU-1 Wirus dla Żmii przekazano wojsku pod koniec grudnia 2021 r. Zamówiono łącznie 118 takich wozów.

Pojazdy opracowane przez firmę Concept oraz Polski Holding Obronny mają służyć do wykonywania misji dalekiego rozpoznania oraz szybkich uderzeń.

Trafiły do jednostek rozpoznawczych, ale nie bez kłopotów. Problemy z zakupem samochodów nie ominęły, niestety, również programu Żmija...

Pojazdy kupione w programie Żmija trafiły głównie na wyposażenie 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie oraz 9. Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim - i bardzo szybko skierowane zostały do wsparcia żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej.



Żołnierze skierowani tam do służby wykorzystują Wirusy do patrolowania, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, do szybkiego przerzutu żołnierzy w rejon zagrożenia. Niestety, podczas eksploatacji okazało się, że pojazdy ulegają awariom.

Zobacz też: Marines mają już 246 lat. Teraz wracają do swoich początków

Jak powiedział WNP.PL ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia, większość z nich to tzw. „drobnica”, czyli niewielkie usterki, jak np. silniczki wycieraczek. Niektóre elementy od poddostawców mogłyby też być wykonane z mocniejszych materiałów. Sprzęt naprawiono na miejscu.

Usuwanie usterek

Wzmocnione nadwozie i podłoga