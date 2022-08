Wojsko nie od parady. Budujemy amię zdolną odstraszyć każdego agresora

W tym roku wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego obchodzonego 15 sierpnia, a upamiętniającego zwycięską Bitwę Warszawską 1920 r., nie będzie. Ministerstwo Obrony Narodowej uznało, że czas wojny tuż za naszymi granicami nie sprzyja organizowaniu parad. Za to obchody potrwają aż 3 dni. Będzie się wiele działo...

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. odbywają się pod hasłem "Weekend z wojskiem".

Kulminacyjnym ich punktem stanie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w w Warszawie, wręczenie nominacji generalskich oraz pikniki wojskowe.

To dobry moment na przypomnienie, jak w czasach wojny za naszą wschodnią granicą przebiega modernizacja polskich sił zbrojnych.

W tym roku - zamiast defilady, podczas której wojsko i tak nie miałoby praktycznie pokazać niczego nowego - w 48 miejscowościach odbędą się pikniki wojskowe. Oprócz wojskowej grochówki będą tam też punkty rekrutacyjne do wojska...

Przy okazji chętni, którzy marzą o mundurze, będą mogli wstąpić do ochotniczej zasadniczej służby wojskowej. Armia, która w najbliższych latach ma się powiększyć ponad dwukrotnie, pilnie ich potrzebuje.

Właściwie tegoroczne Święto Wojska Polskiego mogłoby równie dobrze odbywać się pod hasłem największych w historii planów budowy sił zbrojnych i największych - jak dotychczas - zakupów uzbrojenia (za astronomiczne pieniądze).

Jarosław Kaczyński, będąc jeszcze wicepremierem ds. bezpieczeństwa (zastąpił go na tym stanowisku szef MON Mariusz Błaszczak), zapowiedział, że mamy mieć najsilniejsze wojska lądowe spośród wszystkich europejskich krajów członkowskich NATO.

Wojsko liczniejsze i lepiej uzbrojone

Armia ma liczyć co najmniej 300 tys. żołnierzy, mieć najsilniejszą w Europie artylerię i być jednocześnie potęgą pancerną. Mamy mieć pod bronią 6-7 dywizji czterobrygadowych, 500 wyrzutni rakietowych HIMARS, wielką liczbę Krabów, czołgów koreańskich, samolotów, dronów rozpoznawczych i bojowych oraz amunicji krążącej...

Po realizacji tych zamierzeń samych czołgów będzie więcej niż dziś mają Niemcy, Francja i Wielka Brytania razem. Nie ma też w Europie armii, która miałaby 650 nowoczesnych samobieżnych armatohaubic. Przykładowo: Niemcy mają takich dział do dypozycji niespełna 120. Francja armatohaubic Cesar - ok. 70 sztuk.

Zawierane ostatnio hurtowo i za grube miliardy umowy zbrojeniowe, zatwierdzone przez Mariusza Błaszczaka, awansowały nas na lidera światowych zakupów uzbrojenia. Choć skala sprzętu, który chcemy pozyskać (nie mówiąc już o horrendalnych pieniądzach na ich zakup), szokuje, to wpisują się w tę optymistyczną wizję polskiej armii z niedalekiej przyszłości.

Nowe zamówienia

Tylko ostatnie koreańskie kontrakty w ramach umowy ramowej na zakup czołgów, samobieżnych dział oraz samolotów szkolno-bojowych, które sami Koreańczycy okrzyknęli już największym eksportowym sukcesem swojego przemysłu obronnego, wycenia się na co najmniej 90 mld zł.

Za umowy zawarte w pierwszym półroczu 2022 r. (bez pakietu koreańskiego) przyjdzie nam zapłacić ponad 47 mld zł. Największą z nich był kontrakt za 24,5 mld zł na 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji. Kupiliśmy też 32 śmigłowce AW-149, które będą produkowane w Polsce przez PZL Świdnik (właścicielem tych zakładów jest włoski Leonardo).

Przy kontraktach za największe pieniądze za granicą na dalszą pozycję uchodzą zakupy MON w polskim przemyśle zbrojeniowym. Umowę zawartą z zakładami Mesko na 3,5 przeciwlotniczych pocisków rakietowych Piorun oraz 600 wyrzutni wyceniono na 3,5 mld zł. Pokreślmy: to systemy, które rewelacyjnie sprawdzają się na Ukrainie.

Jeszcze niżej lokuje się umowa na kilkaset bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych, czyli dronów kamikaze dalekiego zasięgu, kupionych przez wojsko od Grupy WB w ramach programu Gladius - za prawie 3 mld zł.

Co dostanie wojsko w najbliższym czasie

Jakie najważniejsze uzbrojenie dostaną polscy żołnierze w najbliższym czasie? Czy polska armia będzie dysponowała dostateczną siłą, będzie tak liczna i silna, że samo jego istnienie odstraszy agresora?

Zacznijmy od czołgów M1A2 Abrams, których kupiliśmy 250 w najnowszej wersji M1A2 SEPv3. Ich dostawa planowana jest do 2026 r. Do tego dochodzi 116 czołgów M1A1. Pierwsze mają trafić w przyszłym roku. W sumie będziemy mieć 366 Abramsów.

W tym roku nasza armia dostanie 28 czołgów starszego wariantu SEPv2 - w celach szkoleniowych.

Do tego dojdzie 180 czołgów K2 kupionych w Korei Południowej, które dostarczane będą w latach 2022-2025. Druga, liczniejsza transza tych czołgów o czyli 820 wozów w standardzie K2PL - rozpocznie się (dostawy) w 2026 r. Od tego też roku mają być produkowane w Polsce.

Marynarka Wojenna RP dostanie 4 śmigłowce AW101, zakupione w 2019 r. - wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz sprzętem medycznym. Maszyny te są doposażane. Planowo w tym roku powinny trafić do marynarzy, lecz pandemia przesunęła termin o rok.

Do armii trafią też 32 śmigłowce AW149 nabyte w tym roku od PZL Świdnik za 8,25 mld zł. Dostawy pierwszych maszyn - za rok, pozostałych do 2029 r.

W tym roku mają też trafić do Polski pierwsze z 24 dronów Bayraktar TB2 (po ok. mln dol. każdy), kupionych w 2021 r., które sieją zniszczenie wśród rosyjskich czołgów i wozów pancernych.

Systemy Sky Sabre z pociskami przeciwlotniczymi CAMM produkcji MBDA UK dla systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew, są zdolne do rażenia celów powietrznych na odległość do 25 km. Umowę na ich dostawy podpisano w kwietniu 2022 r. Dostawy realizowane będą w tym i przyszłym roku.

Samolotów F-35 w 2020 r. kupiliśmy 32 - za 4,6 mld dol. (płacimy po obowiązującym kursie w dniu spłaty). Pierwsze maszyny znajdą się w Polsce w 2026 roku.

Drony Gladius, zamówione w polskiej firmie Grypy WB, wykorzystują bezzałogowe rozpoznawcze statki powietrzne F-5 Łoś oraz amunicje krążącą. Z kilkuset zamówionych pierwsze egzemplarze mają być w armii jeszcze w tym roku.

Drony MQ-9 Reaper - nie wiemy, ile ich zakupiliśmy. Ten amerykański dron klasy MALE może wykonywać misje bojowe, operując w powietrzu do 27 godzin bez przerwy - na pułapie do ponad 1,5 km. Jego zasięg to 726 km i może rozpędzić się maksymalnie do prędkości 217 km/h.

Zestawy przeciwlotnicze Patriot: pierwsze zestawy z dwóch baterii (16 wyrzutni) zakupionych w kwietniu 2018 r w I fazie programu Wisła za 4,75 mld dol. mamy dostać jeszcze w tym roku. Zakontraktowaliśmy też kolejne 6 baterii - w II fazie Wisły.

Jest też zamówienie na 120 Krabów, których dostawa zostanie zrealizowana do końca 2026 r. - do przekazania pozostały 42 działa. W tym roku ma być też podpisana umowa na kolejne 48 systemów Krab. W przyszłym natomiast zapadnie decyzja o seryjnej produkcji Borsuka, jeśli po próbach nie będzie znaczących dodatkowych uwag wojska.

W tym roku zaczną się dostawy 48 samolotów koreańskich szkolno-bojowych FA-50 (cena jednej maszyny ok. 85 mln zł). Tyle samo zażyczyliśmy sobie armatohaubic K9 - z dostawami w tym i przyszłym roku, a dostawy pozostałych 624 haubic K9PL rozpoczną się w 2026 roku.

To dobrze, że po latach stagnacji, zawieszania programów, odchodzenia od Planu Modernizacji Technicznej i kupowania sprzętu w niewielkich pulach, po wybuchu wojny w Ukrainie resort obrony zmienił politykę zakupową.

Wielkie zakupy dla polskiej armii są potrzebne, bo też ogromne są jej potrzeby. Ważne, by były one rozsądne, a nie podejmowane z myślą o przedwyborczej defiladzie.

Jeśli jednak uda się pokonać ryzyka związane z tymi zakupami i przynajmniej pierwszy etap planów zakupowych się sprawdzi, Polska armia będzie po prostu niepomierna silniejsza niż dziś.