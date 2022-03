Wojsko Polskie docelowo będzie liczyło 300 tys. żołnierzy

Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy: 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych, żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy wojsk obrony terytorialnej - podkreślił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że fundament, na którym rząd buduje zwiększenie liczebne Wojska Polskiego, zawarty jest właśnie w ustawie o obronie ojczyzny. "Będziemy dozbrajać Wojsko Polskie, będziemy wyposażać Wojsko Polskie w najnowocześniejszy sprzęt, najnowocześniejsze uzbrojenie, ale będziemy także rozwijać liczebnie Wojsko Polskie" - mówił Błaszczak.

Minister @mblaszczak: Zadania modernizacyjne wojska będziemy wypełniać dzięki ustawie. Odbudujemy system rezerwy. Wprowadzimy nowe formy służby dla rezerwistów. Chcemy, aby maksymalnie wiele osób było przeszkolonych. pic.twitter.com/ht8iEXCnJA — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) March 28, 2022

Zwrócił uwagę, że wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, pokazuje, że kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych są słuszne. "Mieliśmy rację co do tego typu uzbrojenia, co do tego, że Wojsko Polskie musi być liczniejsze niż jest dotychczas" - zaznaczył Błaszczak.

Minister przypomniał, że w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią tureckie drony uderzeniowe Bayraktar. Dodał, że w przyszłym roku na wyposażenie WP trafią też rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km.

Błaszczak przypomniał też, że już w tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią zestawy obrony powietrznej Patriot.

"To zadania, które możemy wypełnić dzięki ustawie (o obronie ojczyzny), dzięki mechanizmowi finansowemu, który jest w tej ustawie zawarty" - dodał szef MON.