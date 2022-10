Wojsko polskie odebrało pierwsze komponenty jednostki ogniowej małej Narwi

Konsorcjum PGZ-Narew dostarczyło do Sił Zbrojnych RP pierwsze wyrzutnie oraz inne komponenty wchodzące w skład jednostki ogniowej małej Narwi. To pilotażowy projekt budowy nowoczesnego systemu krótkiego zasięgu dla programu Narew.

Przedstawiciele konsorcjum PGZ-Narew, zaangażowani w „małą Narew”, tj. PIT-Radwar, Jelcz i WZU w 6 miesięcy od podpisania umowy dostarczyli pierwsze komponenty jednostki ogniowej „małej Narwi” - zintegrowane z polskim systemem klasy C2.

Dostarczono również stację radiolokacyjną Soła, wyrzutnie iLauncher z pociskami CAMM od brytyjskiego partnera MBDA, posadzone na podwoziach wysokiej mobilności Jelcz 8x8.

- W kilka miesięcy od podpisania umowy przekazujemy żołnierzom certyfikaty gotowości do obsługi nowoczesnego systemu obrony powietrznej. To potwierdzenie efektywności polsko-brytyjskiego partnerstwa. Małą Narew traktujemy jako wstęp do realizacji programu Narew, który wprowadzi polski przemysł i wojsko na wyższy poziom - powiedział Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Mała Narew oprócz samych zestawów przeciwlotniczych obejmuje również pakiet szkoleniowo-logistyczny.

W ramach projektu PGZ i MBDA prowadzą integrację wybranych brytyjskich i polskich elementów systemów obrony powietrznej oraz zapewniają wsparcie techniczne dla zamówionego sprzętu na etapie eksploatacji.

Kontrakt przewiduje dostawę pierwszej jednostki ogniowej w 2022 roku, drugiej zaś w 2023.

Jednostka ogniowa małej Narwi oparta jest o krajowy system klasy C2 produkcji PIT-Radwar. W jej skład wchodzą trzy wyrzutnie pocisków CAMM na podwoziu ciężarówek Jelcz P882.57, stacja radiolokacyjna Soła i nośnik komponentu kierowania uzbrojeniem oraz zabezpieczenie logistyczne, tj. pojazdy transportowo-załadowcze.

