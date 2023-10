W Sobieszynie w powiecie ryckim powstanie nowa jednostka wojskowa, będzie to dywizjon przeciwlotniczy wyposażony w nowoczesną broń: systemy Narew, Poprad, Pilica - poinformował w piątek w Rykach (województwo lubelskie) minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Podczas wizyty w Rykach szef MON ogłosił, że w Sobieszynie powstanie jednostka wojskowa.

- Do 2015 r. ta wschodnia część kraju była Polską B. Odkąd rządzi PiS, nie ma podziału na Polskę A i B. Jest jedna Polska. Naszym celem jest to, by tak wzmocnić Wojsko Polskie, by Rosja nie zaatakowała Polski. Dlatego tworzymy jednostki wojskowe - podkreślił Błaszczak.

Doprecyzował, że w Sobieszynie będzie dywizjon przeciwlotniczy wyposażony w nowoczesną broń.

- Dokonaliśmy skoku jakościowego, jeśli chodzi o wyposażenie w broń przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Wczoraj mówiłem, że pierwsze jednostki systemu Patriot zostały włączone w system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Przed 2015 r. ten system obrony się rozpadł. Rząd PO-PSL nie dość, że przyjął plany obrony Polski na Wiśle, ale dodatkowo zaprzepaścił to, co jeszcze z czasów PRL zostało - powiedział Błaszczak.

- W Sobieszynie będzie jednostka w systemie Narew, będą polskie Poprady, polska Pilica (...). To będzie silna jednostka, która będzie stała na straży bezpieczeństwa tej części Lubelszczyzny. Obok, w tym samym miejscu, obok dywizjonu przeciwlotniczego, będzie także batalion saperów, (...) będzie również batalion logistyczny - przekazał szef MON.

Jak ocenił, jednostka będzie impulsem rozwojowym dla powiatu ryckiego.

- Jeśli PiS będzie kontynuowało swoją misję, za dwa lata Wojsko Polskie będzie stanowiło najsilniejszą armię w Europie - powiedział Błaszczak.