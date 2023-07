Wojsko testowało polskie karabiny

Na poligonie w Nowej Dębie odbyła się kolejna prezentacja karabinu Zakładów Mechanicznych Tarnów MT SR-50M oraz karabinu samoczynno-samopowtarzalnego MWS-25. W pokazie uczestniczyli przedstawiciele 19. Brygady Zmechanizowanej.

Jak podaje tarnowska spółka, celem organizacji pokazów jest gromadzenie opinii potencjalnych użytkowników o produkowanych wyrobach, od jak najwcześniejszego etapu rozwoju nowych konstrukcji. Dzięki temu finalny produkt, po uwzględnieniu zebranych uwag, można o wiele lepiej dostosować do realizacji zadań, jakie stawiane są na nowoczesnym polu walki.

Powtarzalny karabin wyborowy ZMT SR-50M kalibru .50 BMG (12,7x99mm NATO) został opracowany w układzie klasycznym. Karabin posiada składaną kolbę na prawą stronę komory zamkowej oraz ma możliwość szybkiego rozłożenia na dwie części.

Kolejny karabin, który został zaprezentowany to samoczynno-samopowtarzalny wariant modułowego karabinu ZMT MWS-25 (SKW308) zasilany amunicją 7,62x51mm NATO. Jest to karabin szturmowy z układem spustowym umożliwiającym strzelanie ogniem ciągłym. W tej wersji karabinu wykorzystano lufy z przewodem chromowym zamiast azotowanego. Karabiny mogą być zintegrowane z podwieszanym granatnikiem 40mm lub być dostosowane do montażu bagnetu.