Wojsko uspokaja: w terenie przygranicznym mogą poruszać się trzy białoruskie śmigłowce

Strona białoruska przekazała nam informację, że we wtorek w terenie przygranicznym mogą poruszać się maksymalnie trzy śmigłowce – powiedział rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

We wtorek rano radio RMF FM poinformowało o lotach białoruskich śmigłowców w rejonie Białowieży (woj. podlaskie) przy granicy polsko-białoruskiej.

"Nasze systemy radiolokacyjne nie stwierdziły naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformował PAP ppłk Goryszewski.

Jak dodał, strona białoruska zgłosiła stronie polskiej, że we wtorek przy granicy z polską mogą poruszać się maksymalnie trzy śmigłowce. "Strona białoruska przekazała nam informację, że dziś w terenie przygranicznym będzie poruszało się do trzech białoruskich śmigłowców" - wyjaśnił.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego wskazał, że informację przekazano w ramach obustronnego porozumienia o ostrzeżeniach dot. lotów w terenie przygranicznym. Ppłk Goryszewski dodał, że loty miały charakter szkoleniowy.

Pytany o to, czy w lotach brały udział również śmigłowce rosyjskie, odpowiedział: "Uzyskaliśmy informację wyłącznie dotyczącą białoruskich statków powietrznych". "Można to traktować jako rutynowe loty, to nie jest żadna anomalia. W rejonie przygranicznym to częste" - podkreślił.