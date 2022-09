Wojsko zmienia wymogi dla Rosomaków

Rosomak z nową wieżą ZSSW-30 z dotychczasowym kadłubem nie będzie mógł pływać. Informacja ta była na tyle zaskakującą, że początkowo uznano ją za fake news. Została potwierdzona. Czy to oznacza zmianę wymogów wojska, w których pływalność wozów bojowych była dotąd kluczowa?

W 2013 r. wojsko podpisało z HSW i WB Electronics umowę wycenioną na ok. 88 mln zł na wykonanie pracy rozwojowej, której celem było wyposażenie Rosomaka w bezzałogową wieżę polskiej produkcji.

W lipcu 2022 r. Agencja Uzbrojenia zawarła w Stalowej Woli z konsorcjum budującym bezzałogowe wieże umowę wykonawczą wycenioną na blisko 1,7 mld zł i obejmującą m.in. dostawę zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30 dla 70 kołowych wozów Rosomak.

Zdziwienie informacją, że nie muszą one pływać wynika z tego, że Rosomak z nową wieżą przeszedł badania kwalifikacyjne, w których jednym z elementów była jego pływalność. Co się stało?

Informacje w mediach społecznościowych o tym, że Rosomak z nową wieżą ZSSW-30 z dotychczasowym kadłubem nie będzie mógł pływać, potwierdził na Twitterze ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik Agencji Uzbrojenia.

- W związku z faktem, że zdolność pływania w zmienionej konfiguracji nie była zadowalająca, pojazdy będą dostarczone bez wymogu pływalności - napisał.

Trudno było w to uwierzyć po informacjach o przeprowadzonych badaniach, podczas których sprawdzono pływalność KTO ze strzelaniem z nowej wieży z wody.

Do tego masa wozu, z ZSSW-30 uzbrojonego w armatę kalibru 30 mm Mk44S Bushmaster II sprzężoną z karabinem maszynowym UKM-2000C oraz zintegrowana z podwójną wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, jest mniejsza niż wieży typu Hifist-30. Tym samym jego środek ciężkości jest niżej położony.

Skąd zatem taka decyzja, skoro pływalności KTO Rosomak była głównym, bezwzględnym według MON wymogiem, który dopuszczał m.in. lżejsze opancerzenie wozu?

Według MON Rosomak z ZSSW-30 istotnie spełnił normę pływalności, ale z uwagi na niski margines bezpieczeństwa oraz potrzebę jak najszybszego wdrożenia wozów z wieżą ZSSW-30 przyszły użytkownik zdecydował się na pierwszą partię w wersji niepływającej.

Oznacza to, że decyzja o zniesieniu wymagania pływalności pierwszej partii Rosomaków wynika z potrzeby jak najszybszego wprowadzenia nowej wieży, której uzbrojenie ma znaczniejszą siłę rażenia od poprzedniej Hifist-30.

Jak podkreśla ppłk Płatek, mowa jest o zamówieniu na obecną partię wozów. W kwestii kołowej platformy stanowiącej docelowe rozwiązanie - wymóg pływalności obowiązuje.

Będziemy mieć niepływające transportery do tego o słabszym opancerzeniu

Nie dość więc, że mamy niepływające transportery, to do tego o słabszym opancerzeniu. W przyszłości mogą być co prawda doposażone w dodatkowy pancerz, jak te w wersji afgańskiej, ale doświadczenia z odkładaniem czegoś na nieokreśloną przyszłość nie są optymistyczne.

Nic dziwnego, że prowadzoną przez 9 lat pracę rozwojową nad Rosomakiem z nową wieżą część specjalistów wojskowych uznała za porażkę. Prace te, nie bez problemów, trwają od 2013 r. W tym czasie, po wieloletnim etapie projektowania, budowania prototypów i ich testowaniu, pod koniec 2019 r. uznano gotowości wieży do badań kwalifikacyjnych.

Badania rozpoczęto rok później i zakończono z końcem września 2021 r. W połowie grudnia 2021 r. Inspektorat Uzbrojenia skierował do Huty Stalowa Wola i WB Electronics zaproszenie do negocjacji warunków umowy na pozyskanie pierwszej partii systemów wieżowych ZSSW-30, przeznaczonych dla Rosomaka.

W lipcu 2022 r. konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola (lider), WB Electronics i Rosomak, rozpoczęło prace nad wyposażeniem Rosomaka w nową wieżę ZSSW-30.

Umowa zakładała produkcję 341 wież ZSSW-30, z których 70 miało zostać przeznaczonych dla pierwszej partii Rosomaków. Termin dostaw zaplanowano w latach 2024-2027, ale już wówczas producent zapewniał o przyspieszeniu terminu o rok.

Rosomaki, które dostaną nowe wieże pochodzą z zasobów SZ RP i zostały wyprodukowane w wersji bazowej przez Zakłady z Siemianowic Śląskich Rosomak. Od 2004 do 2020 r. przekazano wojsku 877 Rosomaków. Z tej liczby wieżę Hitfist-30 do 2013 r. dostało 359 tych wozów.

Czy nadszedł czas na zmiany w doktrynie obowiązującej w latach zimnej wojny?

Informacje o przyjęciu przez wojsko partii Rosomaków bez wymagalności pływania to doskonały przyczynek na powrót do dyskusji, czy obecnie taki wymóg dla wozów bojowych ma jeszcze sens.

Wynikał on z doktryny obowiązującej w latach zimnej wojny, zgodnie z którą wojska Układu Warszawskiego miały w szybkim pancernym ataku, forsując z marszu liczne na Zachodzie przeszkody wodne, zdobywać przyczółki bez budowania przepraw, by w 2 tygodnie dotrzeć do kanału La Manche.

Wozy bojowe z możliwością pływalności stanowiły sedno tej strategii. Do pokonywania przeszkód wodnych przystosowane były bojowe wozy piechoty BWP-1, transportery opancerzone Skot i rozpoznawcze BRDM-2, gąsienicowe Topazy, lekkie czołgi PT-76, a nawet środki wsparcia, jak samobieżna 122 mm armatohaubica 2S1 Goździk. Czy dziś taka potrzeba jest nadal aktualna?

W armiach zachodnich większość wozów bojowych nie ma takiej zdolności. Próby opracowania pływających „bewupów” podejmowane w armiach zachodnich, poza wozami AMX-10, nie udały się. Miał ponoć też pływać szwedzki BWP CV-90, ale ostatecznie konstruktorzy z tego wymogu zrezygnowali.

Niektóre wozy, jak np. koreańskie K21 forsują przeszkody wodne dzięki dodatkowym nadmuchiwanym pływakom dopinanym do wozu. Ale to półśrodek, wymagający wcześniejszych przygotowań i zajmujący czas.

Czas na ciężkie wozy o zwiększonym opancerzeniu, do tego silnie uzbrojone

Zasadniczy problem sprowadza się do tego czy budować wozy bojowe cięższe, lepiej opancerzone, ale niepływające czy lżej opancerzone, za to mające taką zdolność.

Pewnie, że dobrze, kiedy żołnierze mają do dyspozycji wozy, które pozwalają im pokonać przeszkodę wodną bez większych przygotowań. Tylko czy dziś, kiedy środki przeciwpancerne stają się coraz groźniejsze dla nawet lepiej niż lekko opancerzonych pojazdów, takie podejście, zwiększające znacznie ryzyko zniszczenia pojazdu wraz z załogą jest rzeczywiście konieczne?

Czy nie lepiej budować ciężkie wozy o zwiększonym opancerzeniu, do tego silnie uzbrojone, wyposażone w aktywne systemy obrony przed pociskami, stawiając na przeżywalność załogi i zdolności pojazdu do obrony?

To pytanie od dawna dzieli dowódców i wojskowych specjalistów, choć na Zachodzie ta druga wersja zdaje się obecnie dominować. Podzielone są też na ten temat zdania polskich dowódców.

Przykładowo gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych nie przekreśla przyszłości wozów bojowych ze zdolnością do pływania. Natomiast gen. Mirosław Różański, były szef Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, paradygmat dotyczący pływalności zakorzeniony w myśleniu sprzed 1991 r., uważa obecnie za porażkę.

W każdym razie nic nie wskazuje na to, by wojsko zrezygnowało z wymogu pływalności, choć tak naprawdę trudno się rozeznać, jak to jest w rzeczywistości.

Borsuk powstał w ramach projektu nowego pływającego bojowego wozu piechoty

Przed dylematem związanym z konieczną pływalnością z zachowaniem odpowiedniej odporności przeciwminowej, stanęli konstruktorzy nowego bojowego wozu piechoty Borsuk, rozwijanego od 2014 r. . Ma on zastąpić BWP-1.

Ostatecznie powstał gąsienicowy Borsuk w wersji lżej opancerzonej, o wadze 25 t, za to mogący pływać. W tym przypadku zastosowanie bezzałogowej wieży obniżyło wagę pojazdu dzięki czemu można było lepiej go opancerzyć.

Już na etapie projektu konstruktorzy przewidzieli też możliwość wzmocnienia jego opancerzenia oraz zastosowanie aktywnego systemu ochrony wozu. Wtedy jego waga zwiększa się do 30 t. Taki nie popłynie.

Do tego zgodnie z umową zawarta z Koreą Południową możliwy jest zakup produkowanych tam ciężkich wozów bojowych. Raczej nie będą pływać. Możliwe więc, że obok pływającego Borsuka będziemy też mieli niepływające ciężkie wozy koreańskie.

Zamiast ciężkich Borsuków własnej produkcji, których prototyp powinien powstawać jednocześnie z tym pływającym. Dobrze chociaż, iż przewidziano, że gdy pływalność nie będzie niezbędna, polską maszynę można obłożyć dodatkowym pancerzem.