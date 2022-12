Wojskowe ćwiczenia rezerwistów w 2023 roku. Kogo to dotyczy?

W 2023 r. na ćwiczenia wojskowe może dostać powołanie 200 tys. żołnierzy rezerwy. A może nie tylko oni? A może każdy Polak w wieku od 18 do 60 lat? Tych pytań jest więcej.

Informacja o przyszłorocznym szkoleniu rezerw w tak dużej liczbie i szum medialny po błędnym komunikacie wywołały emocje i tak już rozgrzane przez wojnę w Ukrainie.

Tymczasem nie ma w tym nic szczególnego. Armia musi dbać o to, by mieć dobrze przeszkolone rezerwy.

Wojna w Ukrainie pokazała, że zmobilizowani żołnierze bez przeszkolenia, rzuceni na front, giną setkami. A wojnę, jak wiadomo, wygrywają rezerwy.

Problem w tym, że w Polsce szkolenie rezerwistów w ostatnich latach zaniedbano. - Rezerwy osobowe były w ostatnich latach szkolone w minimalnym zakresie - przypomina gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.

Armia zawodowa musi mieć wyszkolonych rezerwistów, którzy wesprą ją w sytuacjach zagrożenia. Zawodowców mamy obecnie w wojsku ok. 130 tys. Armia ukraińska, wraz z powołanymi rezerwistami, liczy ok. 750 tys. żołnierzy.

Do tego rezerwiści nam się zestarzeli. W większości to byli żołnierze, którzy przeszli przeszkolenie wojskowe w armii z powołania. Na ćwiczenia trafiają głównie siwowłosi mężczyźni.

Dla młodych ludzi, którzy po przejściu na armię w pełni zawodową munduru nigdy nie założyli, nie przygotowano żadnej formy przeszkolenia.

Ustawa regulująca powołania na ćwiczenia i mobilizację na wypadek wojny powstała w 1967 r. i pod wieloma względami nie pasowała do potrzeb wojska.

Teraz wojsko dostało możliwość powołania osób, które nigdy nie były żołnierzami. Taki obowiązek przewidziany jest w ustawie o obronie ojczyzny i rozporządzeniu dotyczącym ćwiczeń wojskowych.

Trzeba przygotowywać się do wojny, kiedy jej jeszcze nie ma

Powołanie na przeszkolenie mogą otrzymać rezerwiści w stopniu szeregowego, którzy nie ukończyli 55 lat, w przypadku oficerów i podoficerów do 63. roku życia. Wojsku najbardziej brakuje młodych żołnierzy rezerwy.

Przed profesjonalizacją armii w 2008 r. przeszkolono 45,5 tys. osób. W 2020 r. planowano przeszkolić ok. 38 tys. rezerwistów, a przeszkolono dziesięć razy mniej. Rok później ani jednego. Ćwiczenia praktycznie wstrzymano.

Zagrożenie, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, jest znacznie większe niż jeszcze rok temu. To, że w tej sytuacji wojsko chce szkolić rezerwy, które będą gotowe wzmocnić zawodową armię, to naturalne. Błąd, że nie robiono tego na większą skalę w ostatnich latach.

- Trzeba się przygotowywać do wojny nie gdy ona wybuchnie, ale kiedy jej jeszcze nie ma, nawet jeśli w ogóle może do niej nie dojść - podkreśla gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa SG WP. Stare powiedzenie mówi, że to rezerwiści wygrywają wojny. Muszą jednak być dobrze wyszkoleni.

W przyszłym roku obok rezerwistów w ćwiczeniach wezmą też udział ochotnicy, którzy zdecydowali się odbyć ochotniczą zasadniczą służbę wojskową i zostać rezerwistami. Wojsko chce też powołać 3 tys. osób od 18. do 55. roku życia, które na komisji wojskowej otrzymały kategorie zdrowia „A”, a nie miały dotąd do czynienia z armią.

Będą to przede wszystkim specjaliści najbardziej potrzebni armii, jak logistycy, elektronicy, lekarze czy personel medyczny, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Wojsko twierdzi, że ćwiczenia dla tych osób będą trwały 2 dni i co do zasady będą odbywały się w uczelni.

Osoba kierowana na ćwiczenia wojskowe otrzymuje z zakładu pracy urlop bezpłatny

Przeszkolenie wojskowe może trwać nawet 90 dni. Ale to rzadko wykorzystywane maksimum. W praktyce najczęściej ćwiczenia trwają do 2 tygodni.

Według płk. Mirosława Rysia, szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, powołani będą zapoznawać się z nowoczesną techniką, sprzętem i uzbrojeniem, które wchodzi w skład poszczególnych jednostek.

Osoba kierowana na ćwiczenia otrzymuje z zakładu urlop bezpłatny. Dla biorących udział w ćwiczeniach przewiduje się też rekompensaty finansowe w formie części uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, w zależności od posiadanego stopnia wojskowego.

Dla szeregowego to prawie 130 zł dziennie, dla sierżanta ponad 140 zł, a podporucznikowi przysługuje blisko 200 zł "diety". Jeśli jednak powołani na ćwiczenia zarabiają w swojej pracy więcej, będą mogli wnioskować o wyrównanie. Jeśli ktoś ma trudną sytuację rodzinną, może prosić o przełożenie ćwiczeń na inny terminu lub zwolnienie z nich.

Lepiej przeszkolić mniej żołnierzy, ale dobrze przygotować ćwiczenia

Choć sens i potrzeba szkolenia rezerw jest zrozumiała dla wszystkich, to już prowadzenie ich na tak dużą skalę oraz zakres tego szkolenia budzą rozterki.

Nawet wojskowi mają wątpliwości, czy licząca ok. 130 tys. armia jest gotowa w ciągu roku przeszkolić niemal 2 razy tyle żołnierzy, ile sama liczy. Do tego potrzebna jest odpowiednia baza szkoleniowa, kadry, zabezpieczenie logistyczne i dostateczne wyposażenie.

Teraz okazuje się, że komunikat rozpowszechniony przez media na ten temat zawiera nieścisłości. 200 tys. rezerwistów to górny pułap powołań, który nie jest obligatoryjny, będzie ich o wiele mniej. Tak naprawdę nadal nie wiadomo więc, ile osób w przyszłym roku odbędzie ćwiczenia.

Ważne, by przeszkolenie nie polegało na tym, jak to bywało dotąd, że zwoływano rezerwistów do jednostek na 2 dni, by przymierzyli mundury i dobrali hełmy. Lepiej, gdyby wojsko przeszkoliło mniej żołnierzy, ale ćwiczenia były dobrze przygotowane i efektywne.