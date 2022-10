Wojskowi łącznościowcy i informatycy świętują

Święto Wojsk Łączności i Informatyki, które jest obchodzone 18 października, nawiązuje do daty ustanowienia 18 października 1558 r. pierwszego stałego połączenia pocztowego między Krakowem, a Wenecją przez Wiedeń. Wiele się od tamtych czasów zmieniło, ale nie rola łącznościowców.

Wojska Łączności i Informatyki, których dowódcą jest gen. dyw. Krzysztof Radomski, wchodzą w skład wojsk lądowych.

Odpowiadają za organizację łączności dowódcom i sztabom oraz innym organom dowodzenia w armii w warunkach garnizonowych, jak i polowych, w czasie konfliktu zbrojnego.

Wspomagają też wojskowe procesy decyzyjne. Odpowiadają za zapewnienie sprawnego systemu dowodzenia i łączności. Ich wagę i rolę w armii trudno przecenić.

W epoce radiostacji analogowych nazywano ich „drucikami” bądź „radzikami”. Obecnie nikt z łącznościowców i informatyków już nie żartuje. W dobie cyfrowych urządzeń i kabli światłowodowych nie ma już wątpliwości, że bez nich nie może istnieć nowoczesna armia.

Wiadomość, która jeszcze nie tak dawno musiała pokonać setki czy nawet tysiące kilometrów pędząc z prędkością konia, dziś pokonuje ten dystans w ciągu sekundy, po naciśnięciu jednego klawisza.

Łącznościowcy i informatycy zapewniają wojsku łączność przewodową, radiową, satelitarną oraz organizują system poczty polowej. Szczególnie ważną rolę pełnią w działaniach organizowanych przez wojska specjalne.

W tym celu wykorzystują potencjał telekomunikacyjny kraju, czyli istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz jednostki i pododdziały wojsk łączności. Istotnym zadaniem jest również szeroko pojęte wspomaganie informatyczne procesów decyzyjnych.

Łączność i informatyka pełną ważną rolę we współczesnych działaniach zbrojnych

W dniu święta, kiedy wszyscy składają łącznościowcom i informatykom życzenia i podziękowania za codzienny trud, warto przypomnieć, jak ważną rolę pełnią we współczesnych działaniach zbrojnych.

Trudno dziś sobie wyobrazić żołnierzy bez łączności. Jej utrata to ważny powód do odwołania każdej operacji. Amerykanie ukuli nawet bardzo popularne powiedzenie: bez łączności nie ma bomb (no comms, no bombs), które w pełni oddaje rolę, jaką łącznościowcy odgrywają na współczesnym polu walki.

Są we wszystkich rodzajach sił zbrojnych oraz rodzajach wojsk. Odpowiadają za zapewnienie wszechstronnej łączność, dostosowanej do przeznaczenia bojowego i specyfiki ich działań. Dopasowują system komunikacji w zależności od tego, gdzie i kiedy będzie prowadzona misja.

Budują wielopoziomowy system, ustalają, na jakich środkach łączności i częstotliwościach będą pracować żołnierze, kto za co odpowiada w czasie operacji, jakie obowiązują kryptonimy i tabele sygnałowe oraz tryb pracy radiostacji. Ustalają reżimy czasowe ich użycia, by utrudnić ich wykrycie.

Dzięki łączności i informatyce żołnierze działają skutecznie w każdych warunkach bojowych

Jak widać opinie, że to obecnie najważniejszy rodzaj wojsk, są prawdziwe. Wojna w Ukrainie to potwierdza. Szeroki wachlarz zadań, które wykonują w czasie pokoju jak i konfliktu zbrojnego wymagają posiadania odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu łączności wyposażenia.

Takiego sprzętu i wyposażenia jest w Wojskach Łączności i Informatyki jest coraz więcej, dzięki temu żołnierze działają profesjonalnie i skutecznie w każdych warunkach bojowych.

Wojsko dysponuje nowoczesnymi radiostacjami cyfrowymi typu FALCON II AN/PRC, a także RRC 9311 systemu PR4G F@STNET oraz HARRIS RF, przeznaczonymi do pracy cyfrowej i analogowej w sieciach i kierunkach radiowych, wykorzystywanych do utrzymywania łączności w dalekosiężnych relacjach radiowych na szczeblu taktycznym.

Umożliwiają one sterowanie fonem oraz transmisję danych w systemie synchronicznym i asynchronicznym w łączu jawnym i utajnionym z funkcją LDV (Last Ditch Voice), która jest dostępna tylko w trybie 3G i pozwala radiostacji na nadawanie głosowe w trybie cyfrowym w niezwykle niesprzyjających warunkach.

Mają też przewoźno-przenośne terminale satelitarne PPTS-1.8 przeznaczone do nawiązania łączności satelitarnej w warunkach polowych. Systemy te są przystosowane do współpracy z elementami polowego cyfrowego systemu łączności Storczyk oraz innymi stacjami i urządzeniami łączności.

To także przenośne VSAT (Very Small Aperture Terminal), które mieszczą się w plecaku, ważą ok. 15 kg, odporne na różne warunki atmosferyczne, pozwalające jednocześnie przesyłać obraz wideo, dźwięk, a także dane.

Do tego dochodzą różnego rodzaju aparatownie przeznaczone do sprzężenia sieci łączności radiowej pola walki z polową cyfrową siecią łączności radioliniowo-przewodowej (system Storczyk) w zintegrowany system łączności cyfrowej (ZSŁC) polowej sieć łączności szczebla taktycznego

Także węzły, w tym teleinformatyczny system Jaśmin, przeznaczone do budowy w technologii IP (Internet Protokół) sieci teleinformatycznych rozwijanych w warunkach mobilnych na wszystkich szczeblach dowodzenia.

Do komunikacji pomiędzy stanowiskami dowodzenia wykorzystywane są połączenia radiowe i satelitarne, zautomatyzowane wozy dowodzenia WDŁ-3 oraz wiele innego sprzętu.

Od utworzenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu mija 25 lat

Dodajmy, że święto łącznościowców i informatyków zbiegło się niemal z 25. rocznicą utworzenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, gdzie swoje szlify zdobywają specjaliści tych wojsk. Zegrzyńskie Centrum powstało w 1997 roku na bazie rozformowanych: Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu oraz Centrum Szkolenia Łączności w Legnicy.

To nowoczesna instytucja szkolnictwa wojskowego przygotowująca specjalistów łączności i informatyki na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, dysponująca najnowocześniejszym sprzętem łączności i informatyki.

Tu też szkolenie zintegrowane odbywają żołnierze OT, które zamyka roczny etap szkolenia indywidualnego i weryfikuje umiejętności żołnierzy OT przed rozpoczęciem kolejnego etapu szkolenia jakim jest szkolenie specjalistyczne.

Często wciąż jeszcze w jednostkach wojskowych obok najnowszego zautomatyzowanego sprzętu łączności można znaleźć sprzęt analogowy, tzw. starego parku. To wciąż się zmienia, ale z pewnością problem nie zniknie w najbliższych kilku latach.

To niestety proces długotrwały, który w wojskach lądowych na dobre rozpoczął się właściwie w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Ważne żeby trwał i był jak najbardziej dynamiczny. Łącznościowcy i informatycy chcieliby, by nie było to życzenie od święta.