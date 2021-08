Wojskowy Pegaz nie nadleci. Postępowanie do kosza

Pegaz ponownie nie doleciał do wojska... W ostatnich dniach lipca 2021 r. Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował informację o unieważnieniu postępowania przetargowego na zakup pojazdów wielozadaniowych o kryptonimie Pegaz dla Wojsk Specjalnych. Nie wzbudziłoby to większych emocji, gdyby nie fakt, że wojsko chce kupić te pojazdy od prawie dekady. Bezskutecznie...

Samochody w dwóch wersjach

Częste zmiany wymagań w przetargu

Tak jednak się nie stało. Prace koncepcyjne nad Pegazem, w wyniku których określono wymagania operacyjne wielozadaniowego pojazdu, rozpoczęto w 2011 r. Dlatego do Pegaza przyklejono łatkę jednego z najbardziej nieskutecznie prowadzonych programów modernizacyjnych.W rok po zakończeniu prac koncepcyjnych IU rozpoczął fazę analityczno-koncepcyjną projektu. Planowano pozyskanie dla Pegaza 500 wozów. 200 z nich miały otrzymać Wojska Specjalne.Rozpoczęcie dostaw zamierzano rozpocząć w 2017 r... Najpierw wozy opancerzone miały otrzymać Wojska Specjalne (w sumie 150) oraz Żandarmeria Wojskowa - 130 sztuk.W zamiarach pierwsze 105 pojazdów trafiłoby do żołnierzy do 2022 r. W drugim etapie, po 2023 r., ponad 300 maszyn planowano przekazać również Wojskom Lądowym. Wozy miały być w dwóch wersjach. Bojowej - pięcioosobowej oraz czteroosobowej - z przeznaczeniem na wozy specjalistyczne i dowodzenia.Miały to być pojazdy o dużej mobilności, zdolne do pokonywania przeszkód terenowych, wzniesień o nachyleniu do 60 stopni oraz przeszkód wodnych do głębokości 50 cm, mogące działać przy temperaturach od minus 45 st. C do plus 55 st. C.Miały też zapewnić możliwość przewozu dodatkowego uzbrojenia i amunicji, a także posiadać przynajmniej minimalną odporność balistyczną i przeciwminową - zgodnie ze standardami NATO.Z tych planów nic nie wyszło. W anulowanym niedawno postępowaniu zaplanowano kupno zaledwie 15 pojazdów dla Pegaza z opcją na dostawy kolejnych 90 sztuk.Z jednej strony: trudno się dziwić, że wojsko nie chce kupować tego, co mu się na siłę oferuje i do tego za wygórowaną cenę, zamiast tego, co chce mieć. Z drugiej jednak - dotychczasowe przetargi, zwłaszcza ostatni, mogą świadczyć, że wymogi techniczno-taktyczne określone dla samochodów, które wojsko chce pozyskać, są wyśrubowane.- To nie do końca jest tak, że wszystkiemu winien jest Inspektorat Uzbrojenia, na którym najchętniej wiesza się psy za przetargowe niepowodzenia - mówi WNP.PL Jarosław Wójcik, dyrektor handlowy firmy Concept, producenta różnych wersji pojazdu Dino. - Tak naprawdę to tylko komórka odpowiedzialna za to, by kupić to, co zostało wskazane przez gestora. Dopisywanie i zmiana wymagań w procedurze przetargowej na kolejnych etapach to częsta praktyka wojska.Zobacz też: Pociski Spike NOLS wystrzelone

Trudna droga realizacji tego projektu stanowi kolejny przykład, że system zakupów dla armii sprzętu i uzbrojenia powinno się jak najszybciej zmienić. Rozwiązaniem tego problemu miała być Agencja Uzbrojenia. Ale to wciąż plany....