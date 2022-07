Wojskowy świat zaskoczony nowym pociskiem. Jego "kuzyn" jest już w Polsce

Inteligentny i skupiony na celu. Taki jest jest pocisk 6. generacji Spike NLOS 6 izraelskiej firmy zbrojeniowej Rafael. Zapewnia on zwiększony zasięg, możliwość strzelania salwą, a także nowe zdolności dotyczące kierowania. Polska jest zainteresowana pociskami z rodziny Spike. Pociski LR, produkcji Mesko, to podstawowy system przeciwpancerny naszej armii.

Pocisk NLOS 6 skutecznie zwalcza cele leżące poza linią widoczności. Może być odpalany z platform powietrznych, lądowych lub morskich.

Szósta generacja Spike NLOS wywodzi się z rodziny pocisków Spike użytkowanych dziś przez niemal 40 krajów na świecie.

Polska też należy do tej grupy. Od lat użytkuje pociski Spike LR, produkowane przez Mesko na licencji Rafaela. Zakład zapowiada rozwinięcie swoich możliwości produkcyjnych do poziomu Spike LR2.

Przy budowie pocisków precyzyjnych 6. generacji Spike NLOS o ulepszonych zdolnościach, uwzględniających potrzeby współczesnego pola walki, izraelska firma zbrojeniowa Rafael wykorzystała doświadczenia zdobyte przy produkcji wcześniejszych rakiet z rodziny Spike.

Dziś różne ich warianty użytkują armie prawie 40 krajów, w tym Polska. Większość izraelskich systemów uzbrojenia została sprawdzona w walce. Szósta generacja Spike NLOS, tak jak wcześniejsze pociski tej rodziny, kierowana jest optoelektronicznie. Obok dużej precyzji ma znacznie dłuższy zasięg od swoich poprzedników. Do 50 km po odpaleniu ze śmigłowca i do 32 km z platform lądowych i morskich, bo z takich platform może też być odpalany.

Zobacz też: Ukraina niestety przegrywa. Problem: nie chcemy o tym słyszeć

Nie widzi, ale zniszczy

Zdolności odpalania pocisku spoza zasięgu widoczności, czyli atakowania celów niewidocznych w momencie wystrzelenia, oraz pasywne kierowanie, pozwalają uniknąć ognia przeciwnika zwiększają przeżywalność platformy.

Jak twierdzi producent, nowy pocisk zapewnia też krytyczne zdolności wywiadu taktycznego i oceny uszkodzeń w czasie rzeczywistym, umożliwia wybór celów i przerwanie misji podczas lotu. Może działać zarówno w warunkach ofensywnych, jak i defensywnych.

- Spike NLOS ewoluował przez lata. Teraz widzimy jego najbardziej zaawansowany model, jego szóstą generację - mówi Ran Gozali, szef działu systemów lądowych i morskich Rafaela.

Nowa generacja daje nowe możliwości

Jedną z nowych możliwości tych pocisków jest skuteczna neutralizacja celów, w tym np. odparcie ataków rojów dronów. Można nimi strzelać salwą. Spike NLOS 6 może być odpalany przez jednego operatora z jednej wyrzutni. Może on jednocześnie odpalić i kierować salwą do czterech pocisków znajdujących się w powietrzu. Daje to efekt zaskoczenia przeciwnika i znaczące efekty obronne.

Kierowanie odpalonymi pociskami może być przekazywane podczas lotu pomiędzy różnymi platformami na polu walki, co umożliwia współpracę między różnymi systemami i zapewnia nieprzerwane tempo operacji.

Przykładowo, jeśli śmigłowiec odpalił pocisk NLOS 6 przeciwko celowi o dużej wartości, ale kontynuuje lot poza obszar zagrożenia, pojazd znajdujący się na ziemi w tym obszarze lub w pobliżu strefy ataku może przejąć kierowanie odpalonym pociskiem i naprowadzać go na wskazany cel.

Ten pocisk skupia się na celu

Pocisk pozwala też pozyskiwać obraz z pola walki w czasie niemal rzeczywistym. Spike NLOS 6. generacji został bowiem zintegrowany z zupełnie nowymi zdolnościami Rafaela, pozwalającymi na pozyskiwanie obrazu, jak i szybkie jego przekazanie do pocisku.

Teraz, zamiast przekazywania koordynatów celu, jak to jest w innych pociskach tej rodziny, obrazy celu można dopasować do obrazów wideo zarejestrowanych podczas lotu pocisku, wyznaczając cel dla odpowiedniego operatora.

Po raz pierwszy skupiono się na samym celu, a nie na jego współrzędnych lub lokalizacji, co umożliwia bardziej precyzyjny atak. Ta zdolność jest szczególnie przydatna w przypadku ataku na kilka podobnych celów lub obiektów.

Jeśli w pobliżu zidentyfikowano wiele czołgów wroga, zdolność pozyskiwania obrazu celu pozwala Spike NLOS 6. generacji rozróżnić pojazdy i zidentyfikować czołg dowódcy lub najbardziej groźne jego systemy ogniowe i celnie w nie uderzyć. Według Rafaela większość tych zdolności mogłoby być zaimplementowane również do wcześniejszych wersji Spike'ów.

Spike z Mesko się kończy. Co dalej?

Polska stoi przez zadaniem pozyskania kolejnych nowoczesnych systemów przeciwpancernych. Od lat żołnierze użytkują pociski Spike LR, produkowane na licencji Rafaela w zakładach Mesko w Skarżysku Kamiennej.

Umowę na produkcję w Polsce tych pocisków podpisaliśmy z koncernem Rafael w 2003 r. Jej wartość to ok. 1,487 mld zł. W 2007 r. rozpoczęła się ich produkcja licencyjna w firmie Mesko. Pierwsza partia pocisków Spike w liczbie 2675 została dostarczona wojsku do 2013 r. W końcu 2015 r. podpisano umowę na 1 tys. kolejnych pocisków, o wartości ok. 600 mln zł.

To jeden z najbardziej z udanych przykładów współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z zagranicznym, która trwa już kilkanaście lat. Tyle że umowa na produkcję przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike przez Mesko się skończyła.

Wyprodukowano ich ponad 3,5 tys. W tym roku zakłady dostarczą ostatnią partię tych pocisków, które są najważniejszą bronią przeciwpancerną polskich żołnierzy. Długo nie było informacji, co będzie dalej z ich produkcją.

Rodzina Spike chce zostać w Polsce

Jak dowiedział się WNP.PL od przedstawicieli zarządu firmy Mesko, po rozmowach z Rafaelem, w zakładach trwają przygotowania do uruchomienia linii produkcyjnej nowej generacji tych pocisków, Spike-LR2.

Pociski te będą miały głęboko zmodernizowany system naprowadzania z nową, niechłodzoną kamerą termowizyjną oraz ulepszonym systemem naprowadzania telewizyjnego.

Zobacz też: Polskie firmy chcą iść do wojska. Jest potencjał

Innym ich walorem ma być możliwość fuzji informacji z obu kamer, a także podwyższona przebijalność pancerza i większy zasięg pocisków do 5,5 km.

Z informacji przekazanych naszemu portalowi przez przedstawicieli Rafaela wynika, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby Polska produkowała również inne pociski z tej rodziny.

- Trwają intensywne rozmowy, żeby kontynuować program na fundamencie produkcji ppk Spike LR2 - zapewnia WNP.PL Roland Steinbrecher, dyrektor regionalny ds. marketingu międzynarodowego i rozwoju biznesu w Rafael Advanced Defence Systems.

Przypomina, że to technologia sprawdzona w boju. - Oczywiście tak samo, jak w przypadku pocisków LR1, Mesko otrzyma dodatkową technologię, umożliwiającą zakładom ich produkcję. Będzie to nowsza wersja dokładnie takiego samego pocisku, jak LR1, kompatybilnego ze wszystkimi dotychczasowymi wyrzutniami. Każda wersja pocisków z rodziny Spike, którą zamówi Polska, może być tu produkowana - zapewnia.