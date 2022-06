Wojskowy szantaż Turcji. USA pozostają nieugięte

Wyraźny sprzeciw Turcji wobec przyjęcia do NATO Finlandii i Szwecji grozi zablokowaniem tych dążeń. Ankara ma pretensje głównie do Szwecji, ale też w pewnym stopniu do Finlandii, za udzielanie azylu Kurdom. Recep Tayyip Erdogan próbuje ugrać przy tym zdjęcie ograniczeń na sprzedaż broni dla Turcji. Jednak Stany Zjednoczone pozostają tu nieugięte.

Turcja domaga się zaprzestania wspierania Partii Pracujących Kurdystanu (PKK) oraz zwolenników muzułmańskiego duchownego Fethullahem Gulenem, którego oskarża o próby zamachu stanu w 2016 r., co rząd Erdogana nazywa wsparciem Sztokholmu dla organizacji terrorystycznych.

Analitycy uważają, że na decyzje prezydenta Erdogana wpływ ma też irytacja spowodowana nałożeniem ograniczeń na sprzedaż broni dla Turcji, wprowadzonych przez kraje UE po militarnej interwencji sił tureckich w Syrii w 2019 r.

USA nie zgodziły się też na sprzedaż Turcji samolotów F-35 w związku z zakupem przez nią rosyjskich systemów balistycznych S-400.

Komentatorzy śledzący działania Ankary uważają jednak, że ostatecznie Turcja zgodzi się na rozszerzenie NATO i dołączenie Finlandii i Szwecji do sojuszu. Pozostaje jedynie kwestia ceny, jaką prezydent Turcji będzie chciał uzyskać za tę zgodę.

Według Waszyngtonu członkowie NATO pracują właśnie nad ustaleniem, jakie propozycje Turcja zaakceptuje w zamian za pozwolenie Szwecji i Finlandii na przyłączenie się do sojuszu. Jedno z pytań, jakie pojawiło się w ramach tych negocjacji, dotyczyło możliwości ponownego dopuszczenia Turcji do programu F-35.

Podczas dyskusji w ramach konferencji D-Wash zorganizowanej przez grupę dziennikarzy piszących o wojsku, Adam Smith, przewodniczącego Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów odpowiedział na te spekulacje jednoznacznie: - Turcja nie wróci do programu F-35.

Bicie dzwonów na alarm

Trzeba dodać, że Turcja była wczesnym partnerem w programie F-35 i pomogła sfinansować rozwój odrzutowca. Plan zakładał zakup 100 samolotów F-35A, które kupiło wiele krajów NATO. Jednak decyzja Ankary o zakupie rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej S-400 była dla NATO niczym bicie dzwonów na alarm.

USA i inne kraje zgłosiły obawy, że rosyjski system zostanie wykorzystany do zbierania informacji o F-35 dla Moskwy. Mimo to, po kilku latach negocjacji, Turcja w lipcu 2019 r. otrzymała rosyjskie S-400, za co administracja Trumpa wyrzuciła ten kraj z programu F-35.

Ankara nie tylko nie dostała floty myśliwców stealth, ale też musiała zrezygnować z korzyści, jakie tureckiemu przemysłowi dawał udział w tym programie. Co będzie teraz?

Powrót do programu F-35

Planowane po ataku Rosji na Ukrainę rozszerzenie NATO zostało zablokowane przez Turcję, która odrzuca możliwość trójstronnych rozmów ze Szwecją i Finlandią. Początkowo zakładano, że sytuacja zostanie szybko rozwiązana. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO mówił, że spodziewa się szybkiego przyjęcia obu krajów nordyckich do sojuszu.

Miesiąc później komentarze Stoltenberga wydają się wskazywać, że pogodził się i akceptuje fakt, że Turcja nie planuje wycofać swojego stanowiska w najbliższym czasie. Może się zatem okazać, że nadchodzące czerwcowe spotkanie na szczycie NATO w Madrycie, które jeszcze kilka tygodni temu wyglądało, że będzie głównie świętowaniem dwóch nowych członków i kolejnym przykładem zwiększonej jedności NATO po inwazji na Ukrainę, wcale takim nie będzie.

Zdaniem amerykańskich komentatorów, to potencjalnie niezręczna sprawa. W rezultacie pojawiły się sugestie, że największą obecnie kartą przetargową, jaką musi grać administracja Bidena, jest oferowanie Turcji broni, zwłaszcza ponowne wejście do programu F-35.

Nie chodzi o ukaranie Turcji

Adam Smith nie widzi jednak możliwości, aby Ankara mogła otrzymać myśliwce stealth F-35. Systemy S-400 są wciąż problemem.

- Nie chodzi o ukaranie Turcji za zakup rosyjskich systemów uzbrojenia. Chodzi o to, aby nie mieć S-400 w tym samym miejscu co F-35 i narażać się na potencjalną utratę ważnych informacji na rzecz Rosjan - uważa Smith, choć wskazuje, że nadal istnieją inne dźwignie, za które potencjalnie można pociągnąć.

Jakie? - Myślę, że sposób, w jaki to się kończy, to dostarczenie Turcji jakiejś broni. Prawdopodobnie nie będzie to F-35… Nie wiem, co Europa sprzedaje lub będzie chciałaby sprzedać Turcji. Myślę jednak, że na tym właśnie ten spór się zakończy - powiedział Smith.

Problem z zaufaniem

Amerykańscy politycy nie wykluczają, że nawet wówczas Erdogan może powiedzieć, że Turcja nie głosuje na Szwecję i Finlandię, bo nie zaoferowano jej wystarczająco dużo. Wskazują jednak, że to jedyna dźwignia, jaką NATO I UE obecnie mają.

Nawet jeśli Erdogan uzna, że to jego najlepsza gra, to zadaniem Amerykanów, jak również Szwecji i Finlandii jest negocjowanie i to właśnie trzeba będzie robić.

Wskazał, że Stany Zjednoczone muszą być bardziej elastyczne w kontaktach z krajami, aby zbudować koalicję z państwami, które mogą nie chcieć podejmować trudnych wyborów dotyczących utrzymywania więzi z USA zamiast relacji z Chinami i Rosją.

- Wciąż mamy problem z zaufaniem do nas reszty świata - podsumował Smith. Twierdzi, że jest wielu członków Kongresu, którzy są przekonani, że Ameryka jest idealna. Nie rozumieją, że jest cała masa krajów na świecie, które nie chcą wybierać, kiedy słyszą, że musisz być z nami, albo z Rosją i Chinami. Trzeba to brać pod uwagę.