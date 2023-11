Wołodymyr Zełenski wybiera się do Izraela po przełom bijący w Rosję

Będzie przełom w międzynarodowym układzie sił? Obserwatorzy sugerują, że wizyta prezydenta Ukrainy, który w najbliższych dniach uda się do Izraela, może pokazać zwrot w polityce Izraela wobec Moskwy. Możemy usłyszeć o wojskowej pomocy Tel Awiwu dla Ukrainy i kontraktach na broń.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Przed zimą Ukraina potrzebuje pilnie dodatkowych systemów przeciwlotniczych do ochrony infrastruktury krytycznej.

Izraelscy żołnierze zniszczyli ok. 300 wejść do tuneli Hamasu oraz uderzyli w 4,3 tys. celów. Hamas stracił kontrolę nad północną Strefą Gazy.

Dwa wojskowe Herkulesy z polskimi obywatelami ewakuowanymi ze Strefy Gazy do Egiptu wylądowały już w Warszawie. Do Polski przyleciało 18 osób. Ewakuacja wciąż trwa.

Źródła ukraińskie i rosyjskie zauważyły, że choć warunki pogodowe wpływają na pole bitwy na Ukrainie, to nie wstrzymują całkowicie działań. Rzecznik ukraińskich sił lądowych podpułkownik Wołodymyr Fityo potwierdził 13 listopada, że deszcz i błoto w Donbasie utrudniają działania manewrowe wojsk. Z kolei mgła i deszcz utrudniają rosyjski i ukraiński wywiad powietrzny i prowadzą do zmniejszenia liczby ataków.

O tym, że krwawe walki wciąż się toczą, świadczą rosnące straty rosyjskie pod Awdijiwką. Jak przekazał mer Awdijiwki Witalij Barabasz przewyższyły już straty poniesione przez Rosjan pod Wuhłedarem i Bachmutem.

Miało tam zginąć co najmniej 3-4 tys. żołnierzy, a 7-8 tys. jest rannych. Zniszczono ponad 400 jednostek sprzętu. Sytuacja wojsk ukraińskich w tym rejonie, odpierających ciągłe rosyjskie ataki, jest wciąż trudna.

Stany Zjednoczone oszacowały straty Ukrainy w wojnie z Rosją na 190 tys. żołnierzy, z czego co najmniej 70 tys. zginęło, a aż 120 tys. zostało rannych. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na przełomie października i listopada straty osobowe rosyjskiej armii przekroczyły 300 tys. żołnierzy.

Ukraina przygotowuje się na prognozowaną, zakrojoną na szeroką skalę serię rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną w nadchodzącej zimie. Wicepremier Ukrainy Iryna Wierieszczuk powiedziała 13 listopada, że siły zbrojne przygotowują zdolności obrony powietrznej.

Kijów wciąż jednak potrzebuje dodatkowych systemów obrony powietrznej i rakiet dalekiego zasięgu, takich jak m.in. ATACMS, aby uderzyć w tyły Rosji.

Wołodymyr Zełenski spróbuje zmienić nastawienie Izraela do Rosji

Rosyjskie media państwowe opublikowały, a później wycofały doniesienia o „przegrupowaniu” sił rosyjskich na wschodnim (lewym) brzegu obwodu chersońskiego na pozycje dalej na wschód od rzeki Dniepr. Rosyjskie MON nazwało doniesienia o przegrupowaniu na wschodnim brzegu obwodu chersońskiego prowokacją.

Ambasador USA na Ukrainie Bridget Brink oświadczyła, że 13 listopada setny statek cywilny opuścił korytarz Morza Czarnego. Ukraina wykorzystała korytarz do eksportu żywności i innych towarów, których wysłano już 3,7 mln ton.

W najbliższych dniach prezydent Ukrainy uda się do Izraela. Wizyta ta już okrzyknięta została jako przełomowa w międzynarodowym układzie sił. Izrael, mimo że potępił rosyjską agresję, to wobec wojny w Ukrainie zachowywał się wstrzemięźliwie.

Kilkakrotnie odmówił wysyłania Kijowowi broni, zwłaszcza systemów obrony powietrznej. Nie dołączył do amerykańskich sankcji przeciwko Moskwie. Teraz to się może zmienić.

Zwrot w polityce Moskwy, wywołany wojną w Gazie, jej oświadczenia, że Izraelowi, jako mocarstwu okupacyjnemu nie przysługuje prawo do samoobrony, a działania armii izraelskiej porównano do hitlerowców.

To spowodowało, że Jerozolima uznała, iż na Rosję w sprawie łagodzenia ewentualnych konfliktów w Iranem czy Syrią nie ma co liczyć. Niewykluczone zatem, że podczas wizyty Zełenskiego usłyszymy o wojskowych kontraktach dla Ukrainy.

Wojna Izraela z Hamasem do końca. Ma zostać całkowicie zniszczony. Inaczej będzie groźny

Armia izraelska zniszczyła już w Strefie Gazy ok. 300 wejść do tuneli Hamasu i uderzyła w 4,3 tys. celów. Tel Awiw poinformował też, że jej żołnierze wyeliminowali 21 terrorystów, którzy zdołali przeniknąć do tłumu cywilów i rozpoczęli ostrzał z terenu szpitala Al-Kuds w Gazie.

Izraelski minister obrony Joaw Galant oświadczył, że Hamas stracił kontrolę w Gazie, a jego bojownicy uciekają na południe. Cywile rabują ich bazy, nie wierzą już w rząd Hamasu.

Premier Benjamin Netanjahu po raz kolejny oświadczył, że Izrael będzie prowadził z Hamasem wojnę do końca. Powiedział, że to nie jest ani operacja, ani runda, ale wojna do końca.

Ta niespodziewana wypowiedź zaskoczyła tym bardziej, ponieważ nastąpiła po informacji, że Hamas przekazał mediatorom z Kataru, że jest gotowy uwolnić do 70 kobiet i dzieci przetrzymywanych w Gazie, w zamian za pięciodniowy rozejm.

Przed 7 października Hamas w Strefie Gazy liczył ok. 30 tys. bojowników. Siły te podzielono na pięć regionalnych brygad. To ok. 24 bataliony i ok. 140 kompanii. Kilka tysięcy bojowników już ginęło lub zostało rannych. Hamas nadal ostrzeliwuje Izrael rakietami, które zastrzeliwuje przeciwlotniczy system Żelazna Kopuła.

Premier Izraela ostrzegł też libański Hezbollah, sojusznika palestyńskiego Hamasu, by nie popełnił błędu i nie przyłączył się do wojny, bo przypieczętuje to los Libanu. Na granicy izraelsko-libańskiej wciąż dochodzi do wymiany ognia.

Coraz liczniejsze protesty, przeciwko izraelskim atakom na ludność cywilną Gazy

Izraelskie czołgi zajęły pozycje u bram głównego szpitala Al-Szifa w mieście Gaza. To ważny celu wojsk izraelskich w walkach o przejęcie kontroli nad północną częścią Strefy Gazy. Twierdzą, że w tunelach pod szpitalem Al-Szifa znajdują się centra dowodzenia i składy broni Hamasu.

Szpital ten stał się symbolem kryzysu humanitarnego. W poniedziałek wciąż znajdowało się tam co najmniej 650 pacjentów, którzy liczyli na ewakuację do innej placówki medycznej przez Czerwony Krzyż. Z powodu braku paliwa zabrakło prądu do zasilania aparatury w inkubatorach. Trzeba było wyciągnąć z nich kilkanaście niemowlaków. Podczas przenosin czworo z nich zmarło.

Od 5 listopada ponad 200 tys. mieszkańców Gazy ewakuowało się na południe korytarzami ewakuacyjnymi. Armia nadal zachęca ludność cywilną Gazy do tymczasowego opuszczenia miasta i przeniesienie się na południe ze względu na bezpieczeństwo.

Przez europejskie stolice przetaczają się demonstracje mieszkańców protestujących przeciwko antysemityzmowi w ich krajach. Ale Izrael przestał być już ofiarą Hamasu. Coraz liczniejsze są protesty, przeciwko izraelskim atakom na ludność cywilną Gazy.

Takie demonstracje odbyły się m.in. w Niemczech i Francji. W Wielkie Brytanii doprowadziły nawet do zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych, którym został były brytyjski premier David Cameron.

Do Polski przyleciało 18 osób ewakuowanych ze strefy Gazy. Będzie ewakuacja kolejnych

Izrael przyznał w poniedziałek, że rośnie presja międzynarodowa na jego kraj w związku z ofensywą izraelskich wojsk w Strefie Gazy. Minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen oświadczył, że Tel Awiw musi podjąć wysiłki w celu przedłużenia legalności tych działań.

Sekretarz stanu USA zapowiedział, że Stany Zjednoczone nie wykluczają kolejnych nalotów na grupy powiązane z Iranem, jeśli ataki na siły amerykańskie w Iraku i Syrii nie ustaną.

Dwa wojskowe Herkulesy z polskimi obywatelami ewakuowanymi ze Strefy Gazy do Egiptu wylądowały już w Warszawie. Do Polski przyleciało 18 osób. Nie wszelkim udało się wyjechać ze Strefy Gazy. Ewakuacja wciąż trwa. Polski kontyngent wojskowy i polskie samoloty transportowe mają obsługiwać most powietrzny między Warszawą a Egiptem do 19 listopada.

Te, które poleciały po polskich obywateli do Egiptu, nie leciały puste. Na swoich pokładach miały 6 ton pomocy humanitarnej, ale najważniejszym zadaniem pilotów było przewiezienie do Polski polskich obywateli.