Wołodymyr Zełenski wzywa do stworzenia "koalicji samolotowej"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w poniedziałek po rozmowach z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem, że chce stworzenia "koalicji samolotowej" i zasugerował, że niedługo mogą zostać podjęte jakieś decyzje w tej sprawie.

Zełenski przyleciał w poniedziałek rano z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Wielkiej Brytanii, która jest jego kolejnym etapem podróży po głównych państwach europejskich - w poprzednich dniach był we Włoszech, w Niemczech i we Francji. Tym razem nie został przyjęty przez Sunaka na Downing Street, lecz w Chequers, oddalonej o 60 km od Londynu wiejskiej rezydencji premierów Wielkiej Brytanii.

Po rozmowach z Sunakiem o dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy Zełenski powiedział, że odrzutowce są "bardzo ważnym tematem dla nas, ponieważ nie możemy kontrolować nieba", po czym dodał. - Myślę, że w najbliższym czasie usłyszycie ważne decyzje, ale musimy jeszcze trochę popracować.

Sunak nie złożył żadnych nowych deklaracji w sprawie odrzutowców, ale powiedział, że Wielka Brytania może "odegrać dużą rolę", i poinformował, że ogłoszone już wcześniej szkolenia ukraińskich pilotów w zakresie obsługi zachodnich odrzutowców, zaczną się "stosunkowo szybko".

Tuż przed przylotem Zełenskiego brytyjski rząd poinformował, że przekaże Ukrainie setki kolejnych pocisków do obrony powietrznej, a także setki dronów o zasięgu powyżej 200 km. Szczegóły na temat tego, co i kiedy będzie przekazane, zostaną podane w wydanym później komunikacie.

Brytyjski premier zapewnił też Zełenskiego, że Wielka Brytania pozostaje zaangażowana we wsparcie dla Ukrainy. "Jak powiedzieliśmy na samym początku, Wielka Brytania pozostanie niezłomna we wspieraniu Ukrainy i jej mieszkańców" - powiedział Sunak i dodał, że ważne jest, aby Kreml wiedział, iż Wielka Brytania "nie cofnie się" i "jesteśmy tu na dłuższą metę".

Ukraiński prezydent został zapytany po rozmowach o spodziewaną kontrofensywę przeciwko siłom rosyjskim. - Naprawdę potrzebujemy jeszcze trochę czasu - nie za dużo. Będziemy gotowi za jakiś czas - powiedział, dodając, że nie może się podzielić niektórymi informacjami w tej sprawie, by nie dawać Rosji możliwości przygotowania się.