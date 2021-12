Wozy rozpoznawcze Żmija trafią na granicę Polski z Białorusią

Pierwsze terenowe samochody rozpoznawcze Żmija przekazane wojsku trafią na polsko-białoruską granicę – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który we wtorek przekazał pojazdy i spotkał się z żołnierzami służącymi na granicy.

Mitsubishi to podstawa

Pojazdy dalekiego rozpoznania Żmija są przeznaczone dla pododdziałów rozpoznawczych działających na tyłach przeciwnika na głębokości do 150 km, zwalczania celów lekko opancerzonych i nisko lecących celów powietrznych oraz do wsparcia ogniowego żołnierzy prowadzących rozpoznanie piesze.Pojazdy są przystosowane do transportu drogą powietrzną z wykorzystaniem śmigłowców (na zawieszeniu zewnętrznym) i samolotów transportowych, z których mogą być desantowane na spadochronach. Pozwalają wypełniać zadania rozpoznawcze przez załogę w oderwaniu od wojsk własnych, mogą być użyte do transportu zaopatrzenia, a ich konstrukcja umożliwia montaż różnych typów uzbrojenia strzeleckiego.

Pojazdy Żmija wyprodukowano z wykorzystaniem zmodyfikowanego podwozia samochodu Mitsubishi L200. Napędza je silnik wysokoprężny o mocy 180 KM z maksymalnym momentem obrotowym 430 Nm, sześciobiegową manualną skrzynię biegów i skrzynię rozdzielczo-redukcyjną z blokadą międzyosiowego mechanizmu różnicowego, pozwalająca na tryb pracy 4x2, 4x4, 4x4 zblokowany i 4x4 ze zredukowanym przełożeniem.

Opancerzenie odpowiada natowskiej normie STANAG 4569, wozy wyposażono w systemem łączności radiowej oraz elektryczną wyciągarkę o zdolności holowania drugiego pojazdu o takiej samej dopuszczalnej masie całkowitej.

Prędkość maksymalna pojazdu to 140 km/h na drogach utwardzanych i 100 km/h po drogach gruntowych. Zasięg przy zbiorniku paliwa o pojemności 75 litrów wynosi 600 km po drogach utwardzanych oraz 300 km po bezdrożach. Wysokość pojazdu to 2 m, a jego długość to 4 m.



Dopuszczalna masa całkowita wynosi 2,6 t, z czego 1,7 t to masa własna. Prześwit pojazdu wynosi 250 mm, a jego dzielność terenowa umożliwia pokonywanie przeszkód w zakresie kątów natarcia i zejścia rampowego wynoszących powyżej 37 stopni.