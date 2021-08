Wskutek wydarzeń w Afganistanie międzynarodowe zagrożenie terroryzmem wzrośnie

W Afganistanie dużą rolę odegrały media społecznościowe i przekaz, że siły talibów nic nie powstrzyma. Oficjalne siły rządowe tylko na papierze miały ogromną przewagę - oceniła dr Beata Górka-Winter, ekspertka ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dodała, że zagrożenie terroryzmem znacznie wzrośnie.

Błąd społeczności międzynarodowej

Afganistan nie może funkcjonować samodzielnie

Cywilizowana twarz Talibów

Uciekać będą bogaci

- Wydaje mi się również, że społeczność międzynarodowa nie doszacowała skali infiltracji talibów w oddziałach afgańskiej armii narodowej. Były oczywiście incydenty zabijania przez bojowników talibskich żołnierzy afgańskich, po tym jak oni zaciągnęli się oficjalnie do armii, a potem atakowali swoich kolegów, natomiast dzisiaj wiemy, że ta skala infiltracji musiała być dużo większa, skoro tak wiele oddziałów po prostu zdecydowało się od razu poddać - stwierdziła ekspertka.Jak wyjaśniła, w Afganistanie nastąpił "efekt domina".- W momencie, kiedy padła jedna, druga, piąta prowincja, to wywołało ogromny efekt psychologiczny - oceniła dr Górka-Winter.- Na pewno dużą rolę odegrały media społecznościowe i przekaz, że siły talibów nic nie powstrzyma. Zadziałało to trochę na zasadzie samospełniającej się przepowiedni, a w momencie, kiedy talibowie, zdobywając kolejne prowincje, okrążyli centrum i Kabul, władzom afgańskim nie pozostało już nic innego jak dobrowolne oddanie władzy. Przypomnę, że wejście talibów do Kabulu, gdzie zebrało się tysiące uchodźców, osób przemieszczonych z innych prowincji, zakończyłoby się masakrą ludności cywilnej. Dlatego decyzja (prezydenta Aszrafa) Ghaniego o ustąpieniu, poddaniu się bez walki, była zapewne również podyktowana tym, by nie doszło do ciężkich walk w stolicy. Wydaje mi się, że jednak była to decyzja rozsądna - oceniła.- Talibowie przejęli wszystko, nie tylko sprzęt, broń, ale również zasoby państwa afgańskiego - dodała.- Sama kondycja gospodarcza Afganistanu i struktura gospodarki do dzisiaj nie pozwala na to, żeby to państwo funkcjonowało samodzielnie, dlatego możemy przypuszczać, że talibowie będą szukać poparcia międzynarodowego. Opanowanie szlaków dystrybucyjnych opium i wielu innych inwestycji, które stanowią o dochodzie Afganistanu, to wciąż za mało, by byli samowystarczalni. Będą szukać źródeł sponsorowania. Przypuszczam, że takie źródła będą pochodziły głównie z Chin, ale także Rosji, Pakistanu, Iranu. Iran ma sporo inwestycji w Afganistanie, nie sądzę, by je zlikwidował, raczej dojdzie do porozumienia. Jeśli chodzi o te kwestie gospodarcze, to myślę, że talibowie będą w stanie porozumieć się z sąsiadami - powiedziała ekspertka.Odnosząc się do sytuacji kobiet pod rządami talibów, dr Górka-Winter zaznaczyła, że "w Afganistanie od wielu dekad nie jest (ona) dobra, a prześladowania kobiet nie są wyłącznie domeną talibów".- Oczywiście w okresie panowania talibów miały miejsce najdramatyczniejsze sceny publicznego upokarzania kobiet poprzez różnego rodzaju akty barbarzyństwa. Kamienowanie, biczowanie - tego typu dramatyczne obrazy pamiętamy z lat 90 - powiedziała.Podkreśliła, że nie ufa zapewnieniom talibów, którzy próbują pokazywać bardziej cywilizowaną twarz.- Nawet jeżeli początkowo będą deklarować, że kobiety są bezpieczne, a siły talibów są w stanie zapewnić im bezpieczeństwo, osobiście nie sądzę, by było to prawdą i obawiam się, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się podobnych obrazków - powiedziała, dodając, że obecność zachodnich sił gwarantowała bezpieczeństwo kobiet "przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie".- Możemy spodziewać się ogromnych prześladowań tych kobiet, które brały udział w życiu publicznym, jako lokalni politycy, osoby zaangażowane w mediach, lokalne aktywistki, które działały na rzecz praw kobiet w prowincjach, dlatego w moim przekonaniu pierwsze, co społeczność zachodnia powinna zapewnić, to ewakuacja tych kobiet, które chcą wyjechać z Afganistanu i chronić siebie i swoje dzieci - oceniła.Jak powiedziała dr Górka-Winter, z Afganistanu "uciekać będą przede wszystkim ludzie, których na to stać".- Większości Afgańczyków nie stać na ewakuację dalej niż do państw sąsiadujących - zauważyła.Wyjaśniła jednak, że sąsiednie Pakistan i Iran, które w ostatnich dekadach przyjęły miliony afgańskich uchodźców, "już od dawna czują się tą sytuacją bardzo przeciążone" i nie są otwarte na przyjęcie kolejnych.- Większość Afgańczyków będzie musiała zmierzyć się z twardymi realiami rządów talibów - dodała.Zdaniem dr Górki-Winter islamiści w innych krajach "zdecydowanie poczują się zachęceni do działania".- Mamy doniesienia o tym, że w kolejnych prowincjach otwierane są więzienia, w których przebywali przecież nie tylko bojownicy talibscy, ale również złapani w ramach różnych operacji terroryści. Otwarcie tych więzień powoduje, że na wolność wyjdą tysiące ludzi, którzy wcześniej mieli jakieś związki z terrorystami. Możemy spodziewać się, że w chaosie, który zawsze towarzyszy przejmowaniu władzy, bardzo szybko tworzyć się będą różnego rodzaju siatki, komórki terrorystyczne - wskazała ekspertka.Dodała, że "zaskoczenie, z którym przyjęliśmy błyskawiczną ofensywę talibów", świadczy o tym, iż znacznie skurczyły się możliwości wywiadowcze społeczności zachodniej w Afganistanie.- Odbudowanie dzisiaj tych możliwości wywiadowczych pod rządami talibów będzie właściwie niemożliwe. Społeczność zachodnia będzie mogła kontrolować sytuację w bardzo ograniczony sposób, dlatego zagrożenie terroryzmem globalnie znacznie wzrośnie - powiedziała dr Górka-Winter.